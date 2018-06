Từ Đặc Khu Tới Biển Đông

Trần KhảiNhững cuộc biểu tình bùng nổ tại Việt Nam. Trên nguyên tắc là chống dự luật đặc khu, nhưng thực tế nỗi giận của người dân từ lâu đã chất chứa như thuốc súng: tàu lạ của Trung Quốc liên tục đâm chìm tàu cá ngư dân Việt... và Đảng CSVN lặng lẽ như không có gì xảy ra.Ngư dân ra đánh bắt cá trong vùng Hoàng Sa, Trường Sa là bị tàu Hải cảnh TQ ra cướp, tịch thu lưới, phá máy, giam và phạt... và Đảng CSVN lặng lẽ như không có gì xảy ra.Ngư dân chạy xa hơn để lưới cá, liền bị Hải quân Indonesia bắt giam, đưa ra tòa án Jakarta truy tôá, và nổ bom phá chìm các ghi ngư dân... và Đảng CSVN lặng lẽ như không có gì xảy ra.Ngư dân thê thảm khi Formosa xả thải độc, làm chết cá nhiều tháng ven bờ biển 6 tỉnh Miền Trung... Lưới treo, không ai dám mua cá các tỉnh này trong suốt cả năm... và Đảng CSVN lặng lẽ như không có gì xảy ra.Bây giờ Đảng CSVN dự tính ra Luật về đặc khu, sẽ cho 3 vùng ven biển đẹp nhất của đất nước cho tư bản đỏ TQ thuê đất 99 năm... Có nghĩa là, đời ngư dân, đời con ngư dân, đời cháu và cháu cuả cháu ngư dân vĩnh viễn phải xa lìa các đặc khu này, hêã ghe tới gần là có thể bị bắn, vì nằm trong vùng kiểm soát của Tàu Cộng rồi. Thế là biểu tình bùng nổ... vì Đảng CSVN bán nước trắng trợn như thế, lộ liễu như thế, không cần giấu giếm gì... vì cho rằng đaị biểu quốc hôäi chỉ biết gằm mặt xuống bàn và ấn nút.Thế là TQ lớn tiếng...Bản tin RFI kể: Bắc Kinh kêu gọi công dân Trung Quốc tại Việt Nam đề cao cảnh giác sau một loạt những vụ biểu tình hôm 10/06/2018 tại nhiều thành phố ở Việt Nam, nhằm chống lại kế hoạch thông qua luật đặc khu kinh tế, bị nhiều người cho là tạo điều kiện cho Trung Quốc chiếm đất của Việt Nam.Theo hãng tin Anh Reuters, trong một thông báo đăng trên trang web, đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội gọi các cuộc biểu tình là những «cuộc tụ tập bất hợp pháp», đã bao gồm một số «nội dung chống Trung Quốc».Trên cơ sở đó, sứ quán Trung Quốc cho biết đang chú ý theo dõi tình hình và nhắc nhở công dân Trung Quốc là «phải chú ý đến vấn đề an ninh khi đi du lịch».Biển Đông ngậm ngùi... trước sau gì cũng tràn ngập con cháu Mao sang tắm chật các bờ biển.Bản tin RFA cho biết một tin khác: Đài Loan bác tin đồn cho Hoa Kỳ thuê đảo Ba Bình, Trường Sa.Bộ Ngoại giao Đài Loan bác bỏ tin đồn đảo quốc này có kế hoạch cho thuê đảo Thái Bình, mà Việt Nam gọi là Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông.Phát ngôn nhân Andrew Lee của Bộ Ngoại giao Đài Loan được Thông Tấn Xã CAN dẫn lời như vừa nêu và nói thêm chưa hề có nước nào kể cả Hoa Kỳ đưa ra đề nghị như thế.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan cho rằng tin đồn như vậy nhằm gây nên bất ổn trong khu vực cũng như xung đột giữa hai phía qua Eo Biển Đài Loan.Vào tháng 7 năm 2016, Tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan đưa ra ‘4 nguyên tắc’ và ‘5 hành động’ với mục tiêu biến đảo Thái Bình thành một trung tâm nghiên cứu khoa học và hỗ trợ quốc tế.