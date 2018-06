Tàu Cá VN Bị Tàu Lạ Đâm Chìm 5 Ngư Dân Đã Mất Liên Lạc

BIỂN ĐÔNG -- Tàu tạ đụng chìm một tàu cá Việt Nam trên biển Nha Trang...Bản tin VnExpress kêå: Tàu cá bị tàu lạ đâm chìm trên biển Nha Trang.Một tàu cá của tỉnh Khánh Hòa đã bị một tàu lạ đâm chìm trên biển khiến 5 ngư dân đang bị mất liên lạc.Trưa 8/6, Đài Thông tin Duyên hải Nha Trang nhận được thông tin từ một tàu cá trên biển báo tin tàu KH 97517 TS gần đó bị nạn vào khoảng 11h cùng ngày.Cụ thể, tàu KH 97517 TS của tỉnh Khánh Hòa đã bị chìm sau khi đâm va với một tàu lạ cách Nha Trang khoảng 87 hải lý về hướng Đông Nam. Trên tàu chìm có 5 ngư dân. Sau tai nạn, tàu lạ đã chạy khỏi hiện trường, còn tàu cá chỉ kịp báo tin cho tàu gần đó và mất liên lạc.Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam đã báo cáo các cơ quan liên quan để tìm kiếm, hỗ trợ tàu bị nạn. Các đài duyên hải cũng yêu cầu các phương tiện đang hoạt động trong khu vực lân cận tăng cường quan sát, trợ giúp.Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã cử lực lượng cứu nạn đi tìm song chưa có kết quả.Trong khi đó, báo Một Thế Giới ghi thêm chi tiết về tọa độ:“Thông tin từ tàu BĐ 91084 cho hay, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, tàu KH 97517 bị chìm sau khi đâm va với một tàu lạ tại tọa độ 11’14 độ vĩ Bắc - 110’18 độ kinh Đông, cách TP.Nha Trang khoảng 87 hải lý về hướng Đông Nam. Lúc này trên tàu bị nạn có 5 ngư dân. Sau khi xảy ra tai nạn, tàu KH 97517 chỉ kịp báo tin cho tàu BĐ 91084 rồi mất liên lạc.Nhận được thông tin, Hệ thống TTDH Việt Nam đã ngay lập tức báo cáo các cơ quan Tìm kiếm cứu nạn liên quan để có phương án hỗ trợ tàu bị nạn. Đồng thời Hệ thống TTDH Việt Nam cũng phát quảng bá thông tin hàng hải yêu cầu các phương tiện đang hoạt động trong khu vực lân cận tăng cường quan sát, trợ giúp.”Chưa rõ tàu lạ có phải là tàu Trung Quốc hay không... nhưng nếu suy nghĩ rằng, tàu lạ đụng chìm không phải là tình cờ, mà phaỉ là côá ý, vì lúc đó là giưã trưa (khoảng 11 giờ), chớ không phaả đụng trong bóng đêm.Đụng chìm tàu cá giữa trưa rồi bỏ chạy cho 5 ngư dân tự bơi có nghĩa là cố sát.Trong khi đó, báo Báo Đơì Sống & Pháp Luật kể về một tai nạn: Tàu cá chìm, 31 ngư dân Quảng Ngãi trôi dạt ở Trường Sa.Đang khai thác thủy hải sản trên biển, tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị sóng nhấn chìm, 31 ngư dân bám can nhựa trôi dạt suốt đêm trên vùng biển Trường Sa.Trưa 8/6, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi cho biết, 31 thuyền viên trên tàu cá QNg 95438 Ts bị chìm khi đang cách đảo An Bang, Trường Sa khoảng 1 hải lý về hướng Đông Bắc đã được cứu sống.Bản tin viết:“Khoảng 21 giờ ngày 7/6, khi đang hành nghề thì bất ngờ tàu bị phá nước chìm tại khu vực cách đảo An Bang, thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 1 hải lý về hướng Đông Bắc.Tàu chìm, 13 ngư dân bám can nhựa trôi dạt giữa đêm trên biển. Đến 9h30 ngày 8/6, 3 tàu cá QNa 940.97 TS, QNa 945.45 TS, QNa 946.46 TS của ngư dân tỉnh Quảng Nam đã cứu vớt được 31 thuyền viên của tàu bị nạn.”