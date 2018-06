FDA Cho Phép Thuốc Trị Đau Nửa Đầu Lần Đầu Trên Thế Giới

Trong tháng 05/2018, FDA đã chính thức cấp phép cho một loại thuốc được nghiên cứu dành riêng cho việc phòng ngừa căn bệnh đau nửa đầu. Đây là một sản phẩm được phối hợp nghiên cứu phát triển bởi hai hãng dược phẩm là Amgen và Novartis, được đặt tên là Aimovig. Các nhà khoa học kỳ vọng với dạng thuốc mới, căn bệnh đau nửa đầu sẽ được phòng ngừa tốt hơn và giúp cho người bệnh không phải chịu những cơn đau buốt óc nữa.Cách thức hoạt động của Aimovig là sử dụng các kháng thể để ngăn chặn tác dụng của một phân tử protein đóng vai trò chủ chốt trong việc khởi phát và duy trì đau nửa đầu, được biết với tên gọi calcitonin gene-related peptide (CGRP). Trong ba thử nghiệm lâm sàng pha 3 để quyết định thuốc có được đồng ý đưa vào sử dụng hay không, những người tham gia thử nghiệm đã đánh giá họ có số ngày đau đầu hàng tháng ít hơn từ 1 - 2.5 ngày so với nhóm sử dụng giả dược, ngoài ra họ cũng phải chịu tác dụng phụ.Với những bệnh nhân bị đau nửa đầu, họ sẽ thường sử dụng thuốc giảm đau không kê đơn như ibuprofen bởi sự đơn giản trong sử dụng mà vẫn có tác dụng khá tốt lên cơn đau. Ngoài ra, người bệnh còn có thể sử dụng các phương pháp khác như châm cứu, tập yoga, mát xa... Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những cách dùng khi đã bị đau, còn với Amovig, mọi người có thể phòng ngừa trước các cơn đau nửa đầu khi sử dụng thuốc đều đặn. Việc sử dụng cũng khá dễ chịu bởi khả năng phóng thích dài nên thuốc sẽ được tiêm 1 tháng 1 lần, giúp giảm thiểu thời gian người bệnh phải đến thăm khám bác sĩ.Dù vậy, có 1 trở ngại khá lớn đối với những người muốn sử dụng thuốc là chi phí cao. Theo tính toán, để sử dụng thuốc trong 1 năm sẽ mất khoảng gần 7,000 USD – con số không nhỏ với cả những người thuộc lớp trung lưu ở các nước phát triển. Bước tiếp theo, hi vọng các nhà khoa học sẽ tiếp tục nghiên cứu và phát triển ra các dạng thuốc phòng ngừa khác có giá thành dễ chịu hơn so với mức giá hiện nay.Nguoivietphone.com.