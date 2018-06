Làng Bè Trên Sông La Ngà Có Nguy Cơ Xóa Sổ...

Làng bè nuôi cá trong lồng ở huyện Định Quán (Đồng Nai), trên một đoạn sông La Ngà dài khoảng 1km.

Chỉ từ đêm 20/5 đến sáng ngày 21/5, vô số cá nuôi ở làng bè trên sông La Ngà, huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) đã chết trắng cả một khúc sông (dài khoảng 1km). Người dân nuôi cá vùng này đang đối mặt với nguy cơ vỡ nợ do hơn 2000 tấn cá giống, cá thương phẩm... chết trắng, thiệt hại lên tới gần 100 tỷ đồng, Nguy cơ xóa sổ làng bè nuôi cá này chưa bao giờ lại lớn như lúc này.Sau tình hình đó, một đoàn khảo sát của Cục Bảo vệ môi trường miền Nam đã xuống hiện trường, do ông cục trưởng Trần Phong dẫn đầu để tìm hiểu nguyên nhân. Sau khi khảo sát và lấy mẫu, ông Phong nói chỉ sau 5-7 ngày là có kết quả, nhưng đã hơn 10 ngày trôi qua vẫn chưa thấy công bố nguyên nhân do đâu, khiến người dân rất hoang mang, lo lắng.Nguoitieudung.vn. dẫn lời anh Hồng, một trong những hộ có số lượng cá chết trên 100 tấn cho biết: “Trước giờ sống bằng nghề nuôi cá trên bè, bây giờ không nuôi cá, thì không biết làm gì. Chúng tôi mong chờ kết luận của chính quyền là nguyên nhân từ đâu, có tiếp tục xảy ra hay không? Tôi thiệt hại hơn 5 tỷ đồng nhưng bồi thường để tính sau, tôi muốn có kết luận để tiếp tục xuống giống…”"Ngày 25-5, tôi lại xuống 3 tấn cá diêu hồng giống, nhưng tới ngày 27 thì các cấp mới gửi công văn là tạm thời chưa xuống giống. Vậy chúng tôi đợi tới bao giờ?", anh Hồng lo lắng.Tại bè cá của anh Tuấn, với đôi mắt thâm quầng, anh tâm sự: “Tôi đi cải tạo về, nhà nước cho vay vốn đầu tư nuôi được 8 tấn cá lăng và hơn 2 tấn cá chép, bây giờ coi như mất trắng, chẳng biết phải xoay xở tiếp như thế nào…”Nguoitieudung.vn thuật lại lời anh Lành “ve chai”, người cũng thiệt hại hơn 5 tấn cá lăng, kể là khoảng 20 giờ 30 tối ngày 20/5/2018, đột nhiên cả khúc sông xuất hiện một dòng nước trắng đục có mùi hôi rất khó chịu, đi tới đâu cá chết tới đó và chết rất nhanh, không ai trên làng bè kịp trở tay.Theo anh Hồng, người có số cá chết cũng trên 100 tấn, cho biết nguyên nhân lần này có lẽ không phải từ nhà máy đường như lần trước, mà bắt nguồn từ con suối Tam Bung, dài khoảng 3km, anh Hồng cho biết những ngày cá chết, dòng suối này xuất hiện nước màu đen. Theo anh Hồng, dòng nước đen này là do các công ty đã lợi dụng trời mưa để xả nước thải.Nguoitieudung.vn cho biết do chờ kết luận quá lâu, sáng 30/5/2018, 28 hộ nuôi cá tại làng bè La Ngà đã lên các sở ban ngành liên quan để tìm câu trả lời về nguyên nhân cá chết. Họ không thể chấp nhận câu trả lời rất chung chung là “cá chết là do sự biến động bất lợi về môi trường”. Họ cần câu trả lời chính xác nguồn ô nhiễm từ đâu và hướng bồi thường như thế nào. Ngay sau đó, chính quyền cấp xã đã lên vận động bà con quay về nhà, chịu khó tiếp tục chờ các đơn vị liên quan sớm có câu trả lời thỏa đáng.