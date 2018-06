TT Trump gặp CT Bắc Hàn: Ai thắng & Ai thua?

I/ Diễn tiến quá bất ngờ ?

Quả thực là chuyện khó ai ngờ nổi trong giai đoạn vận động ứng cử TT Mỹ cách nay khoảng trên 2 năm, ông Trump là người duy nhứt trong khoảng hai chục người muốn ra tranh cử Tổng Thống đã dám tuyên bố là sẽ gặp lãnh tụ Bắc Hàn để noí chuyện giải quyết khủng hoảng nguyên tử . Lúc đó hầu hết ai cũng nghĩ ông này "lộng ngôn" quá đáng vì biết bao nhiêu TT Mỹ "quá giỏi" trong quá khứ rất muốn làm như vậy nhưng đều bị thất bại hết .

Rất bất ngờ ông Trump đã đắc cử Tổng Thống Mỹ và sau hơn một năm tranh chấp chỉ trích nhau kịch liệt, CT Kim Chánh Ân (Kim Jong-un) của Bắc Hàn đã đột nhiên vào ngày 09/03/2018 ngỏ ý muốn gặp TT Trump để giải quyết khủng hoảng. Ngay sau đó chúng tôi có viết bài bình luận đưa ra những lý do khiến cho CT Kim Chánh Ân phải trong thế hạ phong :

" TT Trump thực hiện chính sách “gây sức ép tối đa” trên nhiều bình diện:

a) về kinh tế

Mỹ thuyết phục được Trung Cộng, Nga và Liên Hiệp Quốc phong tỏa Bắc Hàn. Then chốt nhứt là giới hạn nhập cảng dầu xăng chỉ đủ sống "lây lất". Mới đầu Trung Cộng và Bắc Hàn định dùng phương thức "ma giáo" như thời xưa để đối phó. Nhưng Mỹ, Nhựt và Nam Hàn dùng vệ tinh kiểm soát rất chặt chẻ để ngăn chận và TT Trump nhiều lần gián tiếp cảnh cáo Trung Cộng chớ vi phạm. Lần này Trung Cộng biết gặp tay "sừng sỏ chơi liều" nên không dám "thử sức" Mỹ.

b) về quân sự

Mỹ lần đầu tiên đã điều động nhiều hàng không mẫu hạm cùng một lúc đến gần vùng biển Bắc Hàn. Với sức mạnh quân sự này, Mỹ có thể tấn công huỷ diệt Bắc Hàn trong thời gian ngắn.

c) về ngoại giao

Mỹ đã thành công cô lập được Bắc Hàn với thế giới bên ngoài. Ngay Trung Cộng và Nga cũng phải chiều ý TT Trump vì quyền lợi quốc gia lớn hơn nên tại Liên Hiệp Quốc đã ký tên kết án và chấp thuận quyết định trừng phạt Bắc Hàn.

d) về tâm lý

TT Trump trong lúc tranh cử cho rằng nước Mỹ cần phải được khó lường hơn trong chính sách đối ngoại để đối thủ phải sợ và kính trọng mình. TT Trump đã đẩy lý thuyết này đến cực điểm để đối phó Bắc Hàn. Ông đã đe dọa Bình Nhưỡng với "lửa và cơn thịnh nộ" và với sự hủy diệt hạt nhân. Ông đã tự hào vì có nút bom nguyên tử lớn hơn nhà độc tài Bắc Hàn, mà ông nhạo báng là "Rocket Man Kim". Song song, Tòa Bạch Ốc lại tung tin ra một lần nữa cho rằng TT Trump không hài lòng với kế hoạch của các chuyên gia và đã yêu cầu phía quân đội thiết kế thêm kịch bản tấn công.

Bắc Hàn đã có những nỗ lực đáng kể trong năm qua để tìm hiểu suy nghĩ của TT Trump. Cuối cùng, họ đi đến kết luận rằng họ không muốn mạo hiểm, bởi vì TT Trump thực sự có thể dùng đến quân sự đối phó. Xem ra, "sự điên rồ" của TT Trump đã thắng lớn. " (xem Nguồn 1 phía dưới)

Quả thực Bắc Hàn ở trong thế vô cùng "kẹt" vì nếu bị cấm vận quá hữu hiệu của Liên Hiệp Quốc kéo dài thêm thì có thể bị nạn chết đói kinh khủng như từng xảy ra vào năm 1994 khiến cho 2,5 triệu người bị chết . Đó có lẽ là nguyên nhân chính đáng nhứt khiến CT Kim Chánh Ân phải thả 3 con tin quốc tịch Mỹ và hủy bỏ hệ thống hầm thử bom nguyên tử Punggye-ri vào ngày 24/05/2018 . .

