Lá Thư từ Đức quốc Đức, ngày 10.06.2018 người Việt tị nạn biểu tình

Đức, ngày 10.06.2018 người Việt tị nạn biểu tình

phản đối hành động cho Trung cộng

thuê đất 99 năm & Dự Án An Ninh Mạng của Việt Nam

* Lê Ngọc Châu

Đáp ứng lời kêu gọi và để bày tỏ sự đồng tâm của người Việt tị nạn hải Ngoại đối với lòng sôi sục của đồng bào trong nước trước luật Đặc Khu mà Quốc Hội Việt Cộng (VC) dự định biểu quyết, gần 200 người Việt tị nạn tại Đức từ khắp nơi trên nước Đức như Hamburg, Bremen, Muenchen, Mannheim, Neustadt, Moenchengladbach, Nuernberg, Krefeld, Bochum, Essen, Recklinghausen và vùng Hessen (Frankfurt, Darmstadt, Engelsbach, Odenwald...), đặc biệt có đồng hương từ Liège Bỉ, TânTiến_Vovinam và Pháp đã tụ về Frankfurt am Main tham dự cuộc biểu tình vào sáng Chủ Nhật (10/06/2018) vừa qua trước lãnh sự quán VC.

Giữa thời điểm mà phong trào xuống đường của đồng bào trong nước dâng cao, lan rộng khắp nơi, từ Nam ra Bắc và phải trực diện với sự đàn áp của bạo quyền CSVN “Hèn với Giặc, Ác với Dân”, để biểu lộ tinh thần đoàn kết cụ thể, người Việt tị nạn thật sự luôn hướng lòng về quê hương tại Đức gồm đủ thành phần, lứa tuổi, các tổ chức, hội đoàn trước hiểm họa quốc phá gia vong đã tham dự buổi biểu tình trước lãnh sự quán VC tại thành phố Frankfurt am Main. Riêng nhóm chúng tôi gồm 12 người từ München (Munich) đi hai xe từ sáng sớm để kịp đến đúng giờ.

Tuy cuộc biểu tình duy nhất ở Đức cho đến nay do cơ sở Việt Tân (ghi đúng theo Flyer kêu gọi) kêu gọi cấp bách, chủ động đứng ra tổ chức chớp nhoáng, điều động cuộc biểu tình chỉ trong vòng ba ngày, đồng hương Việt tại Đức đã lũ lượt tụ về đến trước lãnh sự quán Việt Cộng, Kennedy-Allee từ sau 11 giờ 30 sáng để tham dự cuộc biểu tình bắt đầu 12h30, đông đảo ngoài dự tính của ban tổ chức vì trúng ngay vào trưa chủ Nhật cuối tuần. Ban tổ chức cùng tham dự viên (già, trẻ, lớn bé đủ cả) đã biểu lộ quan điểm và tiếng nói của mình về hành vi bán nước của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam (CSVN) với những tấm biểu ngử cầm tay viết vội với nội dung bày tỏ thái độ với các ngôn ngữ Việt, Anh, Đức như:“ Cực lực phản đối dự luật an ninh mạng, Đả đảo cộng sản VN hèn với giặc ác với dân, Stop die gierigen Chinesen, Đả đảo cộng sản VN ban nước cho Tàu cộng, Đặc khu= ban nước!, Đặc Khu kinh tế, bán nước, đả đảo csVN, Kein Land an China !, cho Tàu cộng thuê đất 99 năm là bán nước, CSVN phải bải bỏ dự luật đặc khu ngay lập tức, Không cho Trung cộng thuê đất dù chỉ 01 ngày; 99 Jahre Landvermietung an China = Hochverrat am Vaterland!, Nein zur Landvermietung an China, Stop Ausverkauf VietNams an China …

Điều hợp viên cuộc biểu tình là Trịnh Đỗ Tôn Vinh và Thùy An. Sau phần chuẩn bị nhanh chóng anh Tôn Vinh tuyên bố khai mạc buổi biểu tình như thông lệ với Lễ chào cờ hát quốc ca Đức, Việt Nam Cộng Hòa và phút mặc niệm. Kế tiếp là bài diễn văn khai mạc, nêu rõ lý do cuộc biểu tình hôm nay, 10.06.2018 của anh Nguyễn Thành Văn, đại diện ban tổ chức.

