Cali: Còn 2.6 Triệu Phiếu Bầu Chưa Đếm, Riêng Quận Cam Còn 180,000 Phiếu Chưa Đếm

SACRAMENTO, Calif. (AP) — Các viên chức phụ trách về bầu cử tại tiểu bang California cho biết đã đếm hơn 4 triệu phiếu bầu sơ bộ hôm Thứ Ba, nhưng vẫn còn ít nhất 2.6 triệu phiếu bầu chưa đếm.Các viên chức tiểu bang nói rằng sẽ cần tới vài tuần lễ cho các quận đếm xong phiếu hoàn toàn, kể cả đếm các phiếu bầu gửi qua bưu điện trong ngaỳ tuyển cử và như thế sẽ tới 3 ngày sau ngày bầu sơ bộ.Các viên chức sẽ cần phải xác minh cử tri, và phaỉ bảo đàm rằng không có ai tới phòng phiếu xin bầu cử mà trước đó da94 gửi phiếu bầu qua bưu điện, hay là bầu ỏở phòng phiếu khác -- nghĩa là, phaỉ bảo đảm không ai bầu 2 lần.Có hơn 500,000 phiếu bầu chưa đếm riêng tại Quận Los Angeles.Tiểu bang California có khoảng 19 triệu cử tri ghi danh.Nếu tất cả các phiếu bầu chưa đếm được xác minh xong, tỷ lệ đi bầu sẽ là khoảng 36% -- tăng từ mức thấp kỷ lục 25% trong kỳ bầu sơ bộ năm 2014.Truùng hợp Quận Cam, Ban bầu cử Quận Cam (Registrar of Voters) nhận khoảng 90,000 phiếu bầu qua bưu điện trước hay vào đúng Ngày Bầu Sơ Bộ.Nhưng đôái với các phiếu bầu nhận qua bưu điện kể từ Ngày Bầu Sơ Bộ và các phiếu bầu provisional (nghĩa là, phiếu do cử tri tới phòng phiếu xin bầu thay thế phiếu nhận qua bưu điện vì lý do thất lạc hay viết nhầm...), thì Quận Cam còn 180,000 phiếu bầu cần đếm.Trường hợp bầu trực tiếp tại phòng phiếu trong Ngày Bầu Sơ Bộ khoảng 25%, theo lời Neal Kelley, Giám Đốc Ty Bầu Cử Quận Cam.Trường hợp các phiếu bầu lẽ ra gửi bưu điện như cầm tới phòng phiếu gửi trực tiếp trong Ngaỳ Bầu Sơ Bộ đã tăng 217% so với ngày sơ bộ 2014.Kelley dự đoán đi bầu trong kỳ sơ bộ năm nay là khoảng 37% tới 38% tại Quận Cam.