10 Cô Giáo Ra Quỳ Lạy, Khóc, Xin Quan Lớn Chớ Dẹp Trường

Quỳ lạy

HANOI -- Chuyện chỉ xảy ra tại thiên đàng xã hội chủ nghĩa Việt Nam... Đặc biệt là xảy ra tại hang ổ Xô Viết Nghệ Tĩnh, nơi có truyền thống nhuộm đỏ từ thời đầu thế kỷ 20.Hàng chục giáo viên mầm no quỳ lạy cán bộ thị trấn, xin đừng đóng cửa trường mầm non, để cho các cô giáo tiếp tục dạy trẻ em.Một đoạn video ngắn cho thấy cán bộ d89i xe hơi xịn, bỏ mặc các cô giáo quỳ lạy bên vìa hè đường phố.Có thể vào mạng YouTube và gõ chữ “giáo viên mầm non quỳ lạy” sẽ ra các video này.Bản tin VietnamNet kể: Bị chấm dứt hoạt động nhóm dạy trẻ Mầm non Tuổi Thơ, huyện Thanh Chương (Nghệ An), nhiều giáo viên quỳ gối xuống khóc, xin cơ quan chức năng thay đổi quyết định.Trên mạng xã hội xuất hiện video clip quay cảnh các hơn 10 cô giáo của Nhóm trẻ Mầm non Tuổi Thơ quỳ xuống khóc lóc, van xin cơ quan chức năng thay đổi quyết định đóng cửa ngôi trường này.Bản tin cho biết vào sáng hôm 12/6/2018, đoàn công tác thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương (Nghệ An) do Chủ tịnh UBND thị trấn Nguyễn Văn Vinh làm trưởng đoàn đến làm việc tại Nhóm trẻ Mầm non Tuổi Thơ.Đoàn công tác đã yêu cầu Nhóm trẻ Mầm non Tuổi Thơ tạm dừng tất cả mọi hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Đồng thời, yêu cầu phụ huynh không đưa con em mình đến nhóm trẻ này.Khi ông Nguyễn Văn Vinh cùng đoàn làm việc ra về, nhiều giáo viên, bảo vệ đã cùng nhau quỳ xuống khóc, xin cơ quan chức năng thay đổi quyết định.Hình ảnh đã khiến nhiều người xúc động, không cầm được nước mắt.Được biết, 4/6/2017, UBND thị trấn cho phép Công ty CP Đầu tư và Giáo dục Minh Sang thành lập nhóm trẻ độc lập tư thục hoạt động theo quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.Đơn vị này đã tiến hành đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng việc nuôi dạy và chăm sóc trẻ trên địa bàn thị trấn.Tuy nhiên, đến ngày 5/6/2018, UBND thị trấn ban hành Quyết định số 89/QĐ-UBND yêu cầu trường mầm non Tuổi Thơ dừng ngay các hoạt động tuyển sinh, chăm sóc, giáo dục trẻ.Dù đã được nhà trường và chính quyền thông báo về vấn đề này, tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn tin tưởng tiếp tục đưa trẻ đến lớp.Với việc Nhóm trẻ Mầm non Tuổi Thơ dừng hoạt động, nhiều cháu bé có nguy cơ không được đến trường, gần 30 cán bộ giáo viên thuộc cơ sở này phải mất việc.Có gì bí ẩn trong việc đóng cửa trường mầm non này?Báo Đời Sống Plus/Giáo Dục VN kể rằng:“Được biết, ngày 16/4/2017, UBND thị trấn Thanh Chương đã ra Quyết định số 91/QĐ-UBND cho phép thành lập Nhóm trẻ tư thục Tuổi Thơ do chính Chủ tịch UBND thị thấn Thanh Chương - ông Nguyễn Văn Vinh ký.Tuy nhiên, ngày 5/6/2018 thì UBND thị trấn Thanh Chương lại công bố Quyết định số 89/QĐ-UBND để hủy bỏ Quyết định số 91 và yêu cầu nhóm trẻ Mầm non Tuổi Thơ ngừng hoạt động.Lý do thì theo như thông báo của UBND thị trấn Thanh Chương phát trên đài phát thanh là bởi hiện tại, nhóm trẻ Mầm non Tuổi Thơ chưa được UBND tỉnh Nghệ An cấp quyền sử dụng đất trên diện tích đất vốn là của Trung tâm Hướng nghiệp huyện Thanh Chương cùng một số thủ tục pháp lý khác.”Đặc biệt, Ông Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch UBND Thị trấn Thanh Chương cũng thừa nhận, việc thành lập các nhóm trẻ độc lập tư thục đã phần nào đáp ứng được nhu cầu học hành và vui chơi của trẻ em trên địa bàn thị trấn và các vùng lân cận.Cũng bản tin này nói:“Theo đại diện nhóm trẻ Mầm non Tuổi Thơ thì ngày 23/12/2016, Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Nghệ An bằng văn bản số 7453/STNMT- QLĐĐ khẳng định, khu đất Công ty Minh Sang đề xuất thực hiện dự án là đất của cơ sở giáo dục và đào tạo nên phải ưu tiên cho những doanh nghiệp làm dự án xã hội hóa giáo dục.”