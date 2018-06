Đức Giáo Hoàng Mở Hội Nghị Về Biến Đổi Khí Hậu

VATICAN - Giới tranh đấu hô hào các viên chức của kỹ nghệ xăng dầu dự hội nghị về biến đổi khí hậu do đức Giáo hoàng tổ chức để nghe nhà lãnh đạo toà thánh Vatican báo động về ô nhiễm hâm nóng khí quyển.Giáo hoàng Phanxicô từng soạn 1 tài liệu quan trọng về biến đổi khí hậu năm 2015 định nói chuyện với 1 cử tọa khoảng 40 người, là viên chức kỹ nghệ dầu khí và giới đầu tư vào ngày Thứ Bảy.Kỹ nghệ năng lượng hoá thạch đang chịu áp lực về vai trò của ngành trong việc làm giảm thán khí gây hiệu ứng nhà kính theo các chỉ tiêu do hiệp ước khí hậu Paris đề ra.Vatican kín tiếng về thành phần tham dự buổi nói chuyện giới hạn của của Giáo hoàng.Nguồn tin thông thạo tiết lộ: thính giả gồm các viên chức của ExxonMobil, BP, Eni, Royal Dutch Shell, Equinor và Pemex của Na Uy.Hội nghị gọi là “Energy Transition and Care for Our Common Home” đuợc tổ chức tại Học Viện Giáo Hoàng, là 1 biệt thự thế kỷ 16 trong hoa viên của toà thánh.