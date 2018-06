Nợ Học Tới 1,500 Tỉ, Phụ Nữ Chiếm 2/3

Nợ vay mượn đi học vừa tăng lên tới 1.5 ngàn tỉ đô la, với phụ nữ mang nợ nhiều nhất, theo một phúc trình mới cho biết.Phụ nữ gánh gần 2/3 tất cả nợ vay đi học tại Hoa Kỳ, gần 900 triệu đô la tính tới giữa năm 2018, trong số 44 triệu người vay mượn, theo phúc trình từ American Association of University Women, nhóm vận động cho sự công bằng và giáo dục cho phụ nữa và thanh thiếu nữ, cho biết.Một phần lý do là ngày càng có nhiều phụ nữ vào đại học. Phụ nữ chiếm 56% sinh viên ghi danh vào học mùa thu năm 2016, theo CNNMoney tường trình.Theo báo Fortune, ngày càng có nhiều phụ nữ vay mượn những món tiền lớn hơn. Trung bình một phụ nữ nợ 2,740 đô la nhiều hơn một người đàn ông cho đến khi tốt nghiệp bằng cử nhân, theo phúc trình cho biết.Báo Fortune nói rằng nợi học sinh tăng lên tới 600 tỉ trong vòng 10 năm qua.Đối với các công ty đang cố gắng thu hút và giữ lại những công nhân mà tỉ lệ thất nghiệp đang ở mức thấp nhất 18 năm, thì các chương trình trả lại tiền học cung cấp phương cách đặc biệt nhắm vào các công nhân thuộc thế hệ thiên niên kỷ là những người buồn rầu với nợ học, theo Reuters tường trình cho biết.Với chỉ 4% công ty hiện nay đưa ra việc trợ giúp trả lại tiền vay đi học, theo một thăm dò năm 2017 bởi Society for Human Resourse Management, điều có thể cho việc mở rộng thì còn mông lung. Hơn 44 triệu người Mỹ gánh hơn 1.5 ngàn tỉ đô la tiền nợ học, theo Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang của thành phố St. Louis cho biết.Cách mà hầu hết các chương trình có thể thực hiện được là các công ty đưa ra cống hiến đều đặn để giảm nợ học, chẳng hạn $100 một tháng, trong khi nhân viên tiếp tục trả đều đặn.Với nợ học $26,500 mà tiền lời 4%, công ty giúp $100 mỗi tháng thì có thể làm giảm thời gian trả nợ tới 3 năm đối với món nợ 10 năm, tiết kiệm cho nhân viên tới $10,000, theo một nghiên cứu được ủy nhiệm thực hiện bởi Gradifi.