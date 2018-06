VNQDĐ Tưởng Niệm Lần Thứ 88 Anh Hùng Liệt Nữ Yên Báy

Trong lễ tưởng niệm.

Westminster (Bình Sa)- - Việt Nam Quốc Dân Đảng long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm Lần Thứ 88 Anh Hùng Liệt Nữ Yên Báy và kỷ niệm 2 năm ngày Thống Nhất Việt Nam Quốc Dân Đảng.Buổi lễ diễn ra vào lúc 1:30 chiều Chủ Nhật ngày 10 Tháng Sáu năm 2018 tại nhà hàng Moon Light trên đường Beach thành phố Westminster, Nam California.Tham dự buổi lễ ngoài một số các đồng chí trong Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương VNQDĐ, các đồng chí thuộc Khu Bộ VNQDĐ Nam California, Đoàn Thanh Sinh Phó Đức Chính, về quan khách có: Linh Mục Nguyên Thanh, Mục Sư David Huỳnh, Dân Biểu Lowenthal và phụ tá Lý Vĩnh Phong, Thị Trưởng Thành Phố Westmineter ông Tạ Đức Trí, ông Võ Đại Tôn, Chủ Tịch Liên Minh Quang Phục Việt Nam và Phái Đoàn, ông Trần Trọng Đạt, Chủ Tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng và phái đoàn, cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, LS. Đinh Thạch Bích, Nhân Sĩ Vũ Hoàng, cựu Trung Tá Vũ Trọng Mục, ông Võ Đây, Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam Cali, Giáo Sư Phan Đa Văn, ông Võ Khôi, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California và phái đoàn, ông Nguyễn Mạnh Chí, Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City, Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster, Kỹ Sư Đỗ Nhự Điện, Giám Đốc Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi, Nhà thơ Nguyên Duy, Đại Việt Cách Mạng Đảng và phái đoàn, Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên, Chủ Tịch, ông Hoàng Đình Khuê, Phó Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt và phái đoàn, Giáo Sư Đoàn Ngọc Đa, Hội Trưởng Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng và phái đoàn, ông Trần Trung Dũng, Đảng Việt Tân, Bà Nguyễn Ngọc Hoa, Hội Phụ Nữ, ông Vũ Hoàng Hải Khối 8406, Ban Tù Ca Xuân Điềm và một số qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và đồng hương.Nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, Đảng Kỳ, phút mặc niệm do Kỹ Sư Ngãi Vinh phụ trách,Điều hợp chương trình buổi lễ do cô Trương Kim Yến.Sau phần nghi thức, MC. Kim Yến mời Bà Nguyễn Kim Ngân, Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn đến toàn thể qúy vị có mặt trong buổi lễ hôm nay. Bà tiếp: “Đặc biệt hôm nay bà xin gởi lời chào thân ái đến qúy vị và các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới và tại quốc nội đang theo dõi trên các hệ thống Internet toàn cầu, diễn đàn Paltalk của VNQDĐ và đài Free VN.net.. . Cảm ơn các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí có mặt ngày hôm nay để loan tải tin tức.” Bà chúc tất cả mọi người sức khỏe dồi dào để tiếp tục con đướng đấu tranh cho Việt Nam sớm có tự do dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ, lãnh hải vẹn toàn.Tiếp theo ông Nguyễn Hồng Dũng Thành Viên Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng