Kết Thúc Thượng Đỉnh Mỹ-Bắc Hàn Ở Singapore: Trump Nói Ngưng Trừng Phạt Bắc Hàn Và Ngưng Tập Trận Chung Với Nam Hàn

SINGAGPORE - Hội kiến giữa nguyên thủ Hoa Kỳ và lãnh tụ Bắc Hàn đã diễn ra tại Singapore hồi sáng Thứ Ba như đã dự kiến – trước sân khách sạn cung cấp hội trường cho thượng đỉnh lịch sử, 2 vị từ 2 phiá cùng tiến lại, chào hỏi nhau và bắt tay thân thiện.Sau 12 giây bắt tay, TT Trump và chủ tịch Kim cùng bước qua hành lang để vào phòng họp.Trước đó, ông Trump tuyên bố với nhà báo “Tôi cảm thấy thực sự tốt đẹp – chúng tôi sẽ có những thảo luận đưa tới thành công lớn. Đó là vinh dự với tôi - chúng tôi sẽ có quan hệ rất tốt. Tôi không nghi ngờ”.Về phần mình, lãnh tụ Kim nói (qua thông ngôn) “Con đuờng tới đây là không dễ. Các định kiến và hành xử cũ là những trở lực nhưng chúng tôi đã vuợt qua hết và hôm nay chúng tôi có mặt tại đây”.Nhà báo nhắc lại: 2 đoàn chuyên viên dưới quyền điều khiển của ĐS Kim và thứ trưởng ngoại giao Choe họp sáng Thứ Hai để giải quyết các chi tiết sau cùng.Qua sáng Thứ Ba, cuộc hội ngộ Trump-Kim đầu tiên và riêng tư chỉ có mặt thông dịch viên diễn ra khoảng 41 phút. Tiếp đó, 2 nhà lãnh đạo di chuyển qua phòng họp khác, lúc trước 10 giờ, để dự 1 phiên họp mở rộng, nối tiếp bằng bữa ăn trưa công tác.Được hỏi về tiếp xúc đầu tiên, ông Trump trả lời “Rất, rất tốt. Đây là dịp 2 chúng tôi hiểu nhau hơn. Chủ tịch Kim là nhà thương luợng tinh khôn. Chúng tôi sẽ gặp lại, gặp nhiều lần”.Tại nơi họp 2 phái đoàn kê 1 chiếc bàn lớn bằng gỗ tek 80 tuổi, dài 4.3 mét nguyên là nơi làm việc hàng ngày của chưởng lý Singapore mà sứ quán Hoa Kỳ thuê của Viện bảo tàng thành phố.1 tựa đề của báo Singapore là “Tập trận có thể hoãn, nhưng gặp gỡ thượng đỉnh không thể chờ”.TT Trump tuyên bố hồi chiều Thứ Ba tại Singapore: chủ tịch Kim xác nhận quyết tâm không lay chuyển ý muốn huớng tới phi nguyên tử, sẵn sàng cùng Hoa Kỳ viết trang sử mới – trong 1 giờ họp báo, ông Trump luôn khen ngợi đối tác Bắc Hàn về định hướng thay đổi đất nước, trước 1 cơ hội sẽ đuợc lịch sử ghi nhớ như là nhà lãnh đạo mở đầu 1 kỷ nguyên vinh quang của thịnh vuợng cho quốc dân. Ông Trump cũng bác bỏ phỏng đoán theo đó Kim đuợc phiá Hoa Kỳ hưá ngưng tập trận để đổi lấy phi nguyên tử không gồm các mục tiêu thực hành cụ thể – ông giải thích: 2 bên đã hoạch định 1 phiên họp nối tiếp trong tuần tới, phi nguyên tử hoàn toàn đòi hỏi thời gian, và các trừng phạt chỉ đuợc giải tỏa khi vũ khí nguyên tử không còn là 1 yếu tố. Nhưng, ông xác nhận “Hưá ngưng tập trận”. Ông cho biết thêm: Kim đồng ý phá hủy căn cứ thử động cơ phi đạn, dù không là 1 phần trong thuơng luợng phi nguyên tử.Về trừng phạt, CBS đưa tin: lần đầu tiên TT Trump nói trừng phạt có thể giải tỏa trưóc khi hoàn tất chương trình phi nguyên tử.