Tài Tử De Niro Chửi Tục Trump Tại Lễ Phát Giải Tony Awards

NEW YORK - Trên diễn đàn của lễ phát giải Tony Awards hôm chủ nhật, tài tử gạo cội Robert De Niro phát biểu về TT Trum bằng hàng loạt tiếng chửi thề (f-bombs) và đuợc cử tọa đứng dậy tán thưởng.Truyền thông tự kiểm duyệt, nên khán giả trong nước xem truyền hình chỉ thấy sự im lặng hoàn toàn khi ông De Niro tung 2 nắm đấm lên trời cùng với tiếng chửi thề.Khán giả của đài truyền hình Australia đuợc nghe thấy đầy đủ.Sau đó, ông giới thiệu kich sĩ Bruce Springsteen như là nghệ sĩ luôn tranh đấu vì sự thật, sự trong sáng, vì nhân cách của người cầm quyền.Sau hậu trường, nhà biên kich Tony Kushner tỏ ý đồng tình, nói “De Niro là thế – ai cãi với ổng?”.Không là người hâm mộ Trump, De Niro đã nhiều lần thủ vai công tố viên đặc biệt Robert Mueller trong chương trình “Saturday Night Live”.Hồi Tháng 3, tại sự kiện “Fulfillment Fund fundraiser”, ông nói về Trump “Hãy xem TT của chúng ta đã học qua trường University of Pennsylvania, nhưng vẫn là ngu xuẩn. Ông ta thiếu hẳn tình nhân đạo và sự thông cảm” theo tường thuật của Hollywood Reporter.Tin của Fox News ghi : qua tháng sau, tại đêm đầu của Tribecca Film Festival, De Niro lại nói “Hoa Kỳ đang dưới quyền điều khiển của 1 người điên không thừa nhận sự thật nếu không là từ rổ Colonel Sanders Fried Chicken mà ông ta yêu thích”.Từ trước cuộc tổng tuyển cử 2016, trong chiến dịch vận động “Get out the Vote”, ông gọi Trump là chó, là heo, nghệ sĩ không hiểu Trump nói gì, và “muốn đấm ngay mặt Trump”.Ông De Niro cũng là chủ của hệ thống nhà hàng Nobu tuyên bố luôn “không muốn thấy Trump đến” – Daily Mail tường thuật : ông De Niro nói “Nếu ông ta bước vào nhà hàng, tôi sẽ ra ngoài” và báo trước : nhà hàng Nobu sẽ không tiếp Trump.Nhưng, đồng chũ nhân Nobu, là đầu bếp Nobu Matsuhisa, tỏ ý muốn tiếp cùng lúc 2 thực khách Trump và De Niro bằng món sushi.Người ta đuợc biết đã có lần ông Trump vào ăn tại nhà hàng Nobu ở Moscow với hàng chục viên chức và doanh nhân Nga năm 2013, theo thông tấn tài chính Bloomberg. Bữa ăn này đuợc dàn xếp để Trump gặp 1 luật sư Nga.