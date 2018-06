Lá Thư từ Đức quốc





Vì sao Nguyễn Văn Đài bị trục xuất sang Đức

và Việt Nam sắp thả Trịnh Xuân Thanh về Đức

* Lê Ngọc Châu

Dẫn nhập: Hôm 08.06.2018, ngoài tin nóng là chuyện Ls Nguyễn Văn Đài bất ngờ bay sang Đức thì giới truyền thông Đức (nhật báo Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) và báo Tagesspiegel còn viết nhắc lại chuyện Trịnh Xuân Thanh. Kể từ khi thấy cảnh TXT - một viên chức của csVN bị kết án là tham nhũng- khóc lóc van xin ở tòa án tại VN nhưng vẫn bị lãnh hai bản án thì tôi không để ý đến sự kiện TXT nữa. Tuy nhiên qua các bài viết mới nhất của các ký giả của báo FAZ và Tagesspiegel, nhân cuối tuần tôi chuyển ngữ nhanh để giới thiệu cùng độc giả.

Rõ ràng, các chính trị gia Đức & EU đã áp lực Việt Nam (VN) liên quan đến sự cải thiện quan hệ kinh tế với Đức và EU cũng như nói bóng gió dằn mặt csVN rằng việc phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam vào đầu năm 2019 sẽ phụ thuộc vào sự chấp thuận của Đức trong Hội đồng châu Âu. Người cộng sản, dù DDR (cs Đông Đức cũ) hay VN bây giờ thế nào quý vị đã biết, lợi dụng cơ hội chính giới Đức - trong đó có cả TT Đức - can thiệp cho Nguyễn văn Đài và đòi hỏi của bà Luật sư của TXT cũng như chờ kết quả phiên toà hình sự về vụ bắt cóc đang diễn ra ở Bá Linh, nhà cầm quyền VN bất ngờ trục xuất Ls Đài sang Đức và được Bộ Ngoại giao đánh giá rằng đó là một "bước nhân đạo đáng chú ý của VN". Các chuyên gia chính trị cũng tiên đoán trước bước kế tiếp là csVN sẽ tha TXT "một viên chức bị VN kết án chung thân vì tham nhũng" trong thời gian tới để lấy lòng EU và đặc biệt vuốt ve Đức hầu từ đó hy vọng được chuẩn y Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam vào đầu năm 2019. Giới quan sát có lẽ đã nhìn ra được nước cờ "nhượng bộ chính trị" mà csVN đang thực hiện hầu đạt được mục đich là thông qua "Hiệp định thương mại tự do giữa EU & Việt Nam".

Mời quý vị đọc bản tin gồm ba phần để biết rõ thêm sự việc. Trân trọng (LNC)

1) Lưu vong tại Đức: Việt Nam cho phép nhà hoạt động dân quyền nổi tiếng rời VN

• Cập nhật vào ngày 08.06.2018 -14h16'

Mới bị kết án 15 năm tù, bây giờ đáng ngạc nhiên được thả: Nhà hoạt động dân quyền Việt Nam Nguyễn Văn Đài đã được phép rời VN đến Đức. Một người Việt khác đang bị giam tù hy vọng một giải pháp tương tự !.

Vào tháng Tư, Nguyen Van Dai (giữa) bị kết án 15 năm tù và năm năm bị quản thúc tại gia (hình ảnh lưu trữ). Ảnh: AFP

Việt Nam đã thả sớm nhà hoạt động dân quyền nổi tiếng Nguyễn Văn Đài và cho đi sang Đức. Luật sư 49 tuổi về quyền con người đã hạ cánh hôm thứ Sáu cùng với vợ ông trên một chiếc máy bay thông thường ở Frankfurt am Main. Sau đó anh bay tiếp đi Bá Linh (Berlin). Chính phủ Liên bang Đức hoan nghênh việc trả tự do. Bộ Ngoại giao nói về một "bước nhân đạo đáng chú ý của Việt Nam".

Đài là một trong những nhà chỉ trích "chính phủ" nổi bật nhất ở Việt Nam. Đất nước này được "lãnh đạo" bởi một đảng duy nhất: đảng cộng sản. Mới đây vào tháng Tư, anh ta bị kết án 15 năm tù và 5 năm bị quản thúc tại gia. Vào thời điểm đó, ông bị tòa án ở Hà Nội kết tội âm mưu một cuộc đảo chính. Mặt khác, Quốc tế chống lại mạnh mẽ vụ này.

Đài đã thành lập một Ủy ban nhân quyền vào năm 2006. Một năm sau, luật sư đã bị kết án lần đầu tiên vì tội "tuyên truyền chống nhà nước". Năm 2013, ông thành lập "Netzwerk für Demokratie-Befürworter (Brotherhood for Democracy)", một loại mạng lưới ủng hộ dân chủ, nhưng sau đó bị bắt lại.

* Steinmeier vận động cho Đài

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) khen ngợi Đức vì đã cấp tị nạn cho nhà hoạt động nhân quyền. Cùng với đôi vợ chồng, một nữ phụ tá cũng được phép đi đến Đức. Tổng thống Liên bang Đức, Frank-Walter Steinmeier đã từng kêu gọi một giải pháp cho vụ án.

