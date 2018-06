Bây Nhiêu Đó Đủ Rồi! Tiếng Than Cư Dân Trong Vùng Seattle Về Tăng Thuế Tài Sản Mới Đây

Thành Lacey(viết theo Jessica Lee – biên tập viên của tờ Seattle Times – 4/3/2018)“ Nhiều cư dân đã về hưu hay bị tàn tật và sống với thu nhập cố định nói ra những câu chuyện đầy xúc động của mình khi bị tăng thuế tài sản quá cao.” - Jessica Lee.Dennis Hall nghỉ rằng mình sẽ ở cho đến cuối đời căn nhà mình và vợ mình xây ở Kirland, vùng Seattle, với tốn phí là $55,000 hồi năm 1980 nhưng hiện nay ông đã về hưu với mức thu nhập cố định, ông than là trong lần tăng thuế đánh vào tài sản của hai người mới đây là có giá trị tới 1 triệu 200 ngàn $,buộc họ phải nghỉ đến chuyện bán căn nhà thân yêu của mình để dời đi nơi khác. Ô. Hall nói: “Năm nay là chúng tôi hết chịu nổi. Quá đủ rồi!” Ông đã về hưu khi nói về tiền thuế tăng vượt trội, giá nhà tăng cao quá mức cộng vào các thứ thuế để tài trợ cho các trường công lập là ông không thể sống ở căn nhà hiện tại cho đến hết đời mình. Không những chỉ ông mà còn có người nói là họ phải rời căn nhà mình đã sống từ lâu vì thuế tiểu bang tăng cao. Trong nhiều tuần, tờ Seattle Tmes đã nhận được hàng trăm emails, cú phone và lời đáp trên mạng xã hội của những trường hợp như ông Hall, trong số đó nhiều người đã về hưu hay bị tàn tật nói là họ không biết kiếm đâu ra thêm tiền để trả tiền thuế.Một ông chủ nhà ở khu vực Ballard, vùng Seattle, saú mươi mốt tuổi nói: “Nếu không may tôi bị bịnh nặng hay bị thương tích thì tôi thành kẻ homeless liền.” Nhắn lại trong máy ở toà soạn, một người khác cho biết: “Không còn cách nào khác là phải bán nhà. Tôi không biết làm gì khác hơn.” Thuế đất thay đổi tùy theo thành phố. Có người ở thànhh phố khác lại có tình trạng gia cảnh và việc làm may mắn hơn tìm được cách xoay sở để trả cho đủ tiền thuế.Xin nói thêm là ở tb WA thuế thay đổi theo từng city.Đựơc biết là thuế tài sản tăng tới 43 phần trăm trong bốn năm. Thuế tài sản trên một căn nhà có giá trị mức trung bình ở quận King năm nay lên 800 đô, so với năm rồi. Một vài vị cao niên hy vọng được sự trợ giúp của chính phủ nhưng phải hội đủ với nhiều điều kiện về mức thu nhập và thuếu khoá. Theo con số do Bộ về Lợi Tức của TB Washington đưa ra thì khỏan 107.000 vị cao niên được vào chương trình trừ thuế năm rồi , tính ra là khỏan 7% trên tổng số dân số người cao niên.Trong khi đó Bộ nhận được 558 đơn xin hoản trả thuế.Trở lại trường hợp ông Hall. Khu đồng cỏ bao quanh căn nhà rộng lớn và tiện cho chăn nuôi của ông ở Kirland và vợ, rất lý tưởng để xây dựng gia đình. Sinh ra và lớn lên ở khu ngoại ô, ông làm cho công ty xây dựng trong khi bà lo việc nội trơ. Họ nhận nuôi đứa bé gái năm 1985, ông kể lại. Rồi bốn mươi năm sau, cháu nội trai của hai người ra đời khiến cho ngân sách gia đình của hai ông bà eo hẹp lại khi ông về hưu năm 2010 lúc 58 tuổi. Lần đánh thuế mới đây lên tài sản gần khuôn viên của công ty Microsoft là 1.500 đô là quá cao