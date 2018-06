Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức Tổ Chức Tại Chùa Bát Nhã: Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện, Phản Đối Dự Luật Đặc Khu

Hình ảnh trong đêm thắp nến cầu nguyện và phản đối dự luật đặc khu của CSVN tại Chùa Bát Nhã.(Photo VB)

Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt, lo củng cố, bảo vệ biên thùy, biển đảo, chứ không lý nào lại tình nguyện tự hiến 3 trọng điểm hiểm yếu của an ninh quốc phòng tại 3 miền Bắc, Trung, Nam cho họ.



Với việc miễn thị thực dài hạn lên đến 180 ngày/một năm, các đặc khu kinh tế sẽ dễ dãi cho phép triệu người nước ngoài tràn vào để du lịch, đầu tư, lao động, sinh sống; khuyến khích việc tìm đất di dân của hàng trăm triệu người láng giềng Trung quốc, tạo điều kiện thuận lợi (qua ngõ đầu tư đất đai, bất động sản) để họ định cư lâu dài, tiến hành kế sách tàm thực, di dân và đồng hóa dân tộc Việt như trong lịch sử nghìn năm Bắc thuộc của nước ta.



Cho phép người nước ngoài đầu tư vào ĐKKT quyền sử dụng đất, biển đến 99 năm chính là bán nước, bán từng phần đất phần biển của Tổ quốc do tiền nhân bao đời để lại.

LÊN TIẾNG:

Kêu gọi quý vị đại biểu Quốc Hội dứt khoát không biểu quyết thông qua Dự luật Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc;



Trong những ngày sắp tới, nếu không thể tổ chức trưng cầu dân ý để lấy quyết định về Luật ĐKKT, yêu cầu Quốc Hội và Chính phủ nước CHXHCNVN triệt để tôn trọng quyền biểu tình đã được hiến định trong Hiến Pháp nước CHXHCNVN qua Điều 25: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định;” không ngăn cản, bắt bớ, bỏ tù những người biểu tình để đạo đạt ý dân, nêu cao nguyện vọng bảo vệ chủ quyền đất nước.



Kêu gọi Nhà Nước CHXHCNVN triệt để tôn trọng tự do nhân quyền, lập tức trả tự do cho những nhà hoạt động xã hội, những người bất đồng chính kiến, và những tù nhân lương tâm; vì chính những tiếng nói đối lập mới có thể phản ảnh trung thực tình trạng xã hội và nguyện vọng chung của toàn dân;



Thiết tha kêu gọi Tăng Ni và Phật tử Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại, tùy theo khả năng và hoàn cảnh, nhân danh các tổ chức Phật giáo, hoặc nhân danh tư cách là người con Phật đầy đủ Bi-Trí-Dũng, mạnh dạn cất lên tiếng nói của lương tri và công bằng trước những hiểm họa và nguy vong của đất nước.”