lên nói về Ý Nghĩa Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Liệt Nữ Yên Báy,Mở đầu, ông nhắc ngay đến sự kiện mới nhất đang diễn ra trong nước. Đó là những cuộc biểu tình, xuống đường của người dân Việt chống nhà đương quyền Cộng Sản bán nước, âm mưu dành đặc quyền cho Tầu Cộng đến 99 năm ở các đặc khu trọng yếu của đất nước. Ông nói: “Trong tinh thần hòa cùng bầu nhiệt huyết yêu nước của toàn dân, ngày Tưởng Niệm Quốc Tang Yên Báy hôm nay mang một ý nghĩa sáng ngời, cổ võ cho lòng nhiệt tình mà toàn dân quyết bảo vệ cho sự trọn vẹn của lãnh thổ.”Sau đó ông cho biết: VNQDĐ được thành lập năm 1927 bởi những thanh niên trí thức yêu nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng trưởng Nguyễn Thái Học để đấu tranh cho 3 mục tiêu cách mạng: “Dân Tộc Độc Lập, Dân Quyền Tự do, Dân Sinh Hạnh phúc.” Dưới sự thống trị vô cùng hà khắc của thực dân Pháp lúc bấy giờ, chỉ hơn 2 năm kể từ ngày thành lập, trước tình thế vô cùng bức bách vào ngày 10 tháng 2 năm 1930 VNQDĐ đã tổ chức một cuộc Tổng Khởi Nghĩa long trời làm chấn động toàn cõi Đông Dương để đánh đuổi Thực Dân Pháp dành laị độc lập cho nước nhà. Cuộc Tổng Khởi Nghĩa không thành bởi nhiều nguyên nhân và một trong những nguyên nhân đó là sự phản bội của một số người cam tâm làm tay sai cho giặc Pháp và nhất là vào những giờ phút nghiêm trọng ấy, cán bộ Đảng Cộng Sản Đông Dương do Hồ Chí Minh lãnh đạo đã rãi truyền đơn khắp nơi tố cáo với Thực Dân Pháp VNQDĐ sắp tấn công Bắc Kỳ. Khi nghe tin nầy chính Đảng Trưởng Nguyễn Thái Học cũng không ngờ thủ đoạn đê hèn, phản dân hại sự nghiệp chung của Hồ Chí Minh như vậy! Sau khi cuộc Tổng Khởi Nghĩa thất bại VNQDĐ bị Thực Dân Pháp tắm máu, hàng ngàn chiến sĩ Việt Quốc hy sinh. Đảng Trưởng Nguyễn Thái Học và một số đông Đồng chí của ông bị Pháp bắt giam ở Ngục Thất Hỏa Lò, nhiều Đồng chí bị đày đi Côn Đảo và sau đó bị lưu dày biệt xứ đến tận Guyane Nam Mỹ... Đến ngày 17/6/1930 Thực Dân Pháp đã đưa Đảng Trưởng Nguyễn Thái Học và 12 đồng chí tiên liệt lên máy chém hành quyết tại Pháp trường Yên Báy. Trên đường ra Pháp trường, để trả lời người Cố đạo, Đảng trưởng đã ngâm nga mấy câu thơ tiếng Pháp với lời Việt như sau:“Chết vì tổ quốc, cái chết vinh quang!Lòng ta sung sướng! trí ta nhẹ nhàng!...”Hôm nay chúng ta cùng hiện diện nơi đây để kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm các Liệt sĩ Yên Báy và cùng nhau nhớ về một sáng mờ sương rạng ngày 17 tháng 6 của 85 năm về trước nơi Pháp trường Yên BáyMột chiếc đầu thứ nhất rơi, cố đồng chí Bùi Như Liên.Rồi một chiếc đầu rơi, một chiếc đầu rơi, một chiếc đầu rơi…Chiếc đầu thứ 11 rơi, cố đồng chí Bùi Văn Chuẩn, chỉ kịp hô hai tiếng “Việt Nam…”.Chiếc đầu thứ 12, ngước nhìn lưởi máy chém rớt phập xuống cổ mình, khi vừa hô vang bốn tiếng “Việt Nam Vạn Tuế”, cố đồng chí Phó Đức Chính.Người thứ 13 bước lên máy chém, vẻ mặt cực kỳ thanh thản, miệng mỉm cười như muốn nói lên ý tưởng “Chết vì Tổ Quốc, cái chết vinh quang! Lòng ta sung sướng! Trí ta nhẹ nhàng”, người