Arizona: 4 Cảnh Sát Đánh Người Bị Ngưng Chức, Có Lương

PHOENIX - Video ghi lại cảnh 1 người dân không vũ khí bị cảnh sát đấm đá là lý do áp dụng kỷ luật hành chánh, là ngưng chức có lương, với 4 cảnh sát viên của Sở cảnh sát Mesa (Arizna).Trong video ngày 23-5, cư dân Robert Johnson 33 tuổi đang nói chuyện bằng điện thoại di động gần thang máy ở tầng thứ tư của 1 chúng cư. 4 cảnh sát viên tiến đến gần và chỉ giây lát sau quật Johnson xuống đất, đấm đá anh ta. Thêm 2 cảnh sát tới khi Johnson bị bắt – vào thời gian ấy, Johnson không là đối tượng điều tra.Phóng viên của chi nhánh NBC cho hay cảnh sát đến chúng cư theo điện thoại khẩn cấp báo tin bạo động gia đình tại chúng cư.Nhưng Johnson bị truy tội về hành động gây mất trật tự khả nghi là cản trở truy tố.Cảnh sát trưởng Ramon Batista nói “Không hay biết” cho tới khi 1 nhân vật cộng đồng tìm hỏi ông về vụ này.Thẩm quyền cảnh sát xác nhận: không đuợc đánh vào đầu hay mặt của đối tượng trừ phi nghi can bạo động trước.Đại diện của Sở cảnh sát Mesa không trả lời yêu cầu bình luận.Tin bổ túc cùng ngày cho hay: 2 nhân viên cảnh sát khác của Ty Mesa bị phạt hành chánh là ngưng việc vì 1 vụ bắt người bằng bạo lực.Video ngày 17-5 cho thấy 1 nghi can 15 tuổi bị đá, và sau bị truy tố các tội cướp, hành hung có vũ khí.Cảnh sát trưởng Batista đã định họp báo vào chiều Thứ Sáu về hình ảnh thu đuợc bằng máy ghi hình gắn trước ngực áo cảnh sát (hay body camera).