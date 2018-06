Nữ Sinh Đòi Nữ Phái Đi Học Bị Taleban Bắn Đã Đậu Cử Nhân

KABUL - Nữ sinh viên Breshna Musazai 28 tuổi, bước lên sân khấu với khung vịn và cánh tay của em trai, giữa tiếng hò reo của các bạn cùng trường trong buổi lễ tốt nghiệp tại American University of Afghanistan ngày 11-5.Cũng là người tranh đấu quyền học tập cho phái nữ bị bắn là nữ sinh Malala Yusafzai của Pakistan đuợc tặng giải Nobel hoà bình, Musazai là ngôi sao Afghanistan không thể bàn cãi – bị loạn quân Taleban bắn liệt 1 chân, cô công nhận “Đó là giây phút vô cùng tự hào”.Vuợt qua mọi trở ngại, cô theo học bậc cao đẳng, hoàn tất chương trình bachelor (hay BA). Cac trường nữ đóng cửûa tại vùng kiểm soát của Taleban – tuần qua, 80 trường bị đóng tại tỉnh Nangahar (miền đông Afghanistan) sau khi Talelan báo tin sẽ tấn công trường học.Khoảng 50% trẻ em Aghanistan tuổi từ 7 đến 17 không đi học – 60% trong số này là gái. Tỉ lệ nữ sinh tại vùng kiểm soát của chính quyền Kabul cũng là thấp. Trên mạng xã hội, nhiều người so sánh Musazai với Malala.Bản thân cô nhận thấy những thông điệp mạng giúp cô can đảm hơn nữa – Musazai theo học bậc trung học và cao đẳng tại Pakistan. Về nuớc năm 2011, cô bắt đầu học luật tại 1 cơ sở giáo dục hiện đại là American University – cô bị du kích Taleban bắn khi đến ngôi đền trong khuôn viên trường để cầu kinh buổi tối – ngày 24-8-2016. Gãy xương đùi và mất 2 ngón chân, cô đuợc bảo trợ di Hoa Kỳ chữa thương – vị hôn phu cùng đi Hoa Kỳ với cô chọn di cư tới Canada và đề nghị cùng đi, nhưng cô không thuận. Phóng viên cho hay : Musazai cần giải phẫu tiếp 2 ngón chân, nhưng quyết tiếp tục học, và mục tiêu là cấp bằng tiến sĩ về luật nhân quyền.