đó đưa mắt nhìn công chúng, nhìn quân lính, nhìn máy chém, rồi cất giọng thật trầm hùng hô to bốn tiếng “Việt Nam Vạn Tuế” trước lúc rơi đầu. Người đó là cố Đảng Trưởng Nguyễn Thái Học.Yên Báy đầu rơi một sớm nàoLòng son ngời sáng với trăng sao…Vì dân dựng Đảng, ôi! Xương trắng,Vì nước ra công, hởi! Máu đào!Cách mệnh chưa thành! Sông Núi khóc,Tài mưu sớm thác! gió mưa gào,Hai mươi tám tuổi “thành nhân ấy”,Trang sử ngàn thu đã bước vào.Qủa vậy, các Anh Hùng Liệt Nữ Yên Báy đã trở thành bất tử, tên tuổi họ đi vào dòng sử Việt. Trước lúc rơi đầu họ đều hô to “Việt Nam Vạn Tuế” và không một ai hô “VNQDĐ muôn năm” điều nầy nói lên rằng VNQDĐ chỉ là phương tiện để phục vụ Tổ Quốc VN. Bởi vậy các Vị Anh Hùng Liệt Nữ Yên Baý vô cùng xứng đáng được toàn dân ngưỡng mộ và tri ân.. .Thưa Qúy vị, từ ngục thất Hỏa Lò ra pháp trường, cố Đảng Trưởng đã vừa đi vừa nói: “Chúng tôi đi đền nợ nước đây! Các anh ở lại cứ công nào việc ấy nhé! Cờ độc lập phải nhuộm bằng máu! Hoa tự do phải tưới bằng máu! Tổ quốc còn cần đến sự hy sinh của con dân nhiều nữa! Nhiều nữa! Rồi thế nào cách mệnh cũng thành công.. .”Cuối cùng ông Nguyễn Hồng Dũng nói: “Vận dụng tinh thần Yên Báy, VNQDĐ nguyện sát cánh với các chính đảng, đoàn thể chân chính, cùng toàn dân tạo thành một lực lượng dân tộc hùng mạnh đấu tranh giải thể chế độ CSVN và cũng để thực hiện cho kỳ được ước vọng muôn đời của toàn dân Việt và cũng chính là lý tưởng đấu tranh của VNQDĐ. Đó là Độc Lập Dân Tộc-Dân Quyền Tự Do-Dân Sinh Hạnh Phúc.”Tiếp đến Ban tổ chức mời các vị trong Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương VNQDĐ, qúy vị lãnh đạo các đảng phái chính trị cùng lên đốt nhang tưởng niệm. Trong bầu không khí trang nghiêm, từng tên 13 Anh hùng Liệt Nữ Yên Báy được chậm rải đọc lên: Bùi Tử Toàn, Bùi Văn Chuẩn, Hồ Văn Lạo, Đào Văn Nhít, Nguyễn Văn Du, Nguyễn Đức Thịnh, Nguyễn Văn Tiềm, Đỗ Văn Sứ, Bùi Văn Cửu, Nguyễn Như Liên, Phó Đức Chính và người cuối cùng đó là Đảng Trưởng Nguyễn Thái Học.Nhân kỷ niệm 2 năm ngày thống nhất VNQDĐ,Ông Phan Thanh Châu, Phó Chủ Tịch Đảng Vụ Hội Đồng Trung Ương VNQDĐ lên nói về ý nghĩa ngày thống nhất VNQDĐ.Ông cho biết: hơn hai năm trước đây vào những ngày đầu tháng Tư năm 2016, Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ) chúng tôi đã tổ chức thành công Đại Hội Thống Nhất Toàn Đảng tại miền Nam California. Để Kỷ Niệm Ngày Thống Nhất Toàn Đảng, chúng tôi xin thay mặt cho quý đồng chí ở đây chia sẻ về quá trình và đôi ý nghĩa của việc Thống Nhất VNQDĐ. Qua phần trình bày và phân tích về tình hình cũng như những khó khăn đã vượt qua để thống nhất đảng, ông tiếp: “ Bởi hồn thiêng sông núi, bởi lòng quyết tâm cao độ của toàn thể đảng viên khắp nơi, không đầy một năm sau đó chúng tôi đã tiến hành tổ chức thành công Đại Hội Thống Nhất Toàn Đảng vào 3 ngày 1, 2 và 3 tháng Tư năm 2016 tại miền Nam California, mà cá nhân tôi vinh dự được cử làm Trưởng ban điều hợp tổ chức Đại Hội Thống Nhất Toàn Đảng Năm 2016. Đại Hội quy tụ đảng viên khắp nơi từ Âu Châu, Úc