Santa Ana (Bình Sa)- - Trong những ngày qua, những con dân Việt Nam trên toàn thế giới và trong nước hết sức phẩn nộ về dự luật Đặc khu nhằm bán đứng 3 khu vực trọng yếu đó là: Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc cho Tàu cộng, những cuộc biểu tình phản đối đã rầm rộ xãy ra trong nước cũng như cộng đồng người Việt tỵ nạn khắp năm châu. Trước hiện tình lâm nguy của đất nước Việt Nam hiện nay.Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức đã tổ chức đêm thắp nến cầu nguyện và phản đối nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam về Dự luật Đặc Khu, vào tối Chủ Nhật, ngày 10 tháng 6, 2018 tại Chùa Bát Nhã số 4717 W. 1st Santa Ana.Đêm thắp nến cầu nguyện có sự tham gia của các đoàn thể trẻ như: Đoàn Thanh Niên Cờ Vàng, Đoàn Thanh Niên Phó Đức Chính, Ban Liên Lạc các Hội Đoàn Trẻ, Đoàn Thanh Niên Cao Đài, Đại diện Tổng Hội Sinh Viên, Phong Trào Hưng Ca, một số huynh trưởng Hướng Đạo .. .Quan khách tham dự đêm thắp nến có quý Hòa Thượng: Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Chùa Liên Hoa, HT. Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện Chủ Chùa Bát Nhã, HT.Thích Giác Sĩ, Viện Chủ Tổ Đình Giác Lý, HT. Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Tổ Đình Huệ Quang.. . Thượng Tọa Thích Minh Đạo, một số Đại Đức và các sư cô chùa Bát Nhã, chùa Khánh Hỷ, Tịnh Xá Giác Lý, Tổ Đình Minh Đăng Quang; Ni Sư Thích Nữ Tuệ Từ và Thích Nữ Minh Triết, Ni Sư Thích Nữ Như Như, Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên, Chủ Tịch Sáng Lập Giáo Hội Phật Giáo Khất Sĩ Ni Bộ Thế Giới, Viện Chủ Pháp Viện Minh Đăng Quang, Tổ Đình Giác Nhiên, Sư Cô Thích Nữ Hoa Liên, Trụ Trì Pháp Viện Minh Đăng Quang, Tổ Đình Giác Nhiên...Quan khách tham dự có: cô Christy Linh Lê đại diện Dân biểu Liên Bang Lou Correa, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali và phu nhân, ông Nguyễn Long (Phó Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali); Nghị Viên Thành Phố Garden Grove cô Thu Hà Nguyễn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai Niên Trưởng Phan Kỳ Nhơn, LS Nguyễn Xuân Nghĩa (Chủ Tịch Hội Đền Hùng Hải Ngoại), bác sĩ Nghiêm Phú, Nhà Biên Khảo Phạm Trần Anh, Chủ Tịch Diên Hồng Thời Đại, ông Nguyễn Đình Nguyên (Phó Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên), Mai An (Đại diện Đảng Dân Tộc VN); ông Lý Vĩnh Phong (Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu); cô Asia Cunningham (Ban Liên Lạc Các Hội Đoàn Trẻ), ông Trần Trọng An Sơn và phu nhân (giáo dân Công giáo); ông Đinh Phương (Phó CT Hội Tây Sơn Bình Định); ông Ngô Thiện Đức và Đại Đạo Thanh Niên Hội Cao Đài,Tham dự đêm thắp nến ngoài một số qúy Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử và các em đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức còn có hơn 200 đồng hương, một số các cơ quan truyền thông.Điều hợp chương triình Huynh Trưởng Phan Thành ChinhSau nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ, bài Sen Trắng và phút mặc niệm.Tiếp theo Huynh Trưởng Diệu Ngọc Cao Ngọc Điệp, Phó Trưởng Ban Truyền Thông Xã Hội lên tuyên bố lý do.Bà cho biết: “Hôm nay Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức được sự thương yêu của Hòa Thượng Viện Chủ chùa Bát Nhã cho phép chúng con/ chúng tôi được tổ chức đêm thắp nến cầu nguyện cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, và cũng nói lên tiếng nói cực lực phản đối nhà cầm quyền CSVN bán nước cho Tàu