Đặt biệt trong cuộc biểu tình này là phút cầu nguyện cho quốc thái dân an được chị Diệu Trí, Gia đình Phật Tử Frankfurt cùng một số đồng bào Phật tử tham dự thực hiện theo nghi thức Phật giáo sau đó.

Thêm một ngạc nhiên nữa là có phần cầu nguyện theo nghi thức Công giáo do anh chị Đức Yến và Cộng đoàn Công giáo tại Frankfurt do Linh mục Nguyễn Văn Đức hướng dẫn, vị linh mục mà chúng tôi đã hội ngộ trong ngày Quốc Hận lần thứ 43 vừa qua được tổ chức ở Berlin. Sau nghi thức cầu nguyện Công Giáo, chị Lý Thị Kim Oanh cũng đã đọc bức thư ngỏ của Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình lên tiếng về Luật Đặc Khu.

Tôi chưa hề được đặt chân đến ba nơi sau đây nhưng xin mạn phép mở ngoặc ở đây:

Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) âm mưu "cho thuê 99 năm" 3 nơi trọng yếu của Tổ quốc VN làm nhượng địa cho Trung cộng dưới tên mỹ miều là “Đặc khu kinh tế”, đấy là manh tâm bán 3 khu vực quan trọng này (theo internet) gồm có:

1) Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh ở Miền Bắc; Vân Đồn gần nước Tàu và khi thuê xong Tàu cộng sẽ dễ dàng đưa đông đảo người Tàu di dân sang sinh sống ở đây.

2) Bắc Vân Phong thuộc tỉnh Khánh Hòa, miền Trung VN. Vân Phong và hải cảng Cam Ranh đều thuộc tỉnh Khánh Hòa, mà Cam Ranh là một trong 3 hải cảng lớn và tốt nhất thế giới, nếu Trung cộng (TC) làm chủ được vịnh Cam Ranh thì TC có thể khống chế toàn biển Đông.

3) Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang ở miền Nam VN; đảo Phú Quốc là đảo rất lớn, một cứ địa của nước Việt Nam.

Cho nên, khi Tàu cộng đã làm chủ được 3 vùng đất quan trọng kể trên thì với thời gian dài thuê 99 năm TC sẽ khống chế cả nước Việt Nam và toàn biển Đông khá dễ dàng.

Điều quan trọng khác phải lưu ý là đàn ông Trung cộng sẽ lấy vợ VN sinh con đẻ cái, sau vài thế hệ sẽ đồng hóa dân Việt sau 99 năm, không cần "dùng súng đạn thật, giết người" gì cả !!!:

Như chúng ta đã biết, Trung cộng muốn thôn tính Hoàng Sa, Trường Sa năm 1974 nhưng Hài quân VNCH thời đó chống trả mãnh liệt. Sau 1975, TC chiếm Hoàng Sa, Trường Sa và từ từ họ chiếm gần hết Biển Đông của chúng ta. Tàu bè của ngư dân Việt ra khơi bị đâm chìm sa số (theo internet). Nhà cầm quyền cộng sản bạc nhược, cúi đầu chấp nhận không lên tiếng.

Ngược dòng thời gian, lịch sử dân tộc 1000 bị Tàu đô hộ đã cho chúng ta nhiều bài học Bắc thuộc, không lúc nào Trung Quốc từ bỏ âm mưu thôn tính nước ta. Do đó việc cho Trung Quốc thuê đến 99 năm cho thấy là csVN đã có "thỏa hiệp bán nước ngầm" với Trung cộng.

Chưa hết, csVN còn ra luật an ninh mạng nhằm khóa chặt quyền tự do ngôn luận, phát biểu, xen vào quyền riêng tư các thông tin của người dân. Đây quả là một việc làm đi ngược lại sự tiến triển không ngừng của thời đại internet hiện nay, là hành động phản văn minh, phản khoa học! – Hậu quả là quyền tự do của người dân một ngày kia sẽ bị "tước đoạt, cổng thông tin sẽ bị khóa chặt và biến người Việt thành nô lệ cho Tàu cộng ngay chính quê hương của mình.

