TQ Sẽ Bảo Trợ Thỏa Ước Trump-Kim

HONG KONG - Giới phân tích tại Hoa Lục tin rằng Beijing sẽ đóng 1 vai trò lớn hơn sau cuộc đối thoại thượng đỉnh nguyên tử Kim-Trump, là thế lực bảo vệ thỏa thuận tượng trưng tại Singapore, giúp 2 bên giữ lời hưá và khai triển mọi kết quả đạt đuợc.Báo Hong Kong viết : vai trò bảo đảm của Trung Cộng, không chỉ về tiến triển của phi nguyên tử mà Washington tìm kiếm, nhưng cũng để bảo đảm mục tiêu của Kim là an toàn của chế độ Pyongyang. 1 chính khách Hoa Kỳ đã hô hào các nhà lập pháp ủng hộ luật về dùng binh lực với Băc Hàn như là biện pháp dự phòng nếu sự kiện Singapore không đem lại gì.Hôm chủ nhật, nghị sĩ CH Lindsey Graham tuyên bố “TT Trump sẽ không nhân nhượng, nghĩa là sẽ chỉ còn lại 2 trường hợp : hoà hay chiến”.Dấu hiệu mới nhất về ảnh hưởng của Trung Cộng, theo nhà báo, là Kim Jong-un đi Singapore bằng Boeing 747 đôi khi chở lãnh đạo Trung Cộng, thay vì phản lực cơ Nga Il-62M.Boeing này bay qua không phận Hoa Lục và đuợc chiến đấu cơ Trung Cộng hộ tống. Nhà báo nhắc lại: Beijing từng nhắc nhở “cội rễ của khủng hoảng nguyên tử tại bán đào Hàn phải do Washington và Pyongyang cùng giải quyết, đối thoại thượng đỉnh Kim-Trump là bước then chốt”.Tại Carnegie-Tsinghua Centre (Beijing), chuyên gia Zhao Tong nhận xét “Trung Cộng biết họ có ảnh hưởng giới hạn với cả Bắc Hàn và Hoa Kỳ, nên phương cách tốt nhất vào luc này là để 2 bên trực tiếp thương luợng”. Giới phân tích của Hoa Lục thấy có thể trông đợi 1 số thỏa thuận tượng trưng từ cuộc gặp gỡ Kim-Trump, trước hết có thể là cam kết tiếp tục đối thoại.Giáo sư Cheng Xiaohe của Renmin University (Beijing) nói : Beijing là đồng minh thân cận nhất, là đối tác mậu dịch quan trọng nhất của Pyongyang, là thích hợp nhất để đóng vai trò bảo đảm an ninh của chế độ Pyongyang, vì đó là ưu tiên hàng đầu của Kim để chấp nhận phi nguyên tử.Theo ông Cheng, sau thượng đỉnh Kim-Trump, Beijing và Washington đuợc trông đợi hợp tác và điều phối tiến trình phi nguyên tử.Ngoại trưởng Pompeo loan báo : sẽ đến Beijing và Seoul để điều trần về sự kiện Singapore.Chuyên gia Li Chao làm việc tại Liaoning Academy of Social Sciences cũng nhận thấy vai trò của Beijing sau gặp gỡ Kim-Trump