đối với ông bà. Họ phải bán đất và căn nhà cho người phát triển điạ ốc ngay sau đó và dự đinh dời về vùng Duvall, nơi gia đình con gái đang sống. Ông Hall nói:- Tôi không phản đối việc đóng thuế nhưng chính quyền phải đánh thuế phù hợp với thu nhập của tôi.Tờ Wall Street Journal cho biết là ngày nay, dời về nơi có thể sống được với thu nhập của mình không phải là một hiện tượng duy nhất của người về hưu ở tb Washington. Những dữ kiện điều tra dân số mới cho thấy số những cộng đồng dễ sống cho người về hưu tăng nhanh hơn là sự gia tăng dân số trên toàn quốc. Nhưng sự thay đổi nơi ở ở vùng đông dân như ở quận King, Snohomish va Pierce là do bởi sức ép nặng nề. Gía một căn nhà trung bình ở ba quận trên đang tăng nhanh hơn bất cứ ở đâu trên toàn quốc. Gía nhà trung bình gần đây vọt lên tới mức $777,000 tại Seattle và $950,000 tại vùng Eastside. Ngoài việc giá trị nhà bị tăng vọt, năm nay thuế nhà đất tăng phần lớn do lý do nhà làm luật hồi năm rồi chuyển ngân sách chi qua tài trợ cho trường học công lập.Trong nổ lực làm phù hợp theo phán quyết của Toà Tối Cao của tb năm 2012 vì thiểu bang đã không thi hành việc tài trự cho các trường công lấp, các nhà là luật đã bầu tăng thuế tài sản để tài trợ cho trưừng học lên $2.70 cho mỗi đánh giá nhà ở mức $1,000 , như vậy là tăng thêm $1.89 trong năm 2017.Bà Michelle Lemay, 64 tuổi, làm việc gần hai mươi năm trong Cơ Quan Thu Thếuế cho quận King phục vụ về vấn đề liên quan tới thuế nhưng giờ đây với thu nhập cố định của người về hưu, bà và chồng thấy là mình phải dời nhà ở khu Greenville này vì năm nay thuế nhà đất tăng tới 22 phần trăm. Tu nhập của họ chỉ mấp mé ở mức được miễn trừ thuế cho người cao niên. Bà nói:“ Người ta không thể sống ở Seattle này với thu nhập ở mức $40,000/năm.”Ở nhiều học khu nằm ở vùng ngọai ô nghèo hơn khắp tb Washington, dự phóng cho luật mới chi tiêu cho trường học thấy có cắt giãm trong tương lai trong khi thuế vẫn còn cao ở những khu giàu như Seattle, Bellevue and Mercer Island. Thuế do người dân bỏ thuận cũng là một phần của sự tăng thuế cao, kể cả Quận King, nơi mà khoản tăng từ 9 phầm trăm ở Normandy Park lên tới 31 phần trăm ở Carnation.Năm 2016, trong số các tb Mỹ, Tổ chức về Nghiên Cứu Thuế cho thấy tb Washington có mức thuế cao đứng hạng thứ 26 (0.94%). So với mức cao nhứt là 2.11% ở New Jersey.Khi bà LeMay và chồng kiểm lại của cải và tính đến chuyện bán nhà thì họ cho biết là đầu óc họ rối bời và bà cho biết là có thể dời về Arizona, là nới nhiều người cao niên ở hoàn cảnh như ông bà đã tái định cư.Bà Katheleen Dellplian, 72 tuổi, trước kia ở khu gần Seattle giờ phải dời đi nơi xa. Là một goá phụ về hưu, bà thấy là mình không giữ được căn nhà gần bờ hồ. Sau khi nhận được bản đánh giá tài sản của năm nay, bà đăng bản bán nhà và dời về khu đồng quê ở Enumclaw, ở miền đông bắc Quận King để ở. Bà nói: “ Nếu thuế không tăng thì có lẽ tôi sẽ sống nơi căn nhà mình cho đến mãn đời. Nhưng thuế tăng nhanh quá mà tôi đã hứa là giúp cho mấy đứa cháu khi chúng lên đại học.” //