Ông xác nhận tin cậy chủ tịch Kim – 2 nhà lãnh đạo đã ký văn bản tại khách sạn Capella Singapore.Khi phóng viên phỏng vấn sau đó về khả năng sẽ mời Kim thăm Bạch Ốc, TT Trump đáp “Tuyệt đối sẽ mời”.Kim nói “Chúng tôi đã gác lại quá khứ – thế giới sẽ thấy thay đổi lớn”.Nguyên thủ Hoa Kỳ mô tả cuộc đối thoại là chân thành, trực tiếp và xây dựng - ngoài vấn đề nguyên tử, vấn đề hài cốt của tù binh đã đuợc bàn tính, Bắc Hàn đồng ý chuyển giao.Một điểm đặc biệt trong buổi họp báo của TT Trump là tên tuổi của sinh viên Otto Warmbier đuợc nhắc tới như là 1 người đặc biệt trong đời ông – theo lời ông, Warmbier chết không vô ích, vì “anh ấy có nhiều việc để làm với chúng ta hiện nay”. Warmbier bị bắt tại Bắc Hàn, bị tuyên án 15 năm tù, đuợc trả tự do giữa năm qua như là hành động nhân đạo của Pyongyang, về nước trong tình trạng hôn mê và tắt thở 6 ngày sau, nhằm ngày 19-6. Twitter Tháng 9-2017 của TT Trump mô tả cái chết này là hậu quả của tra tấn ngoài sức tưởng tượng tại Bắc Hàn.Với CBS, phóng viên nhận xét: ngoài hưá hẹn của lãnh tụ Kim về phi nguyên tử, còn 3 điểm mơ hồ là quan hệ hoà bình giữa 2 nước, nỗ lực chung để xây dựng 1 chế độ ổn định tại bán đảo Hàn, đưa về nguyên quán di cốt tù binh Hoa Kỳ.Ông Trump loan báo ngưng các trừng phạt mới và ngưng tập trận chung với Nam Hàn – thông tin mạng từ Bộ quốc phòng Nam Hàn xác nhận sau đó: không hay biết ý định ngưng tập trận của TT Trump. Bộ tư lệnh Hoa Kỳ tại Seoul cũng tỏ ra ngạc nhiên – 1 thông cáo báo chí ghi rõ “Cùng với đối tác Nam Hàn, chúng tôi tiếp tục tư thế quân sự hiện tại cho tới khi nhận đuợc hướng dẫn cập nhật từ INDOPACOM (là Bộ tư lệnh vùng Ấn Độ Dương/Thái Bình Dương)”. Ngoài ra, về tiến trình phi nguyên tử, ông Trump từ chối giải đáp chi tiết, theo tường thuật của CBS.Sau cùng, 1 tựa đề trên trạng mạng CNN trưa Thứ Ba ghi nhận xét của giới phân tích: thượng đỉnh là tuyệt với Kim, và Kim không phải nhân nhượng gì.Về phần Nam Hàn, phóng viên châu Âu viết: TT Moon hoan nghênh thành công ngoại giao của TT Trump, nhưng nhiều người Nam Hàn cảm thấy lo ngại về nguy cơ mất các cam kết an ninh của Washington. Trong Thông Cáo Chung 4 điểm, không thấy có những điểm cụ thể về phi nguyên tử và TT Trump tuyên bố ngưng tập trận khi họp báo sau nhiều giờ thương luợng.Tại trung tâm thủ đô Seoul, 1 giáo sư âm nhạc xưng tên Kim Sang-jin nói “Nam Hàn phải đuợc độc lập” và cả quyết đòi Hoa kỳ rút quân – nhưng, theo 1 tiến trình chậm. Tiểu thương 60 tuổi Oh Jin-hyung nói: nếu tình hình nam/bắc trở nên thân thiện hơn, chúng tôi vẫn có quyền về quôc phòng, nhưng không nghĩ là nên ngưng tập trận với Hoa Kỳ.Ngoài ra, Nghị sĩ CH Lindsey Graham tuyên bố qua chương trình CBS This Morning “Tuy TT Trump đã ký thỏa thuận với Kim Jong-un, đó chỉ là thỏa thuận trên nguyên tắc, và phải đuợc Lập Pháp chấp thuận – đó là 1 bước khởi đầu và đường còn dài”.Dù khen ngợi nhà lãnh đạo hành pháp về cơ hội lịch sử để chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh tại bán đảo Hàn và buộc Pyongyang từ bỏ vũ khí nguyên tử, ông nhắc nhở “Họ từng hưá như thế 2 lần”.Ông khẳng định nếu rút quân tại Nam Hàn là 1 phần trong thương luợng, ông không tán đồng, vì xung đột sẽ tăng, không giảm. Vị dân cử của đảng CH tự nhận là người thực tế, không cố đem thể chế dân chủ tới Bắc Hàn, không tìm cách thống nhất bán đảo Hàn, nhưng muốn giúp TT chấm dứt xung đột với Bắc Hàn.