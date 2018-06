Thư ngỏ của nghệ sĩ dương cầm

Nguyễn Quang Hồng Ân

về an ninh mạng và luật đặc khu





Gởi các bạn trẻ Việt Nam .

Tôi tỵ nạn chính trị tại Đức, đang ở trong trại tỵ nạn gần ba năm qua mà lòng luôn hướng về Quê nhà.

Tại Việt Nam, tôi thành công một phần nhờ mạng toàn cầu, qua Youtube tôi tự tìm hiểu về chuyên môn của mình, nhờ đó tôi rất tự tin để bắt đầu ra biển lớn tham dự tranh tài quốc tế và lên mười bốn tôi đã may mắn đoạt giải Piano Quốc tế tại Hoa Kỳ.

Tại nước Đức cũng vậy, tôi quan sát mọi sự vận hành để phát triển đều dựa trên công nghệ internet bao trùm lên toàn bộ hệ thống của Quốc gia.

Thế giới internet với công cụ Google sẵn sàng đồng hành với chúng ta đi vào tương lai một cách vững tin và đầy sự năng động. Một thế giới phẳng đang mở rộng, thật bao la. Nó tạo nên sự kết nối dễ dàng giữa mọi người bằng một cách nào đó mà khoảng cách giữa chúng ta đã thu hẹp lại rất nhiều.

Nay cũng qua mạng toàn cầu, tôi được biết Chính phủ Việt Nam sẽ ra luật an ninh mạng nhằm khóa chặt quyền tự do ngôn luận, phát biểu, xen vào quyền riêng tư các thông tin của người dân. Tôi nhận thấy đây quả là một việc làm đi ngược lại sự tiến triển không ngừng như vũ bão của thời đại. Đúng là hành động phản văn minh, phản khoa học! – Nó giẫm đạp lên quyền tự do của người dân để rồi một ngày khóa chặt hết mọi cánh cổng thông tin và biến họ thành nô lệ cho giặc Tàu ngay chính quê hương của mình.

- Quyền tự do ngôn luận của công dân trên không gian mạng bị xâm phạm tuỳ tiện.

- Quyền riêng tư về dữ liệu cá nhân bị một lực lượng công quyền chiếm đoạt với những lý do mập mờ.

- Quyền tiếp cận, truy cập Internet như một quyền trở nên phổ quát trên thế giới bị cản trở. Facebook, Google bị đẩy ra khỏi thị trường không gian mạng Việt nam và tạo điều kiện cho các tập đoàn Công Nghệ Thông Tin của Trung Quốc vào thống trị Việt Nam . Cũng đồng nghĩa với việc Việt Nam trở thành một tiểu khu vực của Trung Quốc và phải lệ thuộc vào nó.

- Nhân quyền bị vi phạm trầm trọng khi “lực lượng chuyên trách” có thể không cần phán quyết của Toà án hay phê chuẩn của Viện kiểm sát được áp dụng các biện pháp “cưỡng chế” đối với cá nhân, doanh nghiệp, can thiệp vào các quan hệ dân sự, kinh tế. Nhà nước pháp quyền không còn giá trị.

Quả thật, hiện nay Chính quyền Cộng Sản Việt Nam đã đi ngược lại thời đại qua Luật An Ninh mạng, do đó chắc chắn không thể có sáng tạo, phát triển trong tương lai.

- Về các đặc khu cho thuê 99 năm.

Lịch sử dân tộc đã cho chúng ta nhiều bài học Bắc thuộc, không lúc nào Trung Quốc từ bỏ âm mưu thôn tính nước ta. Do đó việc cho Trung Quốc thuê đến 99 năm, điều đó quá rõ họ đã bán đứng đất nước có văn tự rồi.

Trung Quốc đe doa chúng ta với cả 3 nhà máy điện hạt nhân đều nằm ở vị trí rất sát với Việt Nam . Truyền thông trong nước cho hay đây là 1 trong 10 rủi ro có thể trở thành thảm họa đối với thành phố Hà Nội, ngoài các rủi ro khác như vỡ đê sông Hồng, ô nhiễm nguồn nước, cháy nổ, đổ sụp công trình … Về phía Nam họ đang biến dòng sông Cửu Long cạn dần.

Trung Quốc thôn tính Hoàng Sa, Trường Sa, họ chiếm gần hết Biển Đông của chúng ta. Tàu thuyền của ngư dân ra khơi bị đâm chìm sa số. Nhà cầm quyền Cộng sản bạc nhược không lên tiếng.

Đã có nhiều thông điệp, bản văn lên án chuyện này đầy trên mạng nhất là sự phản kháng của toàn dân Việt Nam trong sự ý thức vào Ngày Chủ Nhật 10 tháng Sáu vừa qua. Người dân trong nước đều mừng rỡ dân ta còn đó với 90 triệu thẻ xanh và nếu Tàu có mua chuộc cũng không hết 4 triệu thẻ đỏ và nhất là nhiều đảng viên trước đây vì yêu nước mà tin nhầm nơi Cộng sản.