Châu, Á Châu và hầu hết các tiểu bang tại Hoa Kỳ về tham dự. Một kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời chúng tôi, những đảng viên VNQDĐ là khi Chủ Tọa Đoàn của Đại Hội tuyên bố: " Tất cả quý Đ/c có muốn thống nhất Đảng hay không?" Tất cả đều đồng thanh đứng dậy đưa cao tay và hô to: "Chúng tôi muốn!" và không khí òa vỡ trong hội trường rộng lớn, tay nắm tay ôm siết vào lòng từng đồng chí trong niềm hạnh phúc, sung sướng đến nghẹn ngào, ứa lệ!!! Ước mơ bao năm giờ đã trở thành hiện thực!.. .”Cuối cùng Đại hội đã đề ra 6 mục tiêu căn bản để thực hiện cho tương lai.Ông Phan Thanh Châu cho biết tiếp: “Chúng tôi không dừng lại ở việc Thống Nhất Đảng, trong suốt thời gian qua chúng tôi đã cùng các Chính Đảng Quốc Gia ngồi lại để bàn bạc việc thành lập một liên minh, một mặt trận và tiến đến liên kết với tất cả các đoản thể, tổ chức chân chính và các nhân sĩ yêu nước để hình thành một Mặt Trận Quốc Dân, tạo sức mạnh tổng hợp để cùng toàn dân đấu tranh cứu nguy Tổ Quốc VN đang bên bờ vực thẳm bởi sự bán nước của CSVN, tay sai của giặc Tàu phương Bắc, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam mà cụ thể là việc chúng sắp sửa công khai bán nước qua Dự Luật Đặc Khu để rồi chúng sẽ cho TC thuê 3 Đặc Khu trọng yếu của quốc gia đó là:Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc...”Sau đó ông Lê Thành Nhân, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương VNQDĐ lên phát biểu, trong lời phát biểu ông đã phân tích tường tận về tình hình đất nước trước những biến cố đang xãy ra hiện nay.Cuối cùng ông kêu gọi mọi người hãy “đoàn kết, hãy tiếp tục chiến đấu, đừng bao giờ bỏ cuộc vì chúng ta có chính nghĩa.”Tiếp theo, Cô Trương Kim Yến, đại diện Đoàn Thanh Sinh Phó Đức Chính lên phát biểu, cô cho biết: “Chúng tôi, những người trẻ Việt Nam yêu tổ quốc, yêu hòa bình quyết tâm tiếp bước các anh hùng liệt Nữ Yên Báy, cô cho biết, rất tự hào là hậu duệ của những anh hùng dân tộc, những người đã hiên ngang trước họng súng quân thù để dành lại độc lập cho quê hương.” Nhân dịp nầy cô cũng đã kêu gọi những bạn trẻ hãy đứng lên, vì dân tộc chúng ta đang đứng trước sự suy vong về đạo đức, văn hóa, tham nhủng tràn lan , môi trường bị ô nhiểm , nhất là họa mất nước gần kề do nhà cầm quyền cộng sản đang chủ trương dự luật Đặc Khu để dâng đất cho Tàu cộng.Sau đó là lời phát biểu của Dân Biểu Liên Bang Lowen Thall, trong lời phát biểu ông đã khâm phục tinh thần yêu nước của những bậc anh hùng dân tộc Việt Nam, ông hứa sẽ tiếp tục yểm trợ cho những phong trào đấu tranh vì dân chủ, tự do cho Việt Nam.Chương trình tiếp tục, Ban tổ chức mời qúy vị đại diện các chính đảng, các phong trào lên bàn chủ tọa để có cuộc mạn đàm về tình hình chính trị trong nước hiện nay, cuộc main đàm đã có nhiều người tham dự nêu ra những câu hỏi và cuối cùng đã được chủ tọa đoàn trả lời thỏa đáng.Xen lẫn chương trình, có phần văn nghệ đấu tranh do Ban Tù Ca Xuân Điềm thực hiện.Mọi chi tiết liên lạc: Vũ Anh Dũng (714) 261-8692, Kim Ngân (714) 799-2645.