Nếu đi xa hơn thì về ý nghĩa có thể nói rằng

- Dự Án Đặc Khu là hành động bán đất, bán nước cho Trung Cộng, và

- Dự Án An Ninh Mạng là hành động bịt miệng, bịt tai, bịt mắt người dân ở Việt Nam.

Nhìn sơ qua thấy chẳng có gì nhưng xét kỹ đây là 2 dự án bán nước hại dân của đảng CSVN.

Trở lại cuộc biểu tình. Xen kẽ những bài ca đấu tranh, lần lượt quý đại diện của tổ chức, hội đoàn, đoàn thể, nhân sĩ cộng đồng tham dự phát biểu như ông Nguyễn Đình Phúc (Hội NVTNCS tại Hamburg), cô Trúc Anh (Nhóm Văn Vũ Điểm Sáng, Darmstadt), ông Trần Hoàng Chiến (Nuernberg), ông Huỳnh Thanh Hà (HNVTNcs Moenchengladbach), ông Trần Bảo Quốc (Essen), ông Đào Mình Tâm (Mannheim), bà Vũ Thị Khiếu (Hamburg, Nhóm Yểm Trợ TNLTVN), Bà Lê Nhất Hiền (nhân sĩ cộng đồng vùng Frankfurt), ông Lê Thanh Vân (Hội NVTNCS tại Krefeld), ... đã lần lượt phát biểu nói lên nguy cơ của đất nước và dân tộc, cũng như mạnh mẽ lên án hành vi cho thuê/ bán nước của tập đoàn lãnh đạo VC qua cái gọi là "Luật Đặc Khu". Đa số những lời phát biểu đã đồng cảm với nổi đau và an nguy của đất nước hiện nay. Những lời phát biểu cũng chia xẻ nhận định về hiện tình nguy ngập của đất nước. Xen kẻ trong các bài / lời phát biểu là tham dự viên cùng đồng ca các bản nhạc đấu tranh như Phải Lên Tiếng, Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ …

Đồng hương tham dự biểu tình trong trật tự nhưng với khí thế quyết liệt bằng những khẩu hiệu lên án nhà cầm quyền CSVN đã cho thuê/bán những vị trí chiến lược đến 99 năm, nguy cơ sẽ dẫn đến việc xâm chiếm toàn cõi VN của Trung Cọng. Đối diện với lãnh sự quán VC có tên "Villa Hanoi", đoàn biểu tình đã giương cao rừng cờ vàng biểu tượng của Dân Chủ, Tự Do đối diện với lá cờ máu của đảng CSVN đang lẻ loi, ủ rủ với mặc cảm tội đồ phản dân, hại nước trước sân " Villa Hanoi ". Người biểu tình đã hô to những khẩu hiệu vang dội cả một góc phố bằng 4 thứ tiếng Việt, Đức, Anh & Pháp: Tự Do cho VN, Nhân Quyền cho VN, Đả đảo cộng sản bán nước, Đặc Khu kinh tế cho Tàu cộng là bán nước, Không Đặc Khu kinh tế cho Tàu cộng, CSVN phải bải bỏ dự luật đặc khu ngay lập tức, 99 Jahre Landvermietung an China = Hochverrat am Vaterland!, Nein zur Landvermietung an China,... và một lần nữa, lên tiếng kêu gọi các nhân viên VC, quân cán chính VC sớm cảnh tỉnh trở về với đồng bào để cứu nước.

