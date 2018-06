Biểu Tình, Lộ Đề Thi, Ngập Nước, Bảo Hiểm, Xe Aber...

Xuân NiệmBiểu tình tại hàng chục tỉnh thành để chôáng dự luật đặc khu và an ninh mạng... Sài Gòn cả trăm ngàn người từ các ngã đường biểu tình ôn hòa. Hả Nội vư2ừa biểu tình là cảnh sát bắt hàng chục người. Tại Bình Thuận lực lượng vũ trang CSCĐ cởi quân phục, đầu hàng, leo tường thoát hiểm trước. Và sau đó, có tin 100 người dân Bình Thuận bị bắt giữ. Người dân đã lên tiếng... Đảng Cộng Sản bán nước lộ liễu quá....Trong khi đó, trang Khỏe 365 kêå chuyện Hà Nội: Sáng 10/6, sở GD&ĐT Hà Nội cho biết thầy giáo Nông Hồng Phúc, trường THCS Mai Đình, Sóc Sơn, hiện đang bị tạm đình chỉ công việc 30 ngày để phục vụ điều tra....Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) thông tin trên báo Lao động, nếu được xác định có lỗi trong việc để lọt thông tin có độ mật chưa được phép công bố, thầy giáo Nông Hoàng Phúc (người làm lọt đề thi ra ngoài) có thể bị xem xét xử lý hình sự, hành vi làm lộ bí mật nhà nước. Mức phạt có thể bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.Báo Thanh Niên kể: Doanh nghiệp bảo hiểm ngoại bất ngờ báo lỗ 'khủng'.Dai-ichi Life và Manulife Việt Nam đều công bố con số bị thua lỗ trong năm 2017 khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ....Trong năm qua, các đơn vị trong ngành tài chính như ngân hàng và chứng khoán đều báo lãi khủng. Vì vậy việc báo lỗ của hai doanh nghiệp lớn trong ngành bảo hiểm càng gây chú ý trên thị trường.Báo Pháp Luật kể: Một phụ nữ ở Cà Mau gửi đơn kêu bị tù oan vì tòa xem mũ bảo hiểm là hung khí nguy hiểm.Người kêu oan là chị Diệp Thị Thu (SN 1968, ngụ ấp Tân Thành A, xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi, Cà Mau), vừa bị Tòa án tỉnh Cà Mau tuyên sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Tỉ lệ gây thương tích là 10% nhưng do dùng hung khí nguy hiểm là mũ bảo hiểm (MBH) nên chị bị tuyên có tội.Bản tin VOV hỏi: Hà Nội “bó tay” với thực trạng úng ngập?Hà Nội cứ mưa là ngập. Việc xử lý úng ngập vẫn là thách thức lớn và Hà Nội vẫn “loay hoay” chưa giải quyết được khi mùa mưa bão đến gần.Dù thành phố Hà Nội đã triển khai Dự án thoát nước giai đoạn I, giai đoạn II với kin phí hàng nghìn tỷ đồng, nhưng thời gian qua, nhiều gia đình ở Thủ đô vẫn phải sống chung với thực trạng “lội nước trong nhà” sau những trận mưa lớn.Báo Tổ Quốc ghi nhận: Mới đây, ứng dụng gọi xe thông minh Aber ra mắt sẽ triển khai các dịch vụ tương tự Grab như: xe ôm, taxi, giao hàng...và cạnh tranh khốc liệt với Grab tại thị trường Việt Nam.Aber do nhóm kỹ sư người Việt du học tại châu Âu phát triển, Aber là viết tắt của cụm từ Am Besten Fahrer (tiếng Đức) có nghĩa là người lái xe tốt nhất.Bản tin CafeF/Thời Đại kể: Nhường đất cho cty Formosa, trụ sở mới trị giá 33 tỷ đồng thành nơi trú ngụ của trâu bò, Bí thư xã nói gì?Công trình trị giá 33 tỷ giờ nhếch nhác, xuống cấp, trở thành nơi trú ngụ của trâu bò. Phân, nước tiểu bò thải ra nằm rải rác khắp nơi....Xã Kỳ Lợi (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) là 1 trong 5 xã di dời để nhường đất cho Công ty Formosa. Theo phản ánh của Báo Công an TP.HCM, cách đây 8 năm, trụ sở mới xã Kỳ Lợi được xây dựng với tổng kinh phí lên đến 33 tỷ đồng tại khu tái định cư Tân Phúc Thành.Tiền Phong kể: Định kỳ mỗi tháng 1 lần, Tổ Ong tổ chức những sự kiện xoay quanh chủ đề “nóng” như trinh tiết, bạo dâm, tình dục không tình yêu, thủ dâm, tình dục cho người đồng tính, tình dục cho người khuyết tật, tình dục cho thanh niên dân tộc thiểu số... Ngoài đối tượng chính là giới trẻ từ 16-25 tuổi trên địa bàn Hà Nội, Tổ Ong còn xây dựng các chương trình cho các bạn trẻ khuyết tật, thanh niên dân tộc thiểu số...Trên fanpage gần 3.000 người theo dõi, thường xuyên được cập nhật những thông tin thú vị và bổ ích liên quan đến tình dục, sức khoẻ sinh sản như: Đồng tính có bị lây hay không, “điểm G” có thực sự tồn tại, quyền của người thủ dâm, cách phân biệt giữa xu hướng ái nhi (một dạng rối loạn tâm thần) và hành vi xâm hại tình dục trẻ em, “Tình dục không tình yêu” và các dạng tồn tại, “bạo dâm” có phải là hành vi tình dục bệnh hoạn... Dưới các thông tin, clip đều có trích dẫn nguồn tin cậy.VietnamNet kể chuyện Hải Phòng: Khách du lịch thích thú khi được phát bao cao su tại Đồ Sơn...14 nghìn bao cao su miễn phí đã được phát đến tay các bạn trẻ, khách du lịch tại khu du lịch Đồ Sơn (Hải Phòng).Báo Lao Động kêå chuyện nhậu tưng bừng: Năm 2010, Việt Nam đứng thứ 94 trong danh sách các quốc gia dùng nhiều rượu bia trên thế giới. Nhưng đến năm 2016, thứ bậc này đã nhảy lên xếp hạng thứ 60. Một sự “thăng hạng” đáng buồn hơn đáng vui...Không có gì để tự hào khi Việt Nam xếp thứ 2 ở khu vực Đông Nam Á/Tây Thái Bình Dương về sử dụng nhiều rượu bia, và xếp thứ 10 ở Châu Á và thứ 29 thế giới. Những thứ bậc này chỉ thuần có tính cảnh báo chứ không vun đắp được giá trị gì tốt đẹp cho quốc kế dân sinh cả.Việt Nam Mới kể: Kiếm cúp vàng World Cup "dễ như chơi" ở Bát Tràng.Những ngày qua, làng gốm Bát Tràng nổi tiếng của Hà Nội trở nên tấp nập với hàng trăm chuyến hàng chở cúp vàng World Cup đi mọi miền đất nước."Năm nay, cơ sở của tôi sản xuất khoảng 3.000 chiếc cúp theo đơn đặt hàng đi các tỉnh như Quảng Ninh, Hải Phòng, TPHCM... Có khách hàng Việt Kiều sinh sống bên Nga đặt 300 cúp vàng làm bằng thạch cao" - ông Vương Hồng Nhật, chủ cơ sở sản xuất cúp vàng tại Bát Tràng, chia sẻ.