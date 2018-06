Hoa Hậu Việt Nam Toàn Cầu: Miss Vietnam Global Lần 11

Thi Hoa Hậu.

Krystal Thuy Linh Nguyen

Phuong Nga Nguyen

Thuy Anh Tram Nguyen

Thanh Tuyen Nguyen

Thuy Trinh

Jenny Vu

Crystal Mai Huong Nguyen

Teress Thoa Bui

Jodie Loo

Cao Kha My

Kelly Ngo

Anh Don Le

Kathy Dung Le

Talina Kim

Victoria Thuy Nguyen

Talina Kim

Jodie Loo

Hồ Văn Xuân NhiHình ảnh cựu hoa hậu Nguyễn Thụy Trinh và con gái Krystal Nguyễn Thùy Linh, cùng đứng chung trên một sân khấu là điều mà khán giả đến xem cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam Toàn Cầu Miss Vietnam Global năm 2018 sẽ mãi ghi nhớ.Thú vị hơn, hoa hậu “mẹ” Thụy Trinh lần này đoạt giải Hoa Hậu Nữ Doanh Nhân (Ms. Entrepreneur), trong khi cô con gái thắng chức Hoa Hậu Việt Nam Toàn Cầu năm 2018.30 năm trước, cô Nguyễn Thụy Trinh, một thiếu nữ tuổi đôi mươi lần đầu đi thi và đoạt chức Á Hậu cuộc thi Hoa Hậu Áo Dài do hội sinh viên Việt Nam tại đại học Long Beach California tổ chức.Cô sinh viên Á Hậu Thụy Trinh đó, sau 30 năm đang là một doanh nhân có tên tuổi trong cộng đồng Việt và cũng là xướng ngôn viên của đài truyền hình S- Channel, nay trở lại với sân chơi thi Hoa Hậu.Cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam Toàn Cầu - Miss Vietnam Global lần thứ 11 kết thúc thành công đêm Chủ Nhật ngày 10 tháng 06 năm 2018 tại đại hí viện The City National Grove of Anaheim, thành phố Anaheim, California.Hơn 50 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới kể cả từ Việt Nam đã về Nam California tham dự cuộc thi, 19 thí sinh được chọn vào vòng chung kết.Giải thi Hoa Hậu Việt Nam Toàn Cầu do công ty giải trí ca nhạc Kim Lợi Macro Entertainment hàng năm tổ chức.Kể từ chương trình đầu tiên năm 2006 tại MGM Casino, thành phố Las Vegas, cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam Toàn Cầu đã xuất hiện trên các sân khấu casino sang trọng khác ở Las Vegas như Mandalay Bay, MGM, v.v...Giải Hoa Hậu Việt Nam Toàn Cầu năm 2018 bao gồm các vương miện cho Hoa Hậu Miss Vietnam Global, Hoa Hậu Doanh Nhân, và Hoa Hậu Phu Nhân trên 40 tuổi và Hoa Hậu Phu Nhân dưới 40 tuổi.Miss Vietnam Global là giải thi Hoa Hậu lâu đời nhất trong cộng đồng Việt và được xem là công ty dẫn đầu trong thị trường này. Một trong những lý do là vì sắc đẹp bên ngoài chỉ là một trong các yếu tố chọn lựa, trong đó có tài năng, sự thành đạt trong xã hội hay có tên tuổi nổi bật.Năm nay 2018, 13 người đẹp đoạt các vương miện Hoa Hậu và các chức danh Á Hậu. Mỗi Hoa Hậu đều có những nét đẹp khác nhau, nhưng các giám khảo đều nhận định các Hoa Hậu và Á Hậu đều xứng đáng