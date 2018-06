Hội ngộ Quốc Học, Đồng Khánh Tại Nam California Năm 2018

Hình ảnh Quốc Học & Đồng Khánh

Anaheim (Nguyễn Tâm)- - Thầy Cô Giáo và cựu Học sinh hai trường Quốc Học & Đồng Khánh Huế đã tổ chức họp mặt Hè 2018 tại nhà hàng Golden Sea số 9802 W. Katella Ave. Anahheim,Trong không khí mừng vui hội đã đón chào hơn ba trăm quan khách gồm các thầy cô giáo, cựu học sinh hai trường, các hội đồng hương nam Cali., các trường bạn & thân hữu đến chung vui…Được biết trong các trường Trung Học tại miền Nam trước năm 1975, trường Trung Học Khải Định (Quốc Học) và Trường Nữ Trung Học Đồng Khánh tại thành phố Huế, là hai ngôi trường được xem là lâu đời nhất. điều đặc biệt là hai ngôi trường này được xây dựng ở sát cạnh nhau, bên bờ hữu ngạn sông Hương/ Huế, chỉ cách một con đường nhỏ là Nguyễn Trường Tộ. Hai ngôi trường nam nữ cùng hiện diện trong thành phố Huế mộng mơ, lại ở sát cạnh nhau, nên từ xưa đến nay đã tỏ ra khắng khít trong mọi sinh hoạt..Do đó các cựu học sinh hai trường lớn lên, trưởng thành đã có những mái gia đình chung.Nghi thức khai mạc chào cờ Việt Mỹ, phút mặc niệm & giới thiệu thầy cô giáo, quan khách, truyền thông báo chí… do Quốc Học/ Minh Trì phụ trách.Mở đầu chương trình, BS Võ Đình Hữu, Hội trưởng hai trường, Trưởng Ban Tổ Chức đọc diễn văn chào mừng Quan Khách, Thầy Cô Giáo, cùng tất cả đồng môn. Ông trình bày những khó khăn trong quá trình chuẩn bị tổ chức lễ, nhờ sự động viên của Thầy Cô giáo & sự đoàn kết của tất cả các thành viên trong BTC với đại ý… Chúng ta chung một mái trường, chung một đất nước, một quê hương, thì không có lý gì mà giận hờn nhau cả, chúng ta rất vui mừng cho buổi họp mặt rất đông đảo này, dù cho ban tổ chức có chút gì sơ sót...Ngày xưa, chúng ta đã đóng góp rất nhiều trong tiến trình phát triển của đất nước Việt Nam. Khi ra hải ngoại, cựu học sinh Quốc Học và Đồng khánh vẫn tiếp tục công việc đó, vẫn tiếp tục đóng góp cho cộng đồng, vẫn tiếp tục đi vào vòng chính làm phồn thịnh cho đất nước này! Nhưng quan trọng, là chúng ta không bao giờ quên quê hương, và mong rằng, sẽ có một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về. Và ngày vui nhất là ngày chúng ta được tổ chức Quốc Học-Đồng Khánh hội ngộ của hai trường trên bờ sông Hương. Tôi nghĩ rằng, ngày đó sẽ không xa, vì chúng ta đồng tâm hỗ trợ cho tất cả những cuộc đấu tranh của đồng bào trong nước...”Tiếp theo Đồng Khánh Thủ quỹ Tư Hiền báo cáo tài chánh & danh sách MTQ…Sau đó BS Võ Đình Hữu mời các thầy cô giáo & Ban Chấp Hành Trường cùng BTC lên sân khấu chào mừng quan khách…Đích thân BS Hữu đã quàng vòng hoa từng vị như một lời trân trọng cám ơn…Được biết một nhóm Đồng Khánh & Quốc Học / Thanks