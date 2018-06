VN: Trang Bị Vũ Khí, Trực Thăng Cho Công An Huyện Xã Để Làm Gì?

Có phải chính quyền CSVN đang có kế hoạch vũ trang dân quân địa phương để chống giặc ngoại xâm hay để bố ráp dân lành, theo bản tin của Đài BBC cho biết hôm 12 tháng 6.Bản tin BBC viết rằng, “Một thông tư của Bộ Công an Việt Nam nói sẽ hỗ trợ trực thăng vũ trang, súng chống tăng và đại liên, súng cối cho công an tận cấp huyện và thị xã, theo VnExpress hôm 12/06/2018.“Thông tư 17/2018 của Bộ Công an quy định Bộ trưởng Công an Việt Nam quyết định trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ... trong toàn lực lượng.“"Khi có tình huống khẩn cấp hoặc có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp, Bộ trưởng có quyền quyết định điều chuyển vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ từ công an đơn vị, địa phương này sang công an đơn vị, địa phương khác trên phạm vi toàn quốc..."“Văn bản này cũng nói các loại vũ khí hỗ trợ đến cấp huyện thị xã gồm "súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng trung liên, súng đại liên, súng cối, súng ĐKZ, trực thăng vũ trang, tên lửa chống tăng cá nhân".“Ở cấp thấp hơn, "công an xã, phường, thị trấn được xem xét để trang bị súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn cao su, hơi cay, dùi cui điện, bình xịt hơi cay..."“Có vẻ như ngoài các cơ quan nhà nước cần được bảo vệ, các doanh nghiệp, ngân hàng, bệnh viện là nhóm đối tượng cần được hỗ trợ công cụ an ninh.“Sau đó là "khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất" và họ cũng sẽ được xem xét trang bị loại công cụ sau“"Súng bắn điện, súng bắn đạn nổ, phương tiện xịt hơi cay, dùi cui điện, dùi cui kim loại, dùi cui cao su, áo giáp, găng tay bắt dao..."“VnExpress cũng đăng tải rằng theo thông tư vừa nêu, ban bảo vệ dân phố ở Việt Nam "được xem xét trang bị loại công cụ hỗ trợ thuộc các loại sau: dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại, áo giáp, găng tay bắt dao".”