Cộng. Tuy chúng ta đang cách xa quê hương nửa vòng trái đất nhưng những chuyện đang xảy ra cho đồng bào ta tại quê nhà, chúng ta không thể làm ngơ. Vì vậy, chúng con / chúng tôi cùng quý vị hiện diện nơi đây dâng lời cầu nguyện lên Đức Bổn Sư và cùng nhau chuyển lửa cho cuộc đấu tranh ở quê nhà được thành công tốt đẹp, đem lại sự toàn vẹn lãnh thổ và đời sống cơm no áo ấm, tự do, dân chủ cho Việt Nam thân yêu.”Tiếp theo Huynh Trưởng Phan Thành Chinh thay mặt ban tổ chức lên cho biết về hiện tình đất nước VN trong mấy ngày qua, nhất là tinh thần phản kháng mạnh mẽ của đồng bào trong nước.Sau đó Tiếp theo, Huynh Trưởng Nguyên Thuyết Lê Minh Thi, Trưởng Ban Hướng Dẫn Gai Đình Phật Tử Miền Quảng Đức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn chư tôn đức Tăng, Ni, qúy vị quan khách và đồng hương.Sau đó ban tổ chức mời Huynh Trưởng Tâm Hòa Lê Quang Dật, là một huynh trưởng đã gắn liền với Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức với chức vụ Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền liên tiếp 4 nhiệm kỳ tổng cộng 16 năm và nay vẫn hăng say trong mọi công tác Phật sự cũng như đấu tranh chống Cộng không mệt mỏi.Huynh Trưởng Tâm Hòa Lê Quang Dật trong lời phát biểu cho biết, sau khi tiếp nhận Bản Lên Tiếng của Giáo Hội PGVNTN Liên Châu, tối thứ Năm, 7 miền trên toàn quốc Hoa Kỳ đã họp trên hệ thống viễn liên và quyết định “Ngày hôm nay (10.6.2018) và trong giờ phút này, tất cả các miền trên toàn quốc Hoa Kỳ đồng loạt tổ chức Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Quê Hương VN và ra một Bản Lên Tiếng bằng hai thứ tiếng gửi cho các cấp chính quyền liên bang, chính phủ và quốc hội Hoa Kỳ, bởi vì không có niềm đau nào hơn khi quê hương VN chúng ta bị xóa sổ trên bản đồ thế giới theo Hiệp Định Thành Đô mà VNCS đã ký với Đảng Cộng Sản Trung Cộng.”Ông tiếp, hôm nay ông có đọc một khẩu hiệu và nghe tiếng nói của một người trong nước VN nói nguyên văn thế này: “Đồng bào không xuống đường biểu tình chống Tàu là phản quốc, Đồng hương ở hải ngoại không xuống đường chống Tàu là vong quốc.”Ban tổ chức cung thỉnh Hòa Thượng Thích Nguyên Trí lên phát biểu, trong lời phát biểu Hòa Thượng cho biết, “Khi chúng ta bỏ nước ra đi chúng ta đã mang cái căn cước tỵ nạn cộng sản rồi, cho nên chỉ khi nào đất nước VN không còn cộng sản chúng tôi mới về. Thà bỏ xương ở xứ này, không trở về VN dưới chế độ cai trị của cộng sản. Hôm nay nhìn về quê nhà, không thể nào cầm lòng được, thấy các bậc đàn anh, đàn chị, các bậc làm cha mẹ chúng ta, các đàn em, đàn cháu đang quây quần bảo vệ lãnh thổ, quây quần đoàn kết nhau trong cuộc biểu tình, bảo nhau nắm tay đoàn kết không sợ bạo lực. Thế thì tại sao ở hải ngoại này không tiếp tục đoàn kết để hỗ trợ cho đồng bào trong nước?Tôi hy vọng cuộc thắp nến hôm nay không phân biệt tôn giáo; có nhiều người không dám đi biểu tình sợ về VN bị cộng sản bắt! Người trong nước không sợ mà tại sao chúng ta ở ngoài này lại sợ? Nên tôi yêu cầu quý thầy, quý sư cô và mọi người đang tụ họp nơi đây đừng bao giờ sợ. Chúng ta sợ mất nước chứ đừng sợ cộng sản. Mong quý vị thúc đẩy con em mình, không phải ngày nay là chấm dứt, mà chúng ta còn phải tranh đấu dài dài cho đến khi VN không còn cộng sản chúng ta mới dừng.”Hòa Thượng tiếp: “Từ nay về sau, trong những cuộc biểu tình, mong rằng quý thầy, quý cô, quý đạo hữu hãy mạnh dạn lên đừng sợ, để chính những người cộng sản họ thấy đồng bào hải ngoại là như vậy, và