America do anh chị Quốc Học Đồng Khánh Thanh Lê & một số bạn thân như ĐK Bạch Lan, ĐK Kim Chi, QH Hóa… mấy năm nay đã liên tục đến trực tiếp những địa điểm có đông người homeless để cùng phát cơm hàng tháng & nơi cư trú của họ trong các lều vải ven hai bên sông rạch các cầu thuộc Orangewood, Katella… phát các mặt hàng chống lạnh, thực phẩm,qùa cáp, trái cây, chips, muffins, mì gói, quần áo, giày bata... tent cho người không nhà trong dịp giáng sinh lạnh được sưởi ấm phần nào cho họ, mà người viết bài tường thuật có vài lần được tham dự…ĐK Kim Chi & QH Nghĩa đã lập ra quỹ cứu trợ giúp chữa bệnh cho người nghèo khó & trẻ em tàn tật cần săn sóc chữa trị tại Huế với ý nguyện “Lá lành đùm lá rách “… Qúy anh chị nào ở xa hoặc bận công việc muốn bảo trợ tài chánh,vui lòng liên lạc địa chỉ dưới đây:Check đề trả cho Thanh Le, gởi về địa chỉ : 16879 Mount Citadel St. ĐK Kim Chi Chị Kim Chi : 714-719-630 2-Chị Bạch Lan : 714-981-5631-Anh Than Le :714-309-1479 Anh Hoàng Thi Thao : 714-717-6856Cựu QH Trần Đạo Đông, trước đây là Chủ Tich Hội Đồng Tỉnh Quảng Trị, hiện cư ngụ tại Phila. có dịp về thăm Nam Cali. chia sẻ với chúng tôi “ Đây là lần đầu tiên tôi có dịp tham dự ngày họp mặt Quốc Học & Đồng Khánh ở Nam Cali. Thật là vui & có dịp gặp lại vài người thân, tôi đã lấy 2 bàn mời người quen, bạn hữu đến chung vui với trường cũ của tôi để giới thiệu sinh hoạt những việc làm hữu ích của anh chị em ngôi trường cũ đầy kỷ niệm trôi qua, mà tôi đã học Quốc Học vào thập niên 60… “Trưởng ban phụ trách chương trình phụ diễn văn nghệ năm nay là Đồng Khánh Kim Chi.Chương trình ca nhạc rất hay & phong phú với các bài hát về Huế. Mở đầu chương trình văn nghệ, đơn ca Mưa Trên Xứ Huế do Quỳnh Hoa hát thật hay & nhận được nhiều hoa hồng của bạn hữu tặng- Đồng ca ban nghệ QH “ Quốc Học Trường Xưa/ Phạm Mạnh Cương- Tuyết Hạnh/Mẹ VN Ơi Chúng Con Vẫn Còn Đây- Đồng ca ĐK 70/ Cô Gái Việt – Đơn ca Thu Vàng qua 2 bài hát: Thương Huế Vô Cùng & Những Ngày Thơ Mộng- Đặc biệt bài dân ca Huế/ điệu chầu văn do QH Quý Châu & ĐK Ngọc Trinh- Đơn ca Đoàn Yên/ Nỗi Nhớ Muộn Màng- Đồng ca ĐK 67- Bạch Lan/ Về Đây Nghe Em- Đơn ca Thu Vân/ Bóng Chiều Xuân- Đặt biệt giọng ngâm thơ Huế QH Lê Thẩm thấm vào lòng người, đưa chúng ta nhớ về mẹ Hiền yêu dấu đã có công sinh thành dưỡng dục chúng ta /Bài Thơ Mạ- Đơn ca Ái Phương qua 2 nhạc phẩm/ Huế Xưa& Mơ Hoa- Đơn ca Nam Trân/ Hoa Bay Khắp Trời & Chiều Tà- Đơn ca Võ Đình Hữu/ Hoa Soan Bên Thềm Cũ- Đơn ca Quý Châu/ Khúc Thụy Du- Đồng ca nhóm ĐK chị Tư Hiền/ Trường Làng Tôi- Kết thúc chương trình đồng ca Việt Nam, Việt Nam.Chúng tôi & rất nhiều quan khách ở lại cho đến khi chương trình chấm dứt để thưởng thức chương trình văn nghệ quá hay với cái hẹn năm tới sẽ gặp nhau trong ngày Đồng Khánh/Quốc Học.