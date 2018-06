Tông Xe, Khách TQ, Sát Thủ, Đường TQ, Phụ Tùng Dỏm...

Xuân NiệmTuổi trẻ ngông cuồng chơi dại... thế là tông xe.Báo Người Đưa Tin kể: Nằm dài trên xe máy, thanh niên tử vong sau khi tông vào đuôi xe tải...Ngày hôm 7/6/2018, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên nằm trên xe máy phóng với tốc độ cao bất ngờ tông thẳng vào đuôi một chiếc xe tải chạy cùng chiều, đang nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng.Báo Người Lao Đôäng kêå: Tại TP Nha Trang, nhiều cửa hàng khi bán cho khách Trung Quốc thì sử dụng máy chuyển tiền trực tiếp qua thẻ để thanh toán, gây khó khăn khi truy xuất hàng hóa và thất thu thuế.Ngày 7-6, ông Võ Bình Tân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Khánh Hòa, cho biết trong đợt kiểm tra việc sử dụng người nước ngoài tại TP Nha Trang cuối tháng 5, sở này phát hiện 55 trường hợp người Trung Quốc (TQ) đang làm việc, trong đó có 25 người làm việc "chui".Báo Người Lao Động kể: FBI và cảnh sát Las Vegas hôm 7-6 vừa bắt giữ một người đàn ông nghi giết 2 công dân Việt Nam tại khách sạn ở Las Vegas hồi tuần trước.Nghi phạm bị bắt giữ được xác định là Julius Trotter, 31 tuổi, đến từ Los Angeles.Án mạng gây chấn động tại Las Vegas được phát hiện vào chiều 1-6 khi thi thể của chị Nghĩa Bội Sang, 38 tuổi và anh Nguyên Lê Bá Khương, 30 tuổi được tìm thấy trong phòng khách sạn Circus Circus tại số 2880 đại lộ Las Vegas, Mỹ.Bản tin VTC kể: Đường lỏng nhập khẩu ồ ạt với thuế suất 0%, doanh nghiệp trong nước điêu đứng.Mức thuế đối với đường lỏng nhập khẩu từ Trung Quốc đang là 0%, điều này đã khiến cho tỷ lệ chênh lệch giá bán trung bình giữa đường lỏng và đường mía trong nước nằm ở mức 21% năm 2015 tăng vọt lên 43% năm 2017.Theo ước tính của Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA), đường lỏng nhập từ Trung Quốc và Hàn Quốc khiến ngành mía đường trong nước giảm sút thị phần, giảm sản lượng đường bán nội địa, tổng thiệt hại trong 3 năm 2015-2017, ước tính gần 527 tỷ đồng.Bản tin Zing kể chuyện Nghệ An: Chiếc xe tải lưu thông trên quốc lộ bất ngờ lao ven đường, tông liên hoàn vào 3 nhà dân ở Nghệ An lúc rạng sáng. Hơn 10 người đang ngủ thoát nạn, tài xế bị thương.Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h45 ngày 8/6, tại Km 53+700 m trên quốc lộ 48 đoạn qua xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An).Sửa xe, coi chừng bị tráo phụ tùng dỏm. VietnamNet kể: Một chủ gara sửa xe ô tô trên đường Nguyễn Thị Định (Hà Nội) cho biết, có nhiều ô tô khi hết thời hạn bảo hành thường không vào đại lý chính hãng để sửa chữa, thay thế phụ tùng mà tìm đến các garage bên ngoài bởi giá rẻ. Đây là cơ hội để phụ tùng giả, nhái, chất lượng kém trà trộn vào. Nhất là với các garage thiếu trách nhiệm, gặp khách hàng lạ, ngu ngơ là không ngại ngần "ra tay". Thay trót lọt một phụ tùng giả cho khách hàng, garage có thể kiếm lời tiền triệu. Đặc biệt ở tỉnh lẻ, nơi có ít đại lý chính hãng, ít hàng thật và kiến thức của người sử dụng ô tô còn thấp.Infonet kể: Ngày 8/6, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52) - Bộ Công an, bắt được hai đối tượng người Trung Quốc bị truy nã đặc biệt.Danh tính hai đối tượng bị bắt giữ là Xie Jin Ping (42 tuổi) và Xie Ying Po (39 tuổi). Được biết, Jin Ping và Ying Po là hai anh em ruột, cùng trú tại TP Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cả hai bị bắt khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.SGGP kể: Hiện nay, trên thị trường đang rao bán và đưa ra cam kết lợi nhuận 15% - 20%, thậm chí có nơi lên tới 100% - 120%, cho các nhà đầu tư đất nền nghĩa trang. Sôi động nhất phải kể tới các khu vực phụ cận, cách TPHCM 20 - 40km, có diện tích từ vài hécta đến vài trăm hécta/nghĩa trang. Chẳng hạn như khu Sala Garden (Long Thành, Đồng Nai) khoảng 50ha, Sài Gòn Thiên Phúc (Cần Giuộc, Long An) khoảng 6ha, Hoa viên nghĩa trang Bình Dương (Bến Cát, Bình Dương) khoảng 200ha, Phúc An Viên (quận 9, TPHCM) gần 18ha…Báo Pháp Luật & Xã Hội kể: 'Cướp tình' nhân lúc bạn gái say...Thay vì đưa nạn nhân về, Khánh đi thẳng vào một nhà nghỉ tại tổ 16 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh rồi có hành vi hiếp dâm chị T.Ngày 7-6, cơ quan CSĐT - CA huyện Đông Anh, Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phú Khánh, SN 1982, trú tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh để điều tra về hành vi Hiếp dâm.Báo Đấu Thầu kể: Nữ giám đốc lừa ngân hàng 16 triệu USD...Ngày 7/6, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án Nguyễn Hồng Anh, nguyên Tổng giám đốc Công ty Cascon lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một ngân hàng và cố ý làm trái gây thiệt hại nghiêm trọng cho một công ty tài chính.Đời Sống & Pháp Luật kể: Doanh nghiệp duy nhất Việt Nam sản xuất bao cao su lần đầu tiên báo lỗ...Gần đây, mảng kinh doanh truyền thống là bao cao su của Merufa đã gặp nhiều khó khăn khi bị cạnh tranh mạnh bởi các thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài như Durex hay Sagami…Tại Việt Nam, phần lớn sản phẩm bao cao su đều do các thương hiệu nước ngoài phân phối. Chỉ có một doanh nghiệp Việt đang tham gia thị trường cung cấp sản phẩm này, là Công ty cổ phần Merufa (mã chứng khoán MRF).