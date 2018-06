Mỹ: Nhiều Tài Xế Taxi Tuyệt Vọng Tự Tử Vì Uber

Theo tài xế taxi là cựu chiến binh tại Chicago tên Nnamdi Uwazie: Làn sóng ngạc nhiên từ các vụ tự tử của 5 tài xế taxi tại Thành Phố New York và những tài xế gan dạ cũng được cảm nhận tại Windy City.Như thế sự tuyệt vọng do tài xế lái xe limo gặp khó khăn tự kết liễu đời mình với súng lục bên ngoài Tòa Thị Chính tại Manhattan cách nay 2 tháng.“Tất cả chúng tôi đều nói đến những gì đã xảy ra tại New York và cách mà nó xảy ra ở đây bởi vì quá khó khăn đối với một tài xế tại Chicago,” theo Uwazie nói với NBC News. “Bởi thế mà nhiều người đã ra đi. Chỉ nhờ ân sủng của Thượng Đế mà chúng tôi vẫn còn ở đây.”Đối với một tài xế xe taxi như Uwazie, thủ phạm tại Chicago, cũng như tại New York, là các dịch vụ chia xẻ chuyến đi như Uber và Lyft đã làm cách mạng kỹ nghệ và thu hút khách hàng, trong khi không tuân thủ những luật lệ nghiêm khắc tương tự như các tài xế taxi.Làn sóng tự tử lấy đi mạng sống của tài xế gan dạ Douglas Schifter và 4 người khác có vẻ như là giới hạn với New York, nhưng những người trong nghề taxi nói rằng nhiều tài xế trên khắp nước Mỹ đang đối diện cùng những áp lực – đặc biệt những người trong những thành phố lớn đầu tư hàng trăm ngàn đô la trong các huy chương taxi đã nhanh chóng mất giá trị với việc trỗi dậy của dịch vụ chia xẻ chuyến đi.“Nó là một cuộc khủng hoảng kinh tế trên khắp kỹ nghệ và khắp nước,” theo Bhairavi Desai, giám đốc của Liên Hội Công Nhân Taxi New York, một nghiệp đoàn xe taxi, cho biết.Uwazie, 55 tuổi, là di dân từ Nigeria, đã lái xe hơn một thập niên và nói rằng vài năm qua có sự khó khăn đặc biệt bởi vì sự xuất hiện của Uber.Uwazie cho biết ông lái xe taxi 7 ngày một tuần, 15 giờ một ngày, và sau khi ông trả tiền cho công ty taxi $475 lệ phí thuê xe một tuần, thì ông hiếm khi có được hơn vài trăm đô la còn lại để nuôi gia đình.