chánh phủ Mỹ cũng thấy người Việt Nam chúng ta sang đây tỵ nạn cộng sản chứ không phải người Việt sang đây tỵ nạn kinh tế và họ đánh giá người VN chỉ biết ăn khi quê nhà điêu đứng mà làm ngơ bỏ đi.”Ban tổ chức cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Tổ Đình Huệ Quang lên đọc Bản Lên Tiếng của GHPGVNTN Liên Châu.Trong bản lên tiếng có phần nhận định như sau: “.. .Với 3 nhận định trên, có thể thấy trước rằng dự luật về Đơn vị Hành chánh – Kinh tế Đặc biệt sẽ ảnh hưởng tai hại và trường kỳ lên cả 4 yếu tố mà bất cứ một quốc gia độc lập nào cũng phải quan tâm: chủ quyền quốc gia, an ninh quốc phòng, môi trường và người dân.Vì vậy, trước vấn đề nghiêm trọng của nhân dân và đất nước, trong nguy cơ tiềm ẩn một cuộc xâm lăng bằng di dân và đồng hóa của Cộng Sản Trung Quốc, Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu thuộc các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, GHPGVNTN Hoa Kỳ, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, và GHPGVNTN Hải Ngoại tại Canada đồng thanhTiếp theo Huynh Trưởng Phan Thành Chinh lên kêu gọi giới trẻ bằng Anh ngữ, với nội dung kêu gọi đoàn kết, hãy mạnh dạn đứng lên bày tỏ thái độ với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam để bảo vệ tổ quốc.Ban tổ chức mời Nghị Viên Phát Bùi lên phát biểu, trong lời phát biểu ông kêu gọi trong lúc nầy chúng ta nên đặt nặng vấn đề vào công cuộc đấu tranh cho quê hương Việt Nam hơn những công tác khác, ông đề nghị với ông Phan Kỳ Nhơn nên nghiên cứu tổ chức biểu tình mỗi ngày, mỗi tuần và ông hứa sẽ có mặt trong những cuộc biểu tình đó.Niên trưởng Phan Kỳ Nhơn trong lời phát biểu đã được những tràng pháo tay thật lớn khi ông đề cập đến lời đề nghị của ông Phát Bùi, ông hứa sẽ nghiên cứu đề nghị đó.Ông Phan Kỳ Nhơn tiếp: “Tôi mong rằng trong các cuộc biểu tình sắp tới, những người dẫn đầu đoàn biểu tình sẽ là những nhà sư, những ông cha, những ông mục sư. Lâu nay trong cuộc biểu tình chúng tôi không thấy có những vị này.”Tiếp theo Ban tổ chức cung thỉnh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành lên có lời đạo từ, HT. nói: Phật Giáo có câu nhân nào quả nấy! Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam gieo cái nhân rất xấu nên tôi thấy nó sẽ lãnh hậu quả là phải xấu. Tôi nói thực, không nói giỡn chơi đâu nhưng quý vị phải tích cực tham gia biểu tình!”Sau đó, phần thắp nến cầu nguyện,, dẫn đầu Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa với lá đại kỳ đi đầu, sau đó chư tôn đức Tăng, Ni, tiếp theo sau là đồng hương đã tuần hành đi xung quanh khuôn viên chùa Bát Nhã nhiều vòng vừa đi vừa vỗ tay hát bài “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ.”Sau cùng, đoàn người dừng lại trước lễ đài, tại đây những ngọn nến cũng đã được xếp thành Bản đồ Việt Nam với hai quần đão Hoàng Sa và Trường Sa để cùng Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam.Trong lời cầu nguyện, mọi người cùng cầu cho hòa bình an lạc sẽ trở về trên quê hương Việt Nam để con cháu Lạc-Hồng có thể cùng nhân loại sánh vai, chung hưởng giấc mơ thịnh trị, thái bình.Trong tự do dân chủ, lãnh thổ, lãnh hải vẹn toàn.Sau phần cầu nguyện, những đoàn thể trẻ đã cùng hát những bản nhạc đấu tranh với hào khí ngút ngàn trong tinh thần tranh đấu để yểm trọ đồng bào trong nứớc vùng lên đấu tranh không sợ hải trước bạo lực vô nhân.Kết thúc chương trình, Ban trai soạn Chùa Bát Nhã mời đồng hương dùng bữa chay do chùa khoản đãi.