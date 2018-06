Bikini, Mưa Lớn, Gió Lốc, Luật An Ninh Mạng…

Xuân NiệmCác kỳ thi hoa hậu có nên bỏ phần thi bikini hay không? Nếu bỏ thi bikini, sẽ tập trung vào trí tuệ? Nhiều ông không chịu… trong đó có một Thứ Trưởng.Báo Lao Động kể: Thứ trưởng Vương Duy Biên: Không nên bỏ bikini trong các phần thi hoa hậu.“Bikini thể hiện rõ nhất vẻ đẹp hình thể. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng của các cuộc thi hoa hậu thì sao lại bỏ đi”, Thứ trưởng Vương Duy Biên bày tỏ quan điểm.Ý kiến về việc có nên bỏ phần trình diễn áo tắm trong các cuộc thi hoa hậu Việt Nam đang làm dấy lên nhiều tranh cãi.Báo Thanh Tra kể: Những ngày vừa qua, trên địa bàn Gia Lai xuất hiện nhiều đợt mưa lớn kéo dài, khiến nước dồn từ thượng nguồn về nhanh và bất ngờ. Do lũ đổ về quá nhanh làm nhiều tài sản của bà con như: Đồ điện tử, ao cá, cà phê giống... bị nước lũ cuốn trôi.Báo Kinh Tế & Đô Thị kể về mưa lũ phía Bắc: …do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21 - 23 độ Vĩ Bắc tiếp tục bị nén bởi áp cao lục địa từ phía Bắc kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1500 mét nên đến hết đêm 11/6, rạng sáng 12/6, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (thời gian mưa vừa, mưa to xuất hiện về đêm và sáng sớm). Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.Bản tin Zing kể: Gần 87% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật An ninh mạng…Sáng 12/6, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua Luật An ninh mạng.Theo kết quả kiểm phiếu, 423/466 đại biểu có mặt ở hội trường (chiếm 86,86% tổng số đại biểu) tán thành thông qua Luật An ninh mạng. Có 15 đại biểu không tán thành (chiếm 3,08%) và 28 đại biểu không biểu quyết (chiếm 5,75%).Báo Tiền Phong kể: Đốt quán đối thủ trước ngày khai trương vì sợ mất khách…Sợ quán cơm bên cạnh mở ra sẽ hút hết khách nên Lê Hồng Phong (SN 1963, trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) đã phóng hỏa đốt quán đối thủ ngay trong đêm.Khoảng 2h ngày 11/6, ngôi nhà gỗ của anh Nguyễn Thành Nhân (SN 1977, trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) vừa dựng lên để chuẩn bị khai trương quán cơm bỗng dưng bốc cháy.Báo Pháp Luật Plus kể: Xe cẩu rơi khỏi xe đầu kéo, đè vào 2 nhà dân…Tới tối nay (11/6), hiện trường vụ xe cẩu rơi khỏi xe đầu kéo đập vào hai căn nhà trên đường Huỳnh Mẫn Đạt, xã Hóa An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai mới được giải quyết xong.Bản tin VnEconomy kể: Hơn 20 năm ưu đãi, công nghiệp ôtô Việt Nam vẫn "giậm chân" ở lắp ráp…Công việc chính của ngành công nghiệp ôtô hiện nay của Việt Nam vẫn là nhập khẩu linh kiện, lắp ráp và phân phối trên thị trường nội địa...Sau hơn 20 năm hưởng ưu đãi của một ngành sản xuất mũi nhọn, ngành công nghiệp ôtô Việt Nam vẫn chỉ là ngành công nghiệp lắp ráp. Mục tiêu có giá bán xe hợp lý, phù hợp với túi tiền người Việt Nam vẫn chưa đạt được. Chất lượng xe còn thua kém các loại xe nhập khẩu cùng loại...Báo SGGP kể: Thơm rớt giá, nông dân bỏ mặc ngoài ruộng…Toàn tỉnh Thanh Hóa có hàng ngàn hécta thơm tập trung ở các vùng như: Nông trường Thống Nhất (huyện Yên Định), huyện Ngọc Lặc, Thạch Thành, Hà Trung, Bỉm Sơn… nhưng vì giá quá thấp, thương lái không thu mua nên nông dân đã bỏ mặc không thu hoạch khiến thơm chín rục.Bản tin Vinanet kể: Tổng trị giá kim ngạch XNK giữa Việt Nam và nhóm G7 (Pháp, Đức, Anh, Italia, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Canada) trong năm 2017 đạt 113 tỷ USD, tăng 9,5% so với năm trước và chiếm hơn ¼ tổng kim ngạch XNK của cả nước, theo số liệu thống kê chính thức Tổng cục Hải quan đưa ra chiều 8/6.Bản tin VTC kể: Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco – mã BHN) vừa công bố các tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2018, với mục tiêu doanh thu 8.895 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế (LNST) 811,4 tỷ đồng.Kế hoạch doanh thu giảm 10% so với cùng kỳ năm trước, thì kế hoạch LNST lại tăng đến 23%.Báo Dân Việt kể chuyện Sơn La: “Chuyện bi hài của người đàn ông có 22 đứa con: Cháu nhiều quá không nhớ nổi”…Ông Và Trừ Tủa ở bản Co Nghè B, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La có 2 vợ và 22 người con. Năm nay đã ngoài 60 tuổi, ông mới cảm nhận hết được của nỗi khổ đông con, nhiều cháu.Báo Người Lao Động kể: Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc phối hợp cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại 2 công ty Kim Phát và Việt Hưng Phát.Theo công an tỉnh Đồng Nai, từ tháng 7-2015 đến 6-2017, Công ty CP Địa ốc Kim Phát và Công ty CP Đầu tư Địa ốc Việt Hưng Phát đã có các hành vi sai phạm trong việc tổ chức quảng bá, môi giới, tư vấn giới thiệu… các sản phẩm đất nền tại một số dự án bất động sản thuộc tỉnh Đồng Nai và Long An.