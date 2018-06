Pháp: Có Thể Loại Bỏ Mỹ Để G-7 Thành G-6; Trump Định Rời Họp G-7 Sớm, Đỡ Căng Thẳng

QUEBEC - Đối đầu do thuế suất nhập cảng thép và nhôm gây ra đe dọa gây căng thẳng hội nghị 7 nền kinh tế mạnh nhất thế giới với truyền thống tìm kiếm đồng thuận như trong 43 năm lịch sử.Với TT Trump, là nhà lãnh đạo hành pháp không ưa thích các giao kết đa phương, Canada và châu Âu lại là đối tượng đả kích của ông về điều gọi là “mậu dịch không công bằng” trong hàng loạt twitter sáng sớm Thứ Sáu.Bạch Ốc báo trước: TT tỉ phú New York định sẽ rời hội nghị G-7 sớm hơn dự định (trong ngày Thứ Bảy, trước khi hội nghị bế mạc), nghĩa là không dự các thảo luận về biến đổi khí hậu và năng luợng sạch, là tránh nghe các chỉ trích chính sách mậu dịch của Washington.Trước khi rời thủ đô, twitter của TT Trump báo trước: ông mong đợi nói thẳng hết về các thương ước không công bằng.Các viên chức Washington phỏng đoán không khí hội nghị Quebec là căng thẳng.1 viên chức Canada nói với nhà báo hôm Thứ Năm “Sẽ có bất đồng nghiêm trọng về nhiều điểm”. Canada và châu Âu đã báo trước sẽ trả đũa thuế bằng thuế.Thủ Tướng Theresa May nhắc nhở Liên Âu tự chế, trả đũa phải là tương xứng và hợp thức.Các giới chức Đức kêu gọi châu Âu thống nhất ý chí trong khi tranh chấp mậu dịch gây căng thẳng giữa lúc tiếp tục công nhận Hoa Kỳ là đối tác thân cận nhất ngoài lục địa.Ngoài ra, tuy ông Trump đuợc tán dương về nỗ lực đối thoại với Bắc Hàn, các nhà lãnh đạo G-7 không bằng lòng với chủ trương giải kết thỏa ước nguyên tử Vienna 2015 của Washington.Trong khi đó, Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron, trong một bình luận đưa ra cho các phóng viên tỏ dấu hiệu Châu Âu sẽ không đầu hàng TT Mỹ và đề nghị G-7 có thể hoạt động như G-6.“Có thể Tổng Thống Mỹ không quan ngại về việc bị cô lập hiện nay, nhưng chúng tôi không ngại trở thành 6, nếu cần phải như vậy,” ông Macron nhấn mạnh tiếp.Ngoài ra, TT Trump hôm Thứ Sáu nói rằng Nga nên có mặt trong cuộc họp G-7, một ý kiến gây nhiều tranh cãi mà ngay cả Nga cũng có thể từ chối.