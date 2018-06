WWF Báo Động: Địa Trung Hải Sẽ Ngập Rác Nhựa

MARSEILLE - Quỹ bảo vệ thiên nhiên hoang dã của thế giới (tên tắt WWF) báo trước: Địa Trung Hải sẽ trở thành biển nhựa plastic nếu không có các biện pháp “dọn dẹp” 1 trong những vùng biển ô nhiễm vào bậc nhất hành tinh.Phúc trình công bố ngày Thứ Sáu của WWF cho biết: mức độ rác thải plastic kích thước dưới 5 milimét do kỹ nghệ thực phẩm tạo ra đạt mức kỷ lục tại Biển này.Phúc trình tựa đề “Out of the Plastic Trap: Saving the Mediterranean from Plastic Polluton” ghi: tập trung micro-plastic tại Địa Trung Hải cao gấp 4 lần mọi vùng biển khác.Nhựa plastic là 1 phần trong đời sống hàng ngày và kỹ nghệ tái chế chỉ có thể giải quyết 1/3 nhựa thải tại châu Âu.WWF gợi ý: cần có đồng thuận quốc tế. WWF cụ thể đề nghị các nước 2 bên bờ Địa Trung Hải gia tăng hoạt động tái sử dụng nhựa, cấm sử dụng sản phẩm plastic chỉ dùng 1 lần, từng bước cấm các ngành mỹ phẩm và hoá chất tẩy rửa dùng bao bì bằng plastic.Bản thân kỹ nghệ nhựa cũng phải phát triển kỹ nghệ tái chế. WWF cũng khuyến cáo cá nhân có thể tiếp sức bằng chọn lựa hạn chế dùng sản phẩm từ plastic.