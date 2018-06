Báo Động Nha Trang Lo Ngại Bị Hán Hóa, Dân TQ Tràn Vào Lao Động Chui

NHA TRANG -- Báo Xã Luận báo động về tình hình thành phôá Nha Trang: Phát hiện hàng loạt DN sử dụng người Trung Quốc lao động “chui”...Bản tin ghi rằng vào sáng 7/6, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa cho biết, sở này vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính hàng trăm triệu đồng đối với hàng loạt doanh nghiệp sử dụng lao động người Trung Quốc trái phép.Theo đó, Đoàn kiểm tra do Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa chủ trì vừa kết thúc đợt kiểm tra việc sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn, hôm 28/5.Cụ thể, đoàn đã kiểm tra 9 doanh nghiệp, phát hiện nhiều doanh nghiệp trong số này có sai phạm về sử dụng lao động người nước ngoài, trong đó nhiều trường hợp là lao động người Trung Quốc.Các doanh nghiệp bị kiểm tra, bao gồm: Công ty TNHH TM Golden Phoenix; Công ty TNHH Ngọc Việt Nha Trang; Hộ kinh doanh An Lâm Latex; Công ty TNHH TM Sweet Dream Latex; Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Hoàn Mỹ; Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Nature Care; Hộ kinh doanh Hạnh Nguyên; Hộ kinh doanh Chuyện Mê Kông và Công ty TNHH Du lịch quốc tế Fashion.Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa xác định Công ty TNHH TM Golden Phoenix sử dụng 8 lao động là người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam nhưng không xuất trình được công văn duyệt nhập do doanh nghiệp này bảo lãnh.Công ty TNHH Ngọc Việt Nha Trang sử dụng 3 lao động là người nước ngoài, trong đó 2 lao động là người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam làm nhân viên chăm sóc khách hàng có thời gian làm việc quá 30 ngày liên tục mà không có giấy phép lao động.Hộ kinh doanh An Lâm Latex sử dụng 7 lao động là người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam làm việc tại vị trí lao động kỹ thuật, công việc là hỗ trợ ngôn ngữ. 7 người Trung Quốc này có thời gian làm việc quá 30 ngày liên tục mà không có giấy phép lao động.Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Hoàn Mỹ sử dụng 16 lao động là người nước ngoài, trong đó 10 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam làm việc tại vị trí công việc là lao động kỹ thuật - giảng đoàn và nhân viên. 10 người Trung Quốc này có thời gian làm việc quá 30 ngày liên tục mà không có giấy phép lao động.Tương tự, Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Nature Care cũng có 6 người Trung Quốc làm công việc hỗ trợ bán hàng có thời gian làm việc quá 30 ngày liên tục mà không có giấy phép lao động.Báo Xã Luận ghi lời Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa - ông Võ Bình Tân cho biết: Trước sai phạm của các doanh nghiệp, Thanh tra sở này đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 210 triệu đồng và yêu cầu họ chấn chỉnh, khắc phục ngay các sai phạm.Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong 4 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hòa đạt gần 1 triệu lượt. Trong đó, khách Trung Quốc đạt kỷ lục hơn 599.000 lượt, tăng hơn 162%; khách Nga đạt hơn 179.000 lượt, tăng hơn 106% so với cùng kỳ.Xe du lịch đưa đón khách Trung Quốc "ngập" đường phố ven biển ở Nha Trang trong những tháng đầu năm nay...Khách Trung Quốc tăng đột biến tại Nha Trang đã phát sinh một số bất cập trong thời gian qua như lao động “chui” người Trung Quốc làm việc trong các cửa hàng buôn bán, hướng dẫn viên người Việt làm “bình phong” cho hướng dẫn viên người Trung Quốc; “loạn” biển hiệu quảng cáo tiếng Trung Quốc trên đường phố; mới đây nhất là một nhóm du khách Trung Quốc mặc áo in “đường lưỡi bò” phi pháp bị phát hiện tại Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa.Bản tin XL ghi thêm: Khách Trung Quốc đến Nha Trang trong vài năm qua, sau khi có sự “tụt dốc” đáng kể từ khách Nga. Theo các doanh nghiệp lưu trú và những người trong ngành du lịch, khách Trung Quốc rất mất trật tự, đi tới đâu ồn ào đến đó và sử dụng dịch vụ hao mòn rất nhanh…Đó là chưa có quy chế đăëc khu mà còn bị tràn ngập di dân TQ như thế...