II/ Bị "phá thúi" ?

Có lúc Hội Nghị Thượng Đỉnh tưởng chừng không xảy ra vì phía Bắc Hàn giận dữ chửi bới Mỹ thậm tệ vì bị "mắc bẩy" xuyên tạc của giới truyền thông “dòng chính” muốn "phá thúi" TT Trump nên đã "diễn dịch sai" thêm rằng giải pháp Libya của ông Bolton (Cố vấn An ninh Quốc gia) chủ trương là khiến cho CT Kim Chánh Ân rốt cuộc phải chết như nhà độc tài Gaddafi (1951–2011) đã bị . Tình hình trở nên "hận thù" gay gắt khiến cho TT Trump phải đưa tới quyết định vào ngày 24/05/2018 viết thư thẳng cho CT Kim Chánh Ân là hủy bỏ không tham dự hội nghị nữa .

Điều không ai ngờ nổi đó lai là nước cờ cao khiến cho Bắc Hàn cuống quít lên chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau , CT Kim Chánh Ân lập tức phải gặp TT Nam Hàn để "năn nỉ" nhờ làm môi giơí thuyết phục TT Trump rút lại quyết định hủy bỏ hội nghị đó đi . TT Trump chỉ trông chờ có nhiêu đó thôi để vào ngày 25/05/2018 chính thức "bật đèn xanh" tiến hành lại tổ chức Hội Nghị Thượng Đỉnh vào ngày 12/06/2018 tại Singapore như đã từng dự trù trước đây . Mọi chuyện chuẩn bị tiến hành tốt đẹp hơn dự liệu .

TT Trump đã xử dụng những nhân sự có khả năng giỏi đàm phán và hiểu chuyện Đại Hàn (Korea) nhứt . Đáng kể trong đó có Ngoại trưởng Pompeo (từng là Tổng Giám Đốc CIA) và Đại sứ Sung Yong Kim (gốc Đại Hàn) . Phía Bắc Hàn , CT Kim Chánh Ân cử ngay ông Kim Yong Chol (từng cầm đầu tình báo Bắc Hàn) sang Hoa Kỳ để làm Tiền Hội Nghị trước với Ngoại Trưởng Pompeo . Sau khi đồng thuận với nhau , ông Kim Yong Chol tới Tòa Bạch Ốc đưa văn thư chính thức của CT Kim Chánh Ân gửi cho TT Trump . Tới thời điểm này nếu tinh ý sẽ thấy TT Trump đứng vào thế thượng phong vì Bắc Hàn muốn "bất cứ giá nào" phải giải quyết nhanh chóng khủng hoảng bị "cấm vận" . Quả nhiên nhờ thế , Hội Nghị Thương Đỉnh đã diễn ra đúng như dự định vào ngày 12/06/2018 tại Singapore .

III/ Cú bắt tay lịch sử Mỹ & Bắc Hàn ?

Phải nói là "lịch sử" , bởi vì đã 70 năm từ ngày thành lập Bắc Hàn (Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên) lần đầu tiên một lãnh tụ quốc gia này "tự nguyện" mong muốn gặp & bắt tay một TT Mỹ . Có lẽ dân tộc cả 2 miền Đại Hàn đều xúc động thấy viễn ảnh chiến tranh nguyên tử có thể biến mất . TT Trump đã không quá "lộng ngôn" khi nói rằng là hội nghị đã cứu sống 50 triệu sinh mạng dân Đại Hàn , bởi vì cuộc chiến 1950 – 1953 với vũ khí cổ điển trước đây đã gây thiệt hại đến 4 triệu người . Nếu trận chiến nguyên tử bùng nổ tại Đại Hàn thì có thể lôi kéo trở thành Thế Chiến Thứ Ba với thiệt hại kinh khủng cho cả nhân loại . Hội nghị chấm dứt nhanh chóng hơn dự liệu cho thấy mọi chuyện đã chuẩn bị kỹ càng trước để tránh tranh cải dẫn đến thất bại làm mất mặt đôi bên . Hai nguyên thủ quốc gia có lẽ chỉ tới để bắt tay làm quen với nhau và làm show tuyên truyền nâng cao uy tín của họ trên diễn đàn thế giới

IV/ Nội dung chính trong bản tuyên bố chung giữa Mỹ & Bắc Hàn





Tựu trung gồm bốn điểm chính (xem Phụ Đính phía dưới):

1. Mỹ và Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên cam kết thiết lập quan hệ mới

2. Mỹ và Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên sẽ cùng nỗ lực xây dựng hòa bình lâu dài và ổn định ở bán đảo Triều Tiên

3. Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên cam kết sẽ nỗ lực phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên

4. Mỹ và Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên cam kết sẽ tìm thi hài các tù nhân và binh sĩ mất tích trong chiến tranh (POW/MIA)

V/ Ai thắng ?