cho mỗi chức danh được thắng.HOA HẬU VIỆT NAM TOÀN CẦU -- Orange, California - Sinh Vien Dai Hoc Fullerton - Business ManagementÁ HẬU 1 -- Houston, Texas - History TeacherÁ HẬU 2 -- Orange, California - 4th year in Law SchoolÁ HẬU 3 -- Sacramento, California - 1st year in Law SchoolHOA HẬU DOANH NHÂN -- Orange, California - Doanh NhanÁ HẬU 1 -- Olso, Norway - Doanh NhanÁ HẬU 2 -- Everett, Washington - Ca Si & Doanh NhanHOA HẬU QUÝ BÀ (TUỔI 20 - 40) -, Westminster, California - TV HostÁ HẬU 1 -- Fountain Vally, California - TV HostÁ HẬU 2 -- Tacoma, Washington - RealtorHOA HẬU QUÝ BÀ (TUỔI 40 -65)- Kent, Washington - Doanh NhanÁ HẬU 1 -- Windsor, Connecticut - TeacherÁ HẬU 2 -- Boston, Massachusetts - Doanh NhanHOA HẬU ÁO DÀI -HOA HẬU TỪ THIỆN -HOA HẬU THÂN THIỆN -HOA HẬU ÁO THỂ THAO -Ngoài ra, chương trình còn có sự hiện diện trở lại của nhiều Hoa Hậu và Á Hậu MVG những năm trước đây. Bên cạnh đó còn có Hoa Hậu đại diện từ Việt Nam và các Hoa Hậu khác tại Hoa Kỳ.Ban giám khảo gồm các doanh nhân và văn nghệ sĩ tên tuổi trong cộng đồng người Việt tại Mỹ, như nhà văn nhà báo Hồ Văn Xuân Nhi lần nữa trong vai trò trưởng ban giám khảo, Joseph Hiếu , diễn viên - nhà sản xuất điện ảnh tại Hollywood, Bác sĩ Tâm Nguyễn, giám đốc trường dạy thẩm mỹ Advance Beauty College, Hoa hậu Vietnam USA Trina Ngô, Doanh nhân Cindy Anh Mai Trần, Hoa hậu Doanh Nhân MVG2017 Mai Thanh, Doanh nhân Lilian Li, Diễn viên điện ảnh Tiến Phạm, v.v...MC hướng dẫn chương trình là luật sư Derrick Nguyễn Hoàng Dũng và diễn viên Uyên Ny, người được khán giả khen “xinh đẹp không thua các thí sinh Hoa Hậu.”Chương trình nhiều màu sắc văn nghệ phong phú, đầy lôi cuốn trẻ trung với các phần phụ diễn văn nghệ ca vũ nhạc, biễu diễn thời trang.Ban tổ chức khéo léo chọn lọc những bài hát được ưa thích nhiều, nhạc xưa có nhạc mới có, đúng gu dòng nhạc đa số khán giả chuộng.Rồi những bài nhạc ngoại trữ tình nổi tiếng. Thành phần ca sĩ gồm những tên tuổi quen thuộc trong cộng đồng Việt tại Mỹ nhiều thập niên như ca nhạc sĩ Trọng Nghĩa với ca khúc Hey lời việt Duy Quang, ca sĩ ND Chris với nhạc Pháp Vous Les Femmes, ca sĩ Minh Nguyệt với nhạc phẩm Kiếp Cầm Ca của Huỳnh Anh. Dàn ca sĩ trẻ của Kim Lợi được khán giá ưa thích như ca sĩ Trina Bảo Trân bài Biển Tình của Lam Phương, ca sĩ Thanh Vy với bài hát Nhớ của Trịnh Nam Sơn, ca sĩ Đan Kim bài hát Mãi Mãi Bên Em của Jimmy Nguyễn, ca sĩ Justin Nguyễn và ca sĩ Linda Chou với nhạc ngoại lời việt của Giáng Ngọc bài Venta Paca – Hãy Cho Em Một Lời, ca sĩ Leon Vũ hát bài Chuyện Tình Không Dĩ Vãng của Tâm Anh, ca sĩ Dương Bửu Trung với sáng tác của Trầm Tử Thiêng bài Mười Năm Yêu Em, ca sĩ Phạm Trọng Hiền với bài