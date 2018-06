Đơn Đặt Hàng Kỹ Nghệ Đức Giảm

(Xem: 144)

Báo Thanh Niên cho biêát sản lượng tôm tại VN trong 5 tháng đầu năm nay tăng mạnh, đạt 176.000 tấn, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Riêng sản lượng tôm thẻ ở ĐBSCL đạt 72.200 tấn, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2017. Sản lượng tăng nhưng giá tôm thẻ bình quân giảm 15% tương đương khoảng 20.000 đồng/kg, nhiều nơi mức giảm lên đến 30.000 đồng/kg so với cuối năm 2017. Giá tôm ở mức thấp nhất trong 2 năm qua. Loại 100 con/kg khoảng 70.000 - 80.000 đồng/kg, loại 60 con/kg giá 100.000 đồng/kg. Giá tôm giảm do ảnh hưởng của thị trường thế giới nguồn cung tăng mạnh.