1) Dĩ nhiên như nêu trên dân tộc Đại Hàn cả 2 miền Nam Bắc được thụ hưởng sự thắng lợi ngoại giao này hơn ai hết . Họ không còn phập phòng lo sợ như trong quá khứ bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chiến tranh nguyên tử . Rất có thể với chính sách hòa dịu . tương tự đã áp dụng thành công giữa Tây Đức & Đông Đức trong 20 năm (1969 - 1989) - sẽ xóa bỏ hận thù vô lý giữa 2 miền Nam Bắc để tiến tới thống nhứt không đỗ máu như nước Đức vào năm 1990 .

2) Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in uy tín lên cao vút và rất có thể cùng với đảng cầm quyền sẽ thắng cử để điều khiển đất nước này ít nhứt trong một thập niên tới - giống như đã xảy ra với Đảng Dân Xã SPD của Thủ Tướng Willy Brandt khi đưa ra chính sách hòa dịu được lòng cử tri -.

3) Tổng Thống Mỹ Trump đã gặt hái một thành công ngoạn mục trên chính trường thế giới . Ba vị Tổng Thống tiền nhiệm đã thất bại đối phó với chế độ độc tài Bắc Hàn thì chỉ xấp xỉ hơn một năm cầm quyền TT Trump đã "đão ngược" tình thế khiến cho CT Kim Chánh Nhật phải "cầu lụy" muốn gặp để đàm phán trong tư thế hạ phong . Biết đâu kết quả vẽ vang này sẽ khiến đảng cầm quyền Cộng Hòa sẽ thắng cuộc bầu cử vào tháng 11 tới này .

4) CT Kim Chánh Ân của Bắc Hàn đã dám đưa tới một quyết định có lợi cho dân chúng 2 miền Nam Bắc để tránh những rũi ro chiến tranh nguyên tử xảy ra bất cứ lúc nào . Rất có thể ông thành công khéo léo khai thác "đu dây ngoại giao" để đưa Bắc Hàn ra khỏi nạn nghèo đói mà 2 thế hệ ông cha đã thất bại .

VI/ Ai thua ?

1) Rõ ràng là hệ thống báo chí truyền thông Mỹ & quốc tế "dòng chính" với khynh hướng thiên tả đã thất bại nặng nề với âm mưu tung ra những tin tức bình luận có tính cách "phá thúi" để kế hoạch ngoại giao này của TT Trump thất bại . Trước khi Hội Nghị Thượng Đỉnnh khai mạc theo thăm dò có tới 72 % dân chúng Mỹ ủng hộ chính sách ngoại giao đối phó với Bắc Hàn của chính phủ TT Trump . Theo đà này dân chúng Mỹ tiếp tục không còn tin nhiều những tin tức bình luận kiểu "phá thúi" nữa .

2) Trung Cộng để vuột ra khỏi tầm tay ảnh hưởng tới những quyết định giữa Mỹ & Bắc Hàn . Nhiều dấu hiệu cho thấy thái độ của CT Kim Chánh Ân thích lối sống ít nham hiểm của Âu Mỹ hơn và rất có thể Bắc Hàn lấy kinh nghiệm của Triều Tiên đã xa lánh Trung Cộng mà đi với Âu Mỹ , bởi vì có láng giềng nguy hiểm như kiểu Trung Cộng thì có ngày bị mất nước .

VII/ Kết luận

Trong bài biên khảo trưóc hồi tháng 3 / 2018 (xem Nguồn 1) bàn về chuyện Bắc Hàn , chúng tôi có đưa nhận xét đoán trước :

"TT Trump luôn luôn hãnh diện là truyền nhân của Cố TT Reagan, nên đã áp dụng hầu như toàn bộ chánh sách của ông này và nhờ đó đã gặt hái nhiều thành công ngay năm đầu. Đáng kể nhứt là phục hồi & gia tăng kinh tế, giảm mạnh mẽ nạn thất nghiệp, kỷ lục chỉ số chứng khoán, giải trừ hiểm hoạ quân đội Nhà Nước Hồi Giáo IS ... .

