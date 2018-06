Mỹ: Sẽ Họp Bắc Hàn Nhiều Lần Nữa; Có 36% Dân Mỹ Ủng Hộ Dội Bom Bắc Hàn

SINGAPORE - TT Trump tuyên bố trước khi hội đàm với Kim Jong-un : “Sẽ từ giã Singapore sớm vì thương luợng nguyên tử với Bắc Hàn tiến nhanh hơn mong đợi”. Chưa rõ tin này là tốt hay xấu, theo ghi nhận của phóng viên AP – chưa có thông tin chi tiết về các thảo luận giữa các đoàn phụ tá của 2 nguyên thủ.Riêng ngoại trưởng Pompeo gợi ý : thành công cụ thể không là bao nhiêu nhưng là dọn đường cho các đối thoại tương lai.Sau nhiều tuần chuẩn bị, 2 phái đoàn tăng tốc thảo luận suốt ngày Thứ Hai tại khách sạn. Ông Trump chỉ tuyên bố ngắn ngọn, tiên đoán kết quả tốt đẹp – Kim chỉ xuất hiện khi rời khách sạn để ngoạn cảnh thành phố về đêm.Trong lúc tìm cách bắc 1 nhịp cầu với Kim Jong-un, ông Trump phá hủy tình bạn với các đồng minh tại hội nghị G-7 – từ Quebec tới Singapore, ông lại viết twitter “Mậu dịch công bằng nay có thể gọi là mậu dịch lừa dối, nếu không là hỗ tương”.Theo các cố vấn, TT Trump muốn phô trương sức mạnh trước khi gặp Kim – cố vấn kinh tế Larry Kudlow tuyên bố qua làn sóng CBS “Kim không đuợc thấy sự nhu nhuợc của Washington”. Tin mới nhận cho hay : TT Trump thay đổi thời biểu, để lên đường về lúc 8 giờ tối sau nguyên 1 ngày họp với Kim, là sớm hơn 15 giờ so với dự kiến.Bạch Ốc loan báo “Thảo luận với Bắc Hàn tiếp tục và tiến nhanh hơn mong đợi”.Ngoại trưởng Pompeo nói : Hoa Kỳ sẵn sàng cung cấp cho Bắc Hàn các bảo đảm đủ chắc rằng phi nguyên tử không là bất lợi với họ – ông không cho biết sẽ hưá hẹn hay không rút lực luợng Hoa Kỳ tại Nam Hàn. Ông nói rõ “Tôi chỉ có thể nói là sẵn sàng cung cấp các bảo đảm an ninh khác, độc đáo, chưa từng chấp nhận trước đây”. Nhà báo ghi nhận : ông Trump tránh các kỳ vọng lớn, báo trước các hội họp bổ túc là cần. Hôm Thứ Bảy, ông nói “Tối thiểu là thiết lập quan hệ”.Trong khi đó, bản thăm dò POLITICO/Morning Consult nói rằng gâàn phân nửa cư3ử tri Mỹ tin rằng TT Trump có thể đối phó với các hiểm họa từ phía Bắc Hàn.Trump sẽ gặp Kim tại Singapore vào Thứ Ba. Trump đòi hỏi gỡ nguyên tử toàn bộ, xác nhận được và không thêå đảo ngược.Kim đoì hỏi an ninh, gỡ cấm vận.Có 49% dân Mỹ tin rằng Trump đôái phó được với Kim. Trong đó, 29% nói tin nhiều vào Trump, và 20% nói chỉ tin Trump chút xíu.Khi nói về mục tiêu gỡ bỏ chương trình nguyên tử của Kim, chỉ 18% nói rằng họ “rất tin” hay “tin chút đỉnh” là Bắc Hàn chịu gỡ bỏ nguyên tử.Trong khi 32% tin rằng Kim sẽ chỉ gỡ một phần chương trình nguyên tử.Có 36% cử tri Mỹ nói ủng hộ dội bom vào các mục tiêu quân sự và kho nguyên tử Bắc Hàn.Trong khi 21% ủng hộ đưa bộ binh Mỹ vào chiếm Bắc Hàn.