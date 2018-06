Garden Grove: Nhận Hồ Sơ Ứng Cử Thị Trưởng, Nghị Viên

Bắt đầu từ Thứ Hai, 16 tháng Bảy, 2018, Thành phố Garden Grove sẽ nhận hồ sơ ứng cử chức vụ Thị Trưởng và 3 chức vụ Nghị viên Thành phố cho các Địa hạt 1, 3, và 4 cho cuộc bầu cử vào ngày 6 tháng 11, 2018 sắp tới. Hạn chót để nộp giấy tờ đã điền đầy đủ vào lúc 5:00 giờ chiều ngày Thứ Sáu, 10 tháng Tám, 2018. Giấy tờ nộp tại văn phòng Thư ký Thành phố, lầu 2 trong City Hall, địa chỉ là 11222 Acacia Parkway.Để hội đủ điều kiện, ứng cử viên phải là công dân Hoa Kỳ, đủ 18 tuổi trở lên vào ngày bầu cử, là người có ghi danh đi bầu. Ứng cử viên chức vụ Thị Trưởng phải là cư dân của Thành phố Garden Grove, các ứng cử viên Nghị viên Thành phố phải là cư dân của Quận hạt tương ứng của họ.Nếu không có người đương nhiệm hội đủ điều kiện nào nộp đơn trước hạn chót lúc 5:00 giờ chiều vào ngày Thứ Sáu, 10 tháng Tám, 2018, thì thời gian nộp dành cho các ứng cử viên không đương nhiệm sẽ được gia hạn đến Thứ Tư, ngày 15 tháng Tám, 2018 lúc 5:30 chiều.Giấy tờ đề cử có sẵn tại Văn phòng Thư ký Thành phố trong City Hall của Thành phố Garden Grove, địa chỉ là 11222 Acacia Parkway, trên lầu 2, và chỉ dành cho những ai có hẹn trước.Để biết thêm chi tiết về những thủ tục cũng như thời gian làm hẹn, xin gọi cho Thư ký Thành phố Teresa Pomeroy tại số điện thoại (714) 741-5040, hoặc tham khảo tại trangđể biết mình thuộc địa hạt nào hoặc bấm vào "Getting Started Now Guide for Candidates."