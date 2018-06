Bình Thuận: Lò Xo Bung Vì Bị Nén

Bộ Công An CSVN dọa sẽ truy tố những người biểu tình tại tỉnh Bình Thuận, theo tin Reuters mà Đài Á Châu Tự Do (RFA) trích thuật cho biết hôm 12 tháng 6. Bản tin RFA viết rằng, “Việt Nam sẽ trừng phạt “những kẻ cực đoan” gây bạo loạn trong các cuộc biểu tình những ngày qua ở Bình Thuận.“Reuters loan tin vừa nêu vào ngày 12 tháng 6, dẫn nguồn từ Bộ Công An Việt Nam cho biết đang điều tra những người biểu tình đã ném xăng, gạch đá vào cảnh sát, đốt xe và đập phá tài sản của cơ quan công quyền, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận.“Theo ghi nhận của Reuters, có 100 người bị bắt giữ trong tối thứ Hai, ngày 11 tháng 6 và trước đó một ngày cũng có 102 người khác bị bắt và không có số liệu chính xác về bao nhiêu người đã được thả. Tuy nhiên, Đài truyền hình VTV của Việt Nam vào tối ngày 12 tháng 6 loan tin có 80 người biểu tình bị bắt giữ.“Giới chức Việt Nam cho rằng “các nhóm phản động” có sự tính toán, lên phương án từ trước và các cuộc bạo loạn đã làm bị thương hàng chục cảnh sát.”Bản tin RFA cho biết thêm rằng, “Truyền thông Nhà nước Việt Nam, vào ngày 12 tháng 6 trích lời của ông Hồ Trung Phước, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Bình Thuận rằng tình hình tại địa phương vẫn còn căng thẳng. Tuy nhiên, ông Phước nhấn Chính quyền tỉnh Bình Thuận mạnh sẽ không để cho kẻ xấu lợi dụng và sẽ vãn hồi trật tự xã hội, bảo vệ cuộc sống yên bình của người dân cũng như duy trì hình ảnh tươi đẹp của quốc gia Việt Nam.“Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, Đại tá Đào Trọng Nghĩa, vào ngày 12 tháng 6, nói với Báo VnExpress Online rằng sẽ khởi tố vụ án và bị can sau khi sàng lọc, điều tra.”Trong khi đó một bản tin khác của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hôm 13 tháng 6 cho biết rằng, “Nhìn về Việt Nam từ Hoa Kỳ, một nhà quan sát tình hình Việt Nam nói các cuộc biểu tình lần này có điểm rất khác biệt so với các cuộc biểu tình chống Trung Quốc trước đây. Trong câu chuyện với VOA-Việt ngữ, Giáo sư Tạ Văn Tài, từng giảng dạy tại Trường Luật, đại học Harvard nói các cuộc biểu tình tự phát là một dấu hiệu cho nhà cấm quyền, phải giải quyết những vấn đề gây bức xúc cho công chúng, đừng đẩy dân vào chân tường, dẫn tới tình trạng tức nước vỡ bờ.“Giáo sư Tạ Văn Tài:““Tôi thấy các cuộc biểu tình là triệu chứng rất rõ rệt cho nhà cầm quyền phải tỉnh ngộ, đừng có nghĩ là con giun dẫm thì cứ dẫm mãi nó không quằn đâu. Nó sẽ quằn lên. ‘Chó cùng cắn càn’, tôi xin lỗi dùng cái danh từ đó. Con chó nó bị dồn đến đường cùng, nó sẽ cắn lại.”“Một số facebooker cũng đồng quan điểm đó khi ví von “cuộc bạo loạn hôm nay chỉ là cái lò xo bị nén lâu ngày, hôm nay nó bung ra”.“Giáo sư Tạ Văn Tài cho rằng trong những vấn đề gây bức xúc nhất có vấn đề về chủ quyền quốc gia và vấn đề mất đất đai. Ông cảnh giác chính quyền cần hành động để giải quyết những nỗi bức xúc đó.““Mất đất đai của người ta mà không giải quyết cho người ta suốt 20 năm, để cho họ phải chịu đựng 20 năm trời thì đó là dồn họ vào đường cùng. Tất cả những cái đó là những ngòi nổ, những thùng thuốc súng có thể nổ bất cứ lúc nào, bây giờ trừ khi là dám bắn vào quấn chúng giống như người Tàu bắn vào sinh viên ở Thiên An Môn, trừ khi dám làm cái đó, còn rất có thể có sự bùng nổ.”“