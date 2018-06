Bắc Cali: 1/3 Gia Đình Không Đủ Tiền Sống

Một phúc trình mới từ United Way of California báo động đỏ về nhiều quận trong Vùng Vịnh sau khi họ phát hiện 1 trong 3 gia đình tại California không kiếm ra đủ tiền để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của cuộc sống.Một tấm biển quảng cáo tại San Francisco viết rằng “một công việc là đủ,” nhưng một chủ hộ có thu nhập một mình thì thường không đủ tại California.“Ở tuổi của tôi, nếu tôi bị bệnh, nếu điều gì đó xảy ra, tôi đi luôn,” theo Stephen Tennis, 70 tuổi, đã qua tuổi về hưu và hiện làm 3 công việc để đủ sống.“Tôi có đủ tiền thuê nhà từ 2 hay 3 tháng,” theo Tennis cho biết. “Sau đó, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi.”Phúc trình mới nhất của United of California tìm hiểu các hộ gia đình với những công nhân làm việc toàn thời gian và những yếu tố để đo lường tốn kém thực sự như chăm sóc sức khỏe, xe cộ đi lại, thực phẩm và tiền thuê nhà.Họ cho thấy rằng hơn 25% các gia đình tại một số khu vực tại Vùng Vịnh hiện nay rớt xuống dưới tiêu chuẩn được xem là hợp thức của cuộc sống.Tại Quận Alameda, 28% các hộ gia đình nằm dưới các tiêu chuẩn hợp thức, tại Contra Costa, 27% và tại San Mateo là 23% hộ gia đình.“6/10 trẻ em dưới 6 tuổi đang sống trong gia đình nơi mà họ đang chật vật để đáp ứng các chi phí cuộc sống,” theo Pete Manzo, tổng giám đốc của United Way, cho biết.Phúc trình cho thấy rằng giáo dục là yếu tố then chốt trong việc giúp đỡ các gia đình, nhưng cũng thấy sự thụt hậu trong các phúc lợi giáo dục của các nhóm thiểu số.