Do đó, tôi viết thư này gởi đến các bạn trẻ tuổi hai mươi trong cũng như ngoài nước. Tôi không viết cho các Ông Lãnh đạo CSVN vì các ông đến hôm nay hiện ra bộ mặt thật quá rõ ràng của Kẻ Bán Nước! Các Ông đáng tuổi Ông tôi nhưng không đủ tư cách để nói chuyện với tuổi trẻ chúng tôi.

Tôi kêu gọi các bạn trẻ hãy mạnh mẽ lên tiếng, song như thế vẫn chưa đủ, phải bằng đủ mọi cách khôn ngoan và thông minh nhất, hãy mang hết bọn quan tham, bán nước ra khỏi những hang ổ của chúng. Đây là cơ hội của chúng ta để đứng lên xây dựng một đất nước Việt Nam mới, tự do, dân chủ , nhân quyền; đạp đổ hoàn toàn chế độ cộng sản thối nát, tiêu diệt những kẻ hèn hạ tham lam, độc tài, bán nước, cướp đất, giết hại dân lành, phá hoại môi trường, tiêu diệt mầm non của đất nước.

Hãy mạnh mẽ lên các bạn, đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta nói lên tiếng nói của mình và hành động cương quyết, vì một khi nước không còn, nhà cửa, anh em, cha mẹ, vợ chồng, người yêu sẽ bị bọn Tàu bắt làm nô dịch và phân tán khắp nơi. Bài học về Tây Tạng, Tân Cương… Chúng ta đều thấy rõ.

Xin Hồn Thiêng Sông Núi truyền sức mạnh cho Tuổi Trẻ Việt Nam !

Thân ái,

Nguyễn Quang Hồng Ân



.

GHI CHÚ của VB:

Sau đây là sơ lược tiểu sử của nghệ sĩ dương cầm Nguyễn Quang Hồng Ân.

.

Tài năng dương cầm Việt xin tị nạn tại Canada

Một sinh viên Việt Nam từng đoạt giải dương cầm quốc tế đang cùng gia đình xin tị nạn chính trị tại Canada.

Từ Đức, sinh viên âm nhạc Nguyễn Quang Hồng Ân, 18 tuổi, nói với VOA rằng cô cùng cha mẹ đang xin tị nạn chính trị tại Canada, trong khi thời hạn lưu trú tạm thời đã kết thúc và nguy cơ bị giam cầm tại Việt Nam là rất cao nếu bị trục xuất về nước.

“Thượng nghị sĩ Canada Ngô Thanh Hải đã nghe được lời khẩn cầu của gia đình, ông cùng với Đại sứ Canada tại Đức Stephane Dion và tổ chức VOICE Canada đã lên tiếng kêu gọi Đức ngưng trục xuất tạm thời.”

Ông Nguyễn Quang Hồng Nhân, thân phụ của cô Hồng Ân, vào đầu tuần trước nói với VOA rằng chính quyền thành phố Nuremberg đã thu hồi tất cả các giấy tờ tùy thân của gia đình và cô con gái Hồng Ân, hiện là sinh viên năm thứ hai khoa dương cầm Đại học Âm nhạc Nuremberg, sẽ phải nghỉ học.

Ông Nguyễn Quang Hồng Nhân, còn được biết đến là nhà văn, nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Quang, từng bị chính quyền Việt Nam cầm tù. Vào tháng 12/2017, ông cho VOA biết, đơn xin tị nạn của gia đình ông đã bị chính phủ Đức bác. Ông nói:

“Tình hình rất là nguy hiểm vì chính phủ Đức đã tịch thu hết giấy tờ của tôi và ra lệnh trục xuất khỏi nước Đức với lý do là giữa Đức và Việt Nam đã ký một hiệp định bang giao. Tòa án ở Đức đã giải thích rằng tình hình ở Việt Nam hiện nay là rất tốt, cho nên việc tôi trở về sẽ được an toàn và chính phủ Đức bảo đảm rằng sẽ không xảy ra hành động trả thù. Nhưng nhận định này trái với tình hình thực tế là tại Việt Nam, năm 2017 là năm mà các nhà đối kháng bị bắt và giam tù nhiều nhất. Bây giờ tình hình rất là nguy hiểm. Sáng nay họ lại nhắc nhở là nên trở về Việt Nam, nhưng tôi không ký vào giấy, vì trở về là bị vào tù ngay.”

Xin xem thêm: https://www.voatiengviet.com/a/tai-nang-duong-cam-viet-xin-ti-nan-tai-canada/4211986.html