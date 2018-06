Tồi Tàn, Bệ Rạc Đường Sắt VN

Đường ngang, lối đi dân sinh bất hợp pháp mọc lên ngày càng nhiều dọc theo các tuyến đường sắt.

Cơ sở hạ tầng xuống cấp, lạc hậu; chất lượng phục vụ thấp; vệ sinh trên tàu rất kém…, lại thêm tai nạn đường sắt cứ gia tăng - đó là thực trạng chung của ngành đường sắt VN đang khiến ngày càng có nhiều người xa lánh phương tiện này, theo báo Người Lao Động (NLĐO).Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể tại kỳ họp Quốc hội vào ngày 4-6-2018, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (phó bí thư Thành ủy TP Sài Gòn) cho rằng chất lượng phục vụ, vệ sinh trên tàu hỏa quá tệ là lý do khiến nhiều người không còn muốn đi tàu nữa.NLĐO dẫn chứng từ chuyến tàu SE7 từ Huế vào Nha Trang vào đầu tháng 6-2018, cho thấy sự bệ rạc, xuống cấp của ngành đường sắt đã tới hồi báo động đỏ. Trước tiên, vé ghi giờ khởi hành của tàu là 16 giờ 23 phút nhưng gần 17 giờ khách mới được lên tàu, để… lập tức bịt mũi vì mùi hôi thối bốc ra từ các phòng vệ sinh. So với trước đây, nhà vệ sinh trên tàu đã cải tiến nhiều, từ thải trực tiếp xuống đường sắt đến hầm biogas, bây giờ là tự động phun nước…Nhưng các phòng vệ sinh vẫn dơ bẩn, mùi xú uế nồng nặc, lênh láng nước từ bệ ngồi xuống sàn. Các phòng vệ sinh lại rất nhỏ, chật tới mức hành khách rất khó đóng, đẩy cánh cửa cho khép lại. nhất là đối với những người có thân hình to lớn.Theo NLĐO, xét đến phần giá vé thì cái giá hơn 800,000 đồng (giường tầng 2) cho 1 đêm từ Huế - Nha Trang là quá đắt mặc dù tàu SE7 được "quảng cáo" là tiện nghi, đổi mới. Với số tiền đó, khách phải vào loại phòng gồm 6 giường, trong đó 3 giường nằm ghép. Máy lạnh của căn phòng hoạt động hết công suất nhưng vì 2 đầu không đóng cửa, cộng với 9 người trong căn phòng nhỏ hẹp khiến không khí nóng bức.NLĐO dẫn lời ông Nguyễn Anh Tuấn, một người đi tàu, kể về một lần ông đi từ Huế vào Nha Trang trên chuyến tàu Thống Nhất. Đoạn đường hơn 600 km nhưng gần 17 giờ hành khách mới đến ga. Ông Tuấn kể: "Khi tôi đi, một người phụ nữ có bầu 8 tháng mua vé nằm tầng 2 xin đổi với giường của nhân viên để tiện việc đi lại nhưng nhân viên tàu lè nhè. Người phụ nữ đề nghị vị trưởng tàu giúp đỡ. Trưởng tàu đến thúc giục: "Không đổi giường cho người ta à? Chê tiền à?". Nhưng sau cùng người phụ nữ mang bầu vẫn phải leo lên tầng 2 để nằm vì nhân viên kia say xỉn đến mức nói không nên lời".Từ nhiều năm nay, hạ tầng đường sắt xuống cấp nghiêm trọng nhưng chậm được đầu tư, cải thiện. Cứ vào mùa mưa, bão là đường sắt bị tê liệt. Như vào cơn bão số 12 vào cuối năm 2017, đoạn đường thuộc xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa bị sạt lở nghiêm trọng khiến đường sắt bị tê liệt hơn 10 ngày.Nói về tai nạn đường sắt, chỉ riêng tại Khánh Hòa, theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong năm 2017 toàn tỉnh xảy ra 11 vụ làm 11 người chết, 2 người bị thương; tăng 3 vụ, tăng 3 người chết so với năm 2016. Từ đầu năm 2018 đến nay đã xảy tiếp nhiều vụ tai nạn đường sắt, như vụ xảy ra tại chắn ghi đường sắt ở phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang vào ngày 9-1 đã khiến 1 người chết. Chỉ ít ngày sau, tại đoạn đường sắt qua phường Ngọc Hiệp cũng xảy ra 1 vụ nữa khiến 1 người chết.Bên cạnh đó, từ hàng chục năm qua, dọc theo các tuyến những đường ray cũ kỹ, đường dân sinh, đường ngang mọc lên ngày càng nhiều càng góp phần tạo nên những tình huống khiến xe 2 bánh, 4 bánh và người đi bộ va chạm với tàu hỏa.NLĐO dẫn số liệu của Công ty CP Đường sắt Phú Khánh, cho thấy chiều dài toàn tuyến đường sắt qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa chỉ gần 150 km, đi qua 6 huyện, thị xã, thành phố nhưng lại có đến 167 đường ngang, lối đi dân sinh bất hợp pháp. Tình trạng người dân lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang đường sắt đã gây nhiều khó khăn cho việc xóa bỏ lối đi dân sinh, bảo đảm tầm nhìn. Ở nhiều địa điểm, ngành đường sắt đã làm rào chắn, cắm bảng nhưng bị tháo dỡ…