Đài Loan cho rằng ‘4 nguyên tắc’ được Tổng thống Thái Anh Văn đưa ra nhằm giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp tại Biển Đông phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.RFA ghi rằng Đài Bắc kêu gọi phải ngưng ngay tất cả những hành động xây dựng quân sự cũng như mọi hành động khác mà có thể gây thêm căng thẳng.Trong khi đó ‘5 hành động’ được Tổng thống Thái Anh Văn đưa ra là nhằm bảo đảm quyền đánh bắt cá cho ngư dân Đài Loan; cũng như quyền được tham gia vào những cuộc thương thảo đa phương giúp thúc đẩy hợp tác khoa học, tăng cường ứng phó cứu trợ nhân đạo và tiếp tục duy trì, khuyến khích nghiên cứu về luật biển.Nguyên do?RFA ghi rằng:“Mạng báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng vào ngày 7 tháng 6 vừa qua loan tin một nhóm học giả thuộc một viện nghiên cứu không được tiết lộ tại Đài Loan đề xuất Ngũ Giác Đài, tức Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, thành lập một căn cứ trên đảo Ba Bình để thực hiện các hoạt động nhân đạo và cứu hộ.Đảo Thái Bình rộng 0,51 kilomet vuông, thuộc Quần đảo Trường Sa. Đảo này cách Cao Hùng của Đài Loan chừng 1600 kilomet về phía nam với 200 binh sĩ trú đóng trên đó.Trung Quốc, Philippines và Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền đối với đảo Thái Bình.”Trong khi đó, một bản tin VOA ghi nhận rằng một loạt hệ thống tên lửa của Trung Quốc đã tái xuất hiện trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông, vài ngày sau khi ảnh vệ tinh cho thấy dường như chúng đã bị rút ra khỏi nơi này.CNN trích dẫn một phân tích tình báo mới công bố hôm 11/6 cho thấy các hệ thống vũ khí của Trung Quốc lại xuất hiện trên đảo Phú Lâm, nơi Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền.Các hệ thống này trước đó được phát hiện đã biến mất vào đầu tháng 6 qua hình ảnh vệ tinh của Tổ chức ImageSat International (ISI), cho thấy chỉ còn lại những bãi cát tại địa điểm nơi từng đặt các bệ phóng tên lửa.Trong bản phân tích ban đầu về việc rút các hệ thống vũ khí này, ISI nhận định có thể Trung Quốc đã cho dời các hệ thống tên lửa đất đối không của họ sang một hòn đảo khác, hoặc di chuyển chúng trong khuôn khổ một cuộc tập trận.Khi các hình ảnh ban đầu được công bố, các chuyên gia tỏ ra vô cùng nghi ngờ về việc các hệ thống tên lửa của Trung Quốc đã được di dời đi nơi khác vĩnh viễn, họ tin rằng có thể các hệ thống này được tạm rút đi để được bảo trì.VOA ghi lời Ông Timothy Heath, nhà phân tích quốc phòng cao cấp thuộc tổ chức Rand Corporation, nhận định: "Do chịu tác động của muối và độ ẩm dẫn đến bị ăn mòn, các hệ thống tên lửa H-9 phải được đưa về đất liền để bảo trì theo định kỳ."Việc các tên lửa này đột ngột biến mất diễn ra giữa lúc tình hình Biển Đông trở nên căng thẳng với các hoạt động của tàu chiến Mỹ tiến gần các đảo đang trong vòng tranh chấp, và Trung Quốc lần đầu tiên điều máy bay ném bom tới đảo Phú Lâm.Một điểm cũng ghi nhận vêà các thay đôåi suy nghĩ: người dân Việt Nam đang ghi công chôáng trả Hải quân Trung Quốc để giữ biển, giữ đảo đối với các chiến binh hy sinh ở cả hai trận hải chiến: trận Hoàng Sa khi Hải quân VNCH năm 1974 bị TQ tấn công, và trận Gạc Ma (của Trường Sa) khi Haỉ quân VN năm 1988 bị TQ tấn công...Bản tin BBC hôm 11/6/2018 do phóng viên Ngọc Linh tường thuật từ Deptford, London, trích:“Buổi lễ diễn ra ở London ngày 10/6Ngày 10/6/2018, Hội Phật giáo Việt Nam tại Anh (Vietnamese Buddhist Association in the United Kingdom) phối hợp với Hội người Việt Nam tại Anh tổ chức Đại lễ cầu siêu cho anh linh các chiến sỹ người Việt đã hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo.Buổi lễ diễn ra tại Phật đường 2000 Community Action Centre, Deptford, London.Mở đầu Đại lễ, các phật tử và bà con người Việt đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh xương máu để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, trong đó có Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.”(ngưng trích)Nghĩa là, nơi cõi an lạc ở bên kia thế giới, lằn ranh quốc-cộng không còn nữa...Biển Đông, dù vậy, vẫn đang sôi sục không ngừng.