Tổng thống Liên bang Đức Steinmeier kêu gọi bảo vệ dân chủ (Ảnh: EPA)



Mối quan hệ giữa Đức và Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi vụ bắt cóc một người Việt Nam kể từ năm ngoái. Doanh nhân Xuân Thanh Trịnh (TXT) đã bị bắt cóc sau cuộc điều tra của Đức vào mùa hè năm 2017 bởi dịch vụ tình báo của csVN giữa thanh thiên bạch nhật ở Berlin. Trong khi đó, cựu quan chức cộng sản TXT đã bị kết án tù chung thân hai lần ở quê nhà. Anh ta hy vọng rằng một ngày nào đó cũng được phép rời VN đến Đức.

Trường hợp Đài đã làm dấy lên nhiều sự chú ý của quốc tế. Năm ngoái, luật sư Đài được trao Giải thưởng Nhân quyền của Hiệp hội Thẩm phán Đức. Nhưng anh ta đã không thể tự nhận được giải thưởng. Jens Gnisa, Chủ tịch của Hiệp hội Thẩm phán, bây giờ cho biết: "Chúng tôi rất vui vì thời gian dài của Đài bị đau khổ với sự đàn áp và đàn áp đã kết thúc."



http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/vietnam-laesst-buergerrechtler-nach-deutschland-ausreisen-15629623.html

2) Tại sao Việt Nam muốn thả Trịnh Xuân Thanh

• Của Justus Bender và Morten Freidel (Cập nhật vào ngày 08.06.2018 - 19h 33')

Quan hệ giữa Việt Nam và Đức băng giá. Giờ đây, cán bộ có trách nhiệm (Funktionaer) bị bắt cóc Trịnh Xuân Thanh có thể được thả trong vài tháng tới.

Quan hệ giữa Đức và Việt Nam đang ở mức thấp kể từ vụ bắt cóc doanh nhân và cựu đảng viên cộng sản Trịnh Xuân Thanh từ Berlin đến Hà Nội mùa hè năm ngoái. Vào thời điểm đó, Chính phủ Liên bang Đức đã phản ứng với việc trục xuất một số nhà ngoại giao VN và đình chỉ "quan hệ đối tác chiến lược" với Việt Nam. Đã có sự im lặng căng thẳng trên các "kênh" (Kanaelen) công cộng giữa hai quốc gia kể từ đó.

Doanh nhân Việt Nam, Trịnh Xuân Thành trong buổi điều trần (Anhörung). Ảnh: VNA/TTXVN

Cho đến thứ sáu. Khi Việt Nam thả nhà hoạt động dân quyền bị giam giữ nổi tiếng Nguyễn Văn Đài sớm và để anh ta đi Đức. Ông được cho là đã ngồi trên một chiếc máy bay đi sang Frankfurt am Main vào thứ Sáu. Và theo thông tin từ báo Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ, ghi chú thêm: một tờ báo nổi tiếng & có tầm vóc ở Đức), sự trả tự do của anh ta liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh: Đây là bước đầu tiên trong các cơ sở ngoại giao, và cuối cùng sẽ dẫn đến việc thả sớm Trịnh Xuân Thanh.

Url: http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/warum-vietnam-trinh-xuan-thanh-freilassen-will-15630175.html

3) 08.6.2018_19:09 giờ - Trịnh Xuân Thanh người Việt bị bắt cóc từ Berlin sẽ được thả



Anh ta bị bắt cóc từ Berlin và bị kết án tù chung thân ở quê nhà. Theo FAZ, nhà cầm quyền Việt Nam đã đồng ý thả doanh nhân Trịnh Xuân Thanh "trong trung hạn".



Doanh nhân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh, bị bắt cóc từ Berlin và bị kết án tù chung thân ở quê nhà của mình, sẽ được thả "trong trung hạn" theo Nhật báo "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Theo báo cáo, trích dẫn một số nguồn tin, có một cam kết của nhà cầm quyền ở Hà Nội với Đức, sau khi kết thúc vụ án hình sự Berlin chống lại một kẻ trợ thủ bắt cóc (Entfuehrungshelfer) sẽ cho phép Thanh xuất cảnh vào Cộng hòa Liên bang Đức.



Thanh trốn sang Đức năm 2016 và đã xin tị nạn. Theo các nhà chức trách Đức, vào cuối tháng 7 năm 2017, ông đã bị bắt cóc từ Tiergarten bởi mật vụ của Việt Nam và đưa về Việt Nam (VN). Sự việc này đã gây ra sự tức giận lớn ở Berlin.

* Hy vọng có mối quan hệ tốt hơn với Đức

Theo FAZ, một phần của sự nhượng bộ của VN là sự trả tự do cho luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài hôm thứ Sáu. Chỉ mới trong tháng Tư, ông đã bị kết tội 15 năm tù vì náo động.

Hà Nội hy vọng rằng từ sự trả tự do sẽ cải thiện quan hệ kinh tế với Đức và EU, báo FAZ đưa tin. Như tờ báo cũng tường trình tiếp, các nhà đại diện EU đã nói bóng gió với nhà cầm quyền tại Hà Nội rằng việc phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam vào đầu năm 2019 sẽ phụ thuộc vào sự chấp thuận của Đức trong Hội đồng châu Âu. Do đó, trong sự nhượng bộ ngoại giao của VN cũng bao gồm giảm tù cho các tù nhân chính trị khác. (AFP).



https://www.tagesspiegel.de/berlin/trinh-xuan-thanh-aus-berlin-verschleppter-vietnamese-soll-freikommen/22666030.html