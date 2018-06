VC Bắt 102 Người Biểu Tình 1 Người Mỹ Gốc Việt Bị Bắt; Đaị Biểu Quốc Hội CSVN: Cần Có Luật Biểu Tình Để Dân Lên Tiếng

SAIGON -- Nhiều cuộc biểu tình đã bùng nổ ra tại nhiều tỉnh thành để phản đôái dự luật 3 đặc khu và dự luật an ninh mạng.Biểu tình đông nhất là tại Sài Gòn, riêng ở nhà máy Pouyen có ít nhất 50 ngàn tới 100 ngàn công nhân đình công, cho rằng Đảng CSVN muóán lập ra 3 đặc khu là để chính thức bán nước cho Trung Quốc, vì thuê đất 99 năm chỉ là cách để nhiều thế hệ người Hoa phương Bắc tràn vào tự do.Hầu hết các cuộc biểu tình là ôn hòa, bất kể khi công an đàn áp như ở Hà Nội và Sài Gòn, bắt giam người biểu tình.Nhưng bùng nổ baọ động là ở Phan Rí, tỉnh Bình Thuận.Bản tin VTC kể rằng vào tối 11/6/2018, đại diện UBND huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết, hàng ngàn người dân đổ xuống đường quốc lộ 1, đoạn ngã ba cầu Nam, thị trấn Phan Rí Cửa phản ứng, ném đá, xịt hơi cay vào lực lượng bảo vệ an ninh khiến nhiều người nhập viện.VTC ghi lời cán bộ huyện Tuy Phong nói:"Hiện có 8 chiến sĩ công an tại huyện bị thương đang được điều trị ở bệnh viện. Ngoài ra, lực lượng công an huyện Bắc Bình có gần 20 cán bộ, chiến sĩ (thuộc Cảnh sát cơ động) bị thương và nhiều ô tô chuyện dụng bị đập nát. Nhiều xe ô tô bị... thiêu rụi".Người biểu tình cũng đã chiếm giữ trụ sở PCCC huyện Tuy Phong và đốt phá các thiết bị, ô tô ở trong đó.Một lý do để hiểu vì sao dân Phan Rí nổi giận hơn các nơi khác, theo Facebook Quốc Ấn Mai:“Nhắc lại 1 chút, trong 2 ngày 14 và 15/4/2015, nhiều người dân Vĩnh Tân đã từng chặn quốc lộ 1, xô xát với cảnh sát cơ động, ném bom xăng vào lực lượng chức năng và sau đó bị khởi tố...”Lý do chính vì Vĩnh Tân bị ô nhiễm quá mức vì nhà máy nhiệt điện, làm tràn bãi đổ tro xỉ của Vĩnh Tân ra các hộ dân có hiện tượng nước đóng muối cục. Tinh thể muối đã khiến các giếng nước thành giếng nước "chết"... nước giếng cho trâu bò, heo gà uống lại tiềm ẩn nguy cơ khác kiểu ô nhiễm lan tỏa. .. Đất cũng "chết", ở diện rộng... dân khu vực này trồng dưa và hoa màu coi như mất trắng...Trong khi đó, bản tin RFI ghi nhận rằng chính phủ Bắc Kinh kêu gọi công dân Trung Quốc tại Việt Nam đề cao cảnh giác sau một loạt những vụ biểu tình hôm 10/06/2018 tại nhiều thành phố ở Việt Nam, nhằm chống lại kế hoạch thông qua luật đặc khu kinh tế, bị nhiều người cho là tạo điều kiện cho Trung Quốc chiếm đất của Việt Nam.Theo hãng tin Anh Reuters, trong một thông báo đăng trên trang web, đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội gọi các cuộc biểu tình là những «cuộc tụ tập bất hợp pháp», đã bao gồm một số «nội dung chống Trung Quốc».Trên cơ sở đó, sứ quán Trung Quốc cho biết đang chú ý theo dõi tình hình và nhắc nhở công dân Trung Quốc là «phải chú ý đến vấn đề an ninh khi đi du lịch».RFI ghi rằng theo ghi nhận của hãng tin Anh Reuters, nghiêm trọng nhất xẩy ra tại Bình Thuận. Truyền thông Việt Nam cho biết là đám đông biểu tình ném chai xăng và gạch đá vào lực lượng an ninh, làm hư hại nhiều cơ sở và xe cộ của chính quyền. Công An đã bắt giữ 102 người biểu tình, và đã có hàng chục cảnh sát đã bị thương trong vụ việc.Còn tại thủ đô Hà Nội, công an cũng bắt giữ hơn một chục người biểu tình tuần hành ở một khu phố đông người, nhiều người mang biểu ngữ chống Trung Quốc, trong đó có một tấm ghi là «Không cho Trung Quốc thuê đất dù chỉ trong một ngày».Giới đấu tranh tại Việt Nam cho biết một số người biểu tình cũng bị bắt giữ tại thành phố Sài Gòn.Hôm Thứ Hai, bản tin VietnamNet ghi lời Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP, nói rằng, “Công an TP.HCM xác định có các thành phần, tổ chức phản động đứng phía sau xúi giục, kích động người dân xuống đường tụ tập.”Tuy nhiên, ông Quang không kêå tên tôå chức bị cho là xách động biểu tình.Bản tin này cũng nói mặc dù Quốc hội đã lùi thông qua luật về đặc khu, nhưng từ 9h30 sáng nay, hàng trăm công nhân công ty Pouyuen (Q.Bình Tân, TP.SG) vẫn tụ tập, phản ứng yêu cầu "bỏ luật đặc khu".Trong khi đó, bản tin BBC ghi lời Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân nói