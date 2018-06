Uber Ghi Bằng Sáng Chế Có Thể Nhận Biết Người Say Xỉn

Bất kỳ ai từng chia sẻ xe Uber với một người say xỉn đều đồng ý rằng đó là một trải nghiệm bực dọc, mệt mỏi và đôi khi vượt quá sức chịu đựng. Hiện các tài xế và cả những người đi chung xe hầu như chưa có cách nào để khắc phục vấn đề, nhưng trí thông minh nhân tạo có thể sẽ là một giải pháp.Khoảng đầu tháng 06/2018, trang CNN đã phát hiện ra một bằng sáng chế mới, trong đó, Uber đã xây dựng một kế hoạch cho AI phát hiện tình trạng say xỉn của người dùng trước khi họ ngồi vào hàng ghế sau. Hệ thống được mô tả bởi các thành viên của nhóm Trust & Safety của Uber vào năm 2016, và được cho là có tác dụng theo dõi cách người nào đó thường sử dụng ứng dụng của Uber: họ gõ nhanh như thế nào và có bao nhiêu lỗi chính tả, cách họ nhấp vào nút, tốc độ đi bộ…Một người nào đó gọi xe về nhà sau khi uống tại quán bar có thể gõ địa chỉ nhà không chính xác hoặc đi bộ quá nhanh. Các yếu tố tương tự sẽ được đưa vào thuật toán lập kế hoạch của Uber cùng với các chi tiết về thời gian và địa điểm được yêu cầu. Một cuộc gọi Uber vào đêm khuya, hoặc một cuộc gọi từ khu vực có nhiều quán bar sẽ được hệ thống phân biệt với một cuộc gọi khác vào ban ngày ở vùng ngoại ô.Một người lái xe chuẩn bị đón một hành khách đặc biệt có thể được hệ thống của Uber thông báo trước trên điện thoại. Tùy thuộc vào mức độ say được hệ thống đánh giá, hành khách có thể chỉ phù hợp với những người lái xe được đào tạo hoặc có kinh nghiệm xử lý tình huống.Theo trang Theverge, ý tưởng của Uber là để giúp có thêm công cụ hỗ trợ tài xế trong những chuyến xe đêm, chứ hoàn toàn không có ý định ngăn người say sử dụng dịch vụ của hãng. Tuy nhiên, những cảnh báo do hệ thống mang lại có thể khiến lái xe suy nghĩ nhiều hơn về việc có cung cấp dịch vụ cho một người say xỉn khi đang lái một chiếc xe hơi bóng loáng, và họ biết gần như chắc chắn những hành khách sẽ làm bẩn xe của mình. Một vấn đề được đặt ra là nếu những hành khách say xỉn không đặt được xe Uber, họ có thể tự lái hoặc tìm kiếm các phương tiện di chuyển khác, gây nguy hiểm cho bản thân và cả những người xung quanh. Uber đã từ chối bình luận về bằng sáng chế mới, vì cơ bản nó chưa được hiện thực hóa.Nguoivietphone.com.