Chuyện Đêm Mưa nhạc của Nguyễn Hiền lời của Hoài Linh, rồi Linda Chou trở lại sân khấu đơn ca bản nhạc ngoại và lời Việt Sabor A Mi – Tình Đã Vội Đi, ND Chris với sáng tác của Lam Phương bài Mùa Thu Yêu Đương, còn Justin Nguyễn với nhạc phẩm Hãy Đi Đi của Addy Trần, nhóm nhạc hai anh em ca sĩ P & P gây chú ý mới lạ nhưng lôi cuốn với ca khúc Say Good Bye của Hoàng Thi.Chương trình mang nét đẹp của các thí sinh Hoa Hậu nhiều duyên dáng con gái tính Việt Nam, nhưng cũng quyến rủ bởi nhà thiết kế thời trang Henry Couture và nhóm người mẫu 20 cô xinh đẹp trong các trang phục mới đầy khêu gợi, nóng bỏng…Đạo diễn nghệ thuật đến từ nước Pháp, ông Alain Vũ, mỗi năm vẫn bay sang Mỹ để huấn luyện cho các cô thí sinh. Giám đốc sản xuất chương trình là cô Shannen Bảo Tiên. Ông Alain Vũ nói, dù dù rất tốn kém cá nhân, nhưng ông sẵn sàng sang nước Mỹ để góp tay giúp phát huy một công trình sinh hoạt nghệ thuậ đẹp cho phụ nữ Việt.Giám đốc CEO trung tâm Kim Lợi Marcro Entertainment là ông Calvin Thành Nguyễn, một nhạc sĩ nổi danh với thế giới nhạc trẻ Sài Gòn đầu thập niên 70. Ông là người đã kiên nhẫn với bản tính đam mê âm nhạc và nghệ thuật, để lèo lái công ty vượt nhiều cơn sóng to, giữ sự liên tục đều đặn hằng năm các chương trình thi Hoa Hậu. Chứng minh cho sự thành công đó, bắt đầu sang năm 2019, các chương trình và sản phẩm của Hoa Hậu Việt Nam Toàn Cầu sẽ được phổ biến khắp thế giới qua hệ thống truyền hình hình thức trả tiền mỗi khi xem “ Pay Per View”. Tuy là Pay per View, nhưng giá phí để xem chương trình rất rẻ chỉ có $2.99 mỗi lần xem. Đây là một bước tiến tiên phong có tính chất lịch sử trong thị trường văn nghệ cộng đồng Việt ở Mỹ, vì chưa có công ty nào làm như thế. Khán giả yêu văn nghệ khắp thế giới có thể xem chương trình trực tiếp mà chỉ cần tốn phí rất rẻ.Khán giả ông Vũ Thanh Hải, 62 tuổi về hưu sống định cư ở Mỹ mới 9 năm tại vùng Anaheim, cho biết đây là lần thứ 5 ông tham dự xem chương trình Hoa Hậu Việt Nam Toàn Cầu, nói:“Ttuy không so sánh được với tầm vóc những cuộc thi Hoa Hậu Quốc Tế của các quốc gia khác, nhưng với cộng đồng Việt nhỏ bé giới hạn điều kiện nhân tố, thì một chương trình như thế này là đáng khen lắm”.“Tôi nghĩ đây là truyền thống văn hóa đẹp cần phát huy, giúp khuyến khích các em thiếu nữ gốc Việt trẻ ở Mỹ có thể hãnh diện và sẵn lòng tham gia các sinh hoạt văn hóa cộng đồng . Tất cả sinh hoạt văn hóa nghệ thuật dù hình thức nào cũng đáng được khích lệ thêm”. Ông Hải nói thêm.Được biết vào cuối tháng 10 năm nay, công ty Kim Lợi Macro Entertainment sẽ có một chương trình lễ hội vinh danh tất cả các Hoa Hậu Việt Nam trên toàn thế giới tại một sóng bạc quốc tế vùng biển Long Hải.HVXN