không loại trừ lòng yêu nước của người dân đã bị lợi dụng trong các cuộc biểu tình hôm Chủ nhật.Bản tin VOA ghi nhận lý do người dân Bình Thuận nổi giận:“Nam cư dân Phan Rí Cửa lý giải với VOA rằng anh và đồng hương của mình đã bị dồn nén quá lâu vì ba nguyên nhân gồm: nhiệt điện Vĩnh Tân gây ô nhiễm môi trường, việc xả chất thải xuống biển làm chết thủy sản, và kiểm ngư bảo kê cho tàu giã cào làm ngư dân không còn kiếm sống được nữa. Anh nói thêm:“Nó tạo ra tệ nạn xã hội, công việc không có. Chính quyền chỉ có hứa suông rồi sau đó đâu vẫn vào đấy. Thì cuối cùng nó gây sự mất niềm tin. Bây giờ dù có nói gì [người dân] họ cũng không nghe”...”Bản tin VietnamNet nói rằng riêng ở Bình Thuận:“...ông Nguyễn Thành Siêng, Phó bí thư Huyện uỷ Tuy Phong cho biết, các đối tượng quá khích đã chiếm trụ sở đội cảnh sát PCCC, đốt cháy 8 ô tô. Đến chiều nay, lực lượng Cảnh sát cơ động đã rút về trụ sở công an huyện cách đó 20km....Công an tỉnh Bình Thuận đã tạm giữ hơn 100 người quá khích tham gia đập phá trụ sở UBND tỉnh hôm qua để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.”Bản tin RFA kể rằng Công an tỉnh Bình Dương vào ngày 10 tháng 6 tiến hành bắt giữ hai người mà cơ quan chức năng cáo buộc bị tổ chức phản động dụ dỗ để rải truyền đơn trái phép, nhằm kêu gọi biểu tình tại Khu công nghiệp Sóng Thần ở thị xã Dĩ An.Theo truyền thông trong nước, hai người bị bắt giữ là anh Trần Minh Huệ 37 tuổi và anh Nguyễn Đình Thành 27 tuổi.Trong khi đó, Facebook Phạm Lê Vương Các đăng một số hình cho thấy cảnh sátû Bình Thuận buông bỏ vũ khí và đươc ngừời dân đôái xử tử tế:“Sau nhiều giờ cố thủ trong Trụ sở công an PCCC, chiều nay lực lượng cảnh sát vũ trang đã buông bỏ vũ khí trước sức ép từ những người dân biểu tình tại Bình Thuận.Không hề có cảnh người biểu tình trả thù hay đánh đập những cảnh sát cơ động buông bỏ vũ khí mà trước đó vài giờ họ đã có xung đột “một mất một còn”....”Trong khi đó, Tập thể Hậu duệ VNCH hải ngoại tại Hoa kỳ loan tin rằng công an đã băét và hành hung một ngươ2ời Mỹ gốc Việt tên là William Nguyen. Bản tin này viết:“Theo Thông tin chúng tôi vừa nhận được từ thân nhân anh: William Nguyen.Sinh viên tốt nghiệp cử nhân trường đại học YALE, thành phố New Haven, Tiểu bang Connecticut hiện đang du học tại đảo quốc Singapore theo chương trình học bổng Lý Quang Diệu với văn bằng Master. Anh Will( Willliam) Nguyen là cư dân TP Houston,Texas một trong những tiểu bang rộng lớn và có số người Việt tị nạn cộng sản đông nhất Hoa kỳ.Trong lúc chờ đợi làm lễ tốt nghiệp mãn khoá tại Singapore anh Will Nguyen, công dân Mỹ gốc Việt,con trai một cựu tị nạn cs đã đáp chuyến bay vào Việt nam và tham gia vào đoàn biểu tình phản đối việc nhà cầm quyền cộng sản áp chế quyền lên tiếng của công dân qua Luật An ninh mạng và việc cắt lãnh thổ lập đặc khu cho Trung cộng thuê 99 năm. Một hình thức mỹ từ để hợp pháp việc bán nước của nhà cầm quyền cs Hà nội.Anh Will Nguyen ngày hôm qua 10/06/2018 (giờ VN) đã bị công an Csvn với sự đồng loã từ cấp trên bắt giữ, đánh đập anh cùng những người biểu tình ôn hoà khác từ trong nước.Chúng tôi Ban chấp hành Hậu duệ VNCH Hải ngoại tại Hoa kỳ cực lực phản đối hành động dã man trên nhắm vào người biểu tình ôn hoà, bất bạo động của công dân Việt nam nói chung và công dân Hoa kỳ William Nguyen nói riêng.Ngoài ra chúng tôi cũng đã giúp đỡ thân nhân,gia đình anh Will Nguyen qua kênh ngoại giao từ dân biểu tiểu bang,liên bang và Thượng nghị sĩ liên bang Hoa kỳ tiểu bang Texas liên lạc toà Tổng lãnh sự quán,Toà đại sứ Hoa kỳ tại Hà Nội đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe và tinh thần cho công dân Hoa kỳ này.”Trong khi đó, bản tin Zing ghi lời Đại biểu Dương Trung Quốc rằng cần có Luật Biểu tình, trích:“Sau vụ người dân quá khích ở Bình Thuận, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng cần sớm có Luật Biểu tình để người dân có điều kiện bày tỏ chính kiến đúng nơi, đúng mức độ.Sau việc người dân Bình Thuận lấy cớ phản ứng với dự án luật đặc khu có hành vi quá khích đập phá trụ sở công quyền, đại biểu Dương Trung Quốc nói đây là bài học lớn cho cơ quan lập pháp, trong đó có Quốc hội khi xây dựng luật.”