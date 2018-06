Biểu Tình trước Tòa Đại Sứ Việt Cộng tại Thủ Đô Hoa Kỳ ngày Chủ Nhật 06/10 Lên Án Luật Đặc Khu







Tin HTĐ: Để đáp ứng và nói lên sự đồng tâm của người Việt Hải Ngoại đối với lòng sôi sục của đồng bào trong nước trước luật Đăc Khu mà Quốc Hội Việt Cộng (VC) dự định biểu quyết, hàng trăm đồng bào Việt Nam vùng Hoa-Thịnh-Đốn đã đổ về Tòa Đại Sứ VC thạm dự cuộc biểu tình vào sáng Chủ Nhật (10/06/2018) vừa qua.





Trong thời điểm mà cao trào cao trào xuống đường của đồng bào trong nước lan rộng khắp nơi, từ Nam ra Bắc và phải trực diện với sự đàn áp của bạo quyền CSVN “Hèn với Giặc, Ác với Dân”, tinh thần đoàn kết, chung một tiếng nói từ đủ thành phần, lứa tuổi, và các tổ chức, hội đoàn trước hiểm họa quốc phá gia vong đã thể hiện cao độ chưa từng thấy tại buổi biểu tinh trước Tòa Đại Sứ VC tại Thủ Đô Hoa-Kỳ. Tuy cuộc biểu tình được kêu gọi & tổ chức chớp nhoáng bởi anh Hoàng-Vi-Kha, chủ trương nhóm VietToon, người Viêt đồng hương vùng HTĐ, đã lủ lượt đến Công Trường Sheridan, đối diện với Tòa Đại Sứ Việt Cộng từ 8 giờ 30 sáng. Người tham dự đã tự biểu lộ quan điểm và tiếng nói của mình về hành vi bán nước của nhà cầm quyền CSVN với những tấm biểu ngử cầm tay viết vội với nội dung bày tỏ thái độ “Gìn Giữ Đất Nước, Bổn Phận của mỗi Công Dân”, “Tổ Quốc Lâm Nguy, Đừng Vô Cảm”, “Đồng Tâm là Sức Mạnh Chống Bạo Quyền”, “Đả Đảo Bè Lủ Tay Sai CS Bán Nước” và khẳng quyết “Nước Việt của Người VN”, “Đặc Khu là Âm Mưu CS Bán Nước”, “Một Tấc Đất, Một Khoảnh Khắc cũng Không cho Thuê” ….





Sau phần tuyên bố khai mạc buổi lễ của anh Hoàng-Vi-Kha, là lời phát biểu của ông Đinh Hùng Cường, chủ tịch Cộng Đồng VN vùng HTĐ, MD & Virginia và lần lượt là quí đại diện của của tổ chức hội đoàn, đoàn thể, và đồng bào tham dự từ Cụ Bà trên 80 tuổi đến người thanh niên ở lứa tuổi đôi mươi. Đa số những lời phát biểu đã tán dương tinh thần thế hệ trẻ gốc Việt đồng cảm với nổi đau, và an nguy của đất nước đã chủ động đứng ra tổ chức, điều động cuộc biểu tình. Những lời phát biểu cũng chia xẻ nhận định về hiện tình nguy ngập của đất nước. Xen kẻ trong các bài nói chuyện là tin cập nhật diễn tiến cuộc biểu tình khắp nơi đang xảy ra trong nước, và người tham dự đã phấn khởi trước tin Công An của bạo quyền Việt Cộng đã phải chùn bước, tháo chạy trước sức mạnh đồng lòng, can trường của người dân biểu tình Phan Rí vào hai ngày 10 & 11. Đối tượng của những lời phát biểu cũng hướng về các nhân viên trong Tòa Đại Sứ VC, đang lấp ló sau những cửa sổ đóng im lìm, kêu gọi họ thức tỉnh, từ bỏ chế độ bán nước, trở về với đồng bào để cứu nước. Trong lúc chương trình biểu tình ở DC đang diễn tiến, phái đoàn đồng hương tham dự cuộc biểu tình trước Tòa Lãnh Sự Việt Cộng tại New York trước đó một ngày, cũng vượt đường xa đến nhập cuộc cùng đồng bào DC.





Đồng bào tham dự sau đó đã biểu tình tuần hành chung quanh khuôn viên công trường Sheridan trong trật tự, nhưng với khí thế quyết liệt với những khâu hiệu lên án nhà cầm quyền CSVN đã bán đất tại những vị trí chiến lược, với nguy cơ sẽ dẫn đến việc xâm chiếm toàn cõi VN của Trung Công. Cuộc biểu tình tuần hành trong khuôn viên công trường Sheridan sau đó đã chuyển hướng, với sự đồng ý của nhân viên an ninh & cảnh sát Hoa-Kỳ, băng qua đường tiến vào khuôn viên của Tòa Đại Sứ VC. Trên thềm gạch của Tòa Đại Sứ VC, phái đoàn biểu tình đã giương cao rừng cờ vàng biểu tượng của Dân Chủ, Tự Do đối diện với lá cờ máu của đảng CSVN đang lẻ loi, ủ rủ với mặc cảm tội đồ phản dân, hại nước. Người biểu tình đã hô to những khẩu hiệu và một lần nữa, kêu gọi các nhân viên VC đang ẩn núp trong tòa Đại Sứ sớm cảnh tỉnh trở về với đồng bào để cứu nước. Để bày tỏ thái độ lên án CSVN phản quốc, hại dân anh Hoàng Vi Kha và các thanh niên đã xé áo đỏ có hình búa liềm tượng trung cho chủ nghĩa CS, vứt và dẫm đạp lên ngay trên thềm nhà của Tòa Đại Sứ VC.





Cuộc biểu tình đã chấm dứt vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày với lời thề đồng tâm sẽ sát cánh với đồng bào trong nước tranh đấu cho đến ngày đất nước thoát khỏi hiểm họa xâm lăng của Tàu Cộng và ách cai trị của Việt Cộng

Nguyên Thắng