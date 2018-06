HS Trường Douglas (Parkland) Được Ca Ngợi Tại Broadway

NEW YORK - Phần trình diễn của học sinh sống sót trong vụ nổ súng tại trường học Florida hồi Tháng 2 gây xúc động trong cử tọa gồm đa số là kịch sĩ, nghệ sĩ dự lễ phát giải Tony Awards hàng năm – phóng viên mô tả “Hiếm có đôi mắt khô tại khán phòng khi ban kịch của trường Stoneman Douglas hát bài “Seasons of Love” là 1 phần của vở nhạc kịch “Rent”.Diễn viên Anh Glenda Jackson 82 tuổi, là người đuợc tặng giải nữ diễn viên xuất sắc sau dó, nhận xét “không phải các em là tuyệt vời sao?”Sau vụ nổ súng ngày 14-2 tại Parkland, 1 số học sinh của trường Douglas đã đứng lên phát động phong trào chống bạo động súng – hoạt động quy mô đầu tiên của các em là “March for our Lives” hồi Tháng 3, diễn ra đồng loạt tại thủ đô Washngton và nhiều thành phố hô hào các giới dân cử làm luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn.Nhà giáo Melody Herzfeld, là người hướng dẫn học sinh trường Douglas tập kịch, bảo vệ hàng chục học sinh trong phong hoc, đuợc tặng 1 giải đặc biệt vào dịp này.