Dân Biểu Dân Chủ Al Green Vận Động Luận Tội Trump

WASHINGTON - Dân biểu Al Green (DC-Texas) lại viết kiến nghị yêu cầu luận tội TT Trump để trình ra Hạ Viện.Lý do: ông Trump không thích hợp với trọng trách này.Ông Green đã nhiều lần làm việc này, không thu đuợc hậu thuẫn từ dân biểu Bancy Pelosi, trưởng khối thiểu số Hạ Viện - nhưng, ông không thối chí.Ông đã bị Hạ Viện bác 2 lần, Tháng 11 và Tháng 1, theo tin Fox News.Hiến pháp giao quyền luận tội cho Hạ Viện liên bang và chỉ Thượng Viện có quyền xét xử các lý do luận tội, và cần đa số 2/3 để quy tội nhà lãnh đạo hành pháp.Nhiều nhà lập pháp Dân Chủ khác đã cho thấy rằng họ có thể ủng hộ việc luận tội Trump nếu trưng ra được bằng chứng.“Tôi không nghĩ là việc luận tội khởi động ngay bây giờ,” theo DB Eliot Engel, Dân Chủ tại New York, nói với NBC News hồi tháng trước. “Tôi chỉ muốn biết các sự kiện.”Dân Biểu Jerrodl Nadler, Dân Chủ tại New York, nói với MSNBC hồi tháng trước rằng, “Tôi nghĩ là việc luận tội là điều rất có thể, nhưng chúng ta chưa tới gần điểm đó.”