Như chúng ta nghe biết qua Facebook, chuỗi biểu tình toàn quốc ở trong nước và khắp nơi ở hải ngoại tại Mỹ, Úc, Nhật, Anh, Pháp, Đan Mạch, Đức.., cho thấy một số nét nổi bật của người dân Việt nói chung. Dù ở đâu người Việt tị nạn với lập trường chống cộng từ tâm huyết, không nói suông mà chứng tỏ bằng hành động cụ thể cũng đều hy sinh công sức, thời gian đồng tâm nhứt trí chống Trung cộng và Việt Cộng. Không thể chống CS được bằng chiến tranh võ trang thì NVTNcs hải ngoại nói riêng chống nhà cầm quyền csVN bằng chánh trị mà biểu tình là một phương tiện khá hữu hiệu ai cũng có thể làm được: đơn giản là tham dự các cuộc biểu tình lên án csVN độc tài đảng trị, đòi hỏi Tự Do, Dân Chủ & Nhân Quyền cho người dân VN. Dễ hiểu, ở trong nước nhà cầm quyền CS khống chế dân biểu tình đòi quyền sống bằng quân đội, công an chìm/nổi và độc tài đảng trị toàn diện. Còn ở hải ngoại, sống tại các quốc gia Tự Do thì biểu tình là một đặc quyền, được cảnh sát bảo vệ. Nếu ở hải ngoại (xin lỗi) mà chỉ nằm nhà la chống cộng bằng mồm, qua bàn phím, thờ ơ hay tránh né tham dự biểu tình với bất cứ lý do nào tuy tổ chức ngay ở địa phương (dù chẳng phải tốn công sức, thời gian nhiều so với những người đến từ xa, rất xa, nhất là đối với những vị có tuổi vấn đề đi lại khá gian nan) để hỗ trợ, chống VC trên lãnh vực ngoại giao thì đừng ngạc nhiên tại sao csVN sẽ vẫn còn đứng trơ trơ ở đó và tiếp tục đàn áp người dân trong nước. Tuy nhiên thành phần chủ lực "đánh bại csVN" vẫn là người Việt trong nước, hải ngoại chỉ hỗ trọ trên lãnh vực vận động chính trị với quốc tế.



Chính vì vậy nên người Việt hải ngoại nói chung chỉ có thể đấu tranh chống csVN bằng chánh trị và với phương tiện truyền thông bằng quốc vận và biểu tình. Tóm lại, NVTN hải ngoại có thể trường kỳ chống CS độc tài đảng trị, đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền, cho đồng bào trong nước và tự do tôn giáo cho các tôn giáo đang bị đàn áp ở VN mà không phải sợ hãi gì hết.

Cuộc biểu tình nào ở Đức nói riêng đầu được bảo vệ bởi cảnh sát Đức.

Trời thương nên hôm 10.06.2018 nắng ấm và cuộc biểu tình đã chấm dứt vào lúc 15 giờ cùng ngày. Những người quen biết, từng gặp mặt trong các cuộc biểu tình chống VC trước đây chia tay nhau, hẹn gặp lại trong dịp khác với lời hứa là cùng với NVTNcs ở Đức sẽ đồng tâm sát cánh với đồng bào trong quốc nội tranh đấu cho đến ngày đất nước VN thoát khỏi hiểm họa xâm lăng của Tàu Cộng và ách cai trị tàn ác của cộng sản Việt Nam.

Tóm lại, cuộc biểu tình ngày 10.06.2018 thành công mỹ mãn.

Để kết thúc bài tóm lược của tôi, đã đến tham dự biểu tình trước lãnh sự quán VC tại Frankfurt am Main vừa qua, mời quý vị độc giả theo dõi qua Video đã được đưa lên Youtube với nhiều hình ảnh sống động hơn diễn tiến cuộc biểu tình. Rất tiếc phim ảnh giới hạn, hơn nữa lại được ghi nhận với máy Digitalcamera nhỏ, loại bỏ túi mong độc giả hoan hỷ cho mọi sự !.

Mời quý vị xem Youtube dài khoảng 31min (31 phút).

Đức quốc, Người Việt tị nạn biểu tình phản đối hành động bán nước của CSVN

Tại Frankfurt am Main, 10.06.2018

Video_Chau

Theo đường Link :

https://www.youtube.com/watch?v=SGE1uHYFAkA&feature=youtu.be

* © Lê Ngọc Châu – (Nam Đức, Chiều 13.06.2018)

- Đính kèm vài hình ảnh của ngày biểu tình 10. June 2018.

(Hình của Châu6168_Xin ghi rõ nguồn khi trích đăng. Đa tạ !)

* © Lê-Ngọc Châu