Biết đâu TT Trump cũng theo phương cách "tháu cáy" của Cố TT Reagan để giải quyết hiểm hoạ Bắc Hàn mà từ mấy chục năm qua chưa có vị TT Mỹ nào làm được."

Mà nay quả đúng vậy với phương cách "đặc biệt tháu cáy" này TT Reagan đã trị được cộng sãn Liên Xô (xem Nguồn 2) và nay TT Trump cuối cùng khuất phục được Bắc Hàn đến nổi CT Kim Chánh Ân đã ký kết tại Singapore rằng: "cùng nỗ lực xây dựng hòa bình lâu dài & ổn định và phi hạt nhân hóa hoàn toàn ở bán đảo Triều Tiên"

Nhìn lại mà thấy buồn cho Việt Nam chúng ta khi Trung Cộng làm áp lực muốn chiếm đoạt từ từ đất nước chúng ta qua chiêu bài mướn đặc khu 99 năm cho 3 địa điểm Nam Trung Bắc vô cùng chiến lược . Rất tiếc trong thời điểm lịch sử 1975 không xuất hiện TT Reagan hoặc TT Trump để đủ tài trí đối đầu cộng sãn .

Thay vào đó là ê kíp Kissinger (quân sư gốc Do Thái) và Schlesinger (bộ trưởng Quốc phòng gốc Do Thái) đã âm mưu bán đứng Hoàng Sa và Biển Đông cho Trung Cộng .

Tiếc thay !

Một hy vọng trong tình hình "chông chênh" của đất nước chúng ta là TT Trump tạm giải quyết xong chuyện Bác Hàn thì có thì giờ đối phó với Trung Cộng (xem Nguồn 5) . Biết đâu ngày nào đó lực lượng Hải Quân Mỹ "va chạm" với Trung Cộng tại Biển Đông khiến cho tình hình sẽ biến đổi nhanh chóng và Việt Nam có cơ hội "thoát Trung" .

Trần Nguyên / Người Xứ Bưởi

12. Tháng 6, 2018







-------- ---- -------





-------- ---- -------







Phụ Đính:





Tuyên bố chung giữa TT Trump & CT Kim Jong Un





President Donald J. Trump of the United States of America and Chairman Kim Jong Un of the State Affairs Commission of the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) held a first, historic summit in Singapore on June 12, 2018.

President Trump and Chairman Kim Jong Un conducted a comprehensive, in-depth, and sincere exchange of opinions on the issues related to the establishment of new U.S.-DPRK relations and the building of a lasting and robust peace regime on the Korean Peninsula. President Trump committed to provide security guarantees to the DPRK, and Chairman Kim Jong Un reaffirmed his firm and unwavering commitment to complete denuclearization of the Korean Peninsula.

Convinced that the establishment of new U.S.-DPRK relations will contribute to the peace and prosperity of the Korean Peninsula and of the world, and recognizing that mutual confidence building can promote the denuclearization of the Korean Peninsula, President Trump and Chairman Kim Jong Un state the following:

1. The United States and the DPRK commit to establish new U.S.-DPRK relations in accordance with the desire of the peoples of the two countries for peace and prosperity.

2. The United States and the DPRK will join their efforts to build a lasting and stable peace regime on the Korean Peninsula.

3. Reaffirming the April 27, 2018 Panmunjom Declaration, the DPRK commits to work towards complete denuclearization of the Korean Peninsula.

4. The United States and the DPRK commit to recovering POW/MIA remains, including the immediate repatriation of those already identified.

Having acknowledged that the U.S.-DPRK summit – the first in history – was an epochal event of great significance and overcoming decades of tensions and hostilities between the two countries and for the opening of a new future, President Trump and Chairman Kim Jong Un commit to implement the stipulations in this joint statement fully and expeditiously. The United States and the DPRK commit to hold follow-on negotiations led by the U.S. Secretary of State, Mike Pompeo, and a relevant high-level DPRK official, at the earliest possible date, to implement the outcomes of the U.S.-DPRK summit.

President Donald J. Trump of the United States of America and Chairman Kim Jong Un of the State Affairs Commission of the Democratic People’s Republic of Korea have committed to cooperate for the development of new U.S.-DPRK relations and for the promotion of peace, prosperity, and security of the Korean Peninsula and of the world.

June 12, 2018





Sentosa Island

-------- ---- -------