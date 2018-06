Cẩm Nang Thẩm Mỹ: Kiểu Trang Điểm Đẹp Nhất...

VB Ngọc AnhBóng mắt cuồng nhiệt:Màu bóng mắt “smoky” được chọn là màu mắt say đắm. Nhưng để có đôi mắt nồng cháy nầy, bạn cần khéo tay, mất nhiều thì giờ, và không phải lúc nào cũng có thể làm đôi mắt lộ rõ nét đam mê. Kiểu trang điểm bóng mắt dành cho giới trẻ năm nay đơn giản hơn và không kém phần quyến rủ pha lẫn nét ngây thơ, đó là kiểu đánh bóng mắt màu đậm viền chung quanh mắt. Màu thích hợp nhất cho kiểu đánh bóng mắt nầy là màu tím kim tuyến rất đẹp (shimmery violet) dùng cho dạ hội. Màu tím thích hợp với hầu hết mọi màu da theo chuyên viên thẩm mỹ của công ty mỹ phẩm Yves Saint Laurent.Bí quyết: nên dùng loại bóng mắt kem (cream shadow), nếu bạn xài bóng mắt loại shimmer. Sau đó, dùng bàn chải loại dẹp đánh một lớp phấn mắt khô viền chung quanh mí mắt màu tím đậm, dùng bàn chải đầu tròn tán màu lan đều ra.Trang điểm lối nầy không cần xài chì viền mí mắt, chỉ cần tô thêm mascara, đôi mắt sẽ trông rất “hot”.Tạo mí giả:Cách trang điểm mắt nầy thích hợp với đôi mắt của người Á đông, thường không có mí lót.Dùng viết chì màu mận (plum), hay màu nâu, vẽ một đường kéo dài ở giữa mí mắt từ đầu tới đuôi mắt theo dạng hơi cong như trái chuối, dùng đầu ngón tay tán cho màu lan đều ra.Chọn màu đậm, hiệu Mac màu nâu hay màu tím than rất đẹp. Nếu màu da sáng trắng, có thể dùng màu hồng đậm.Mái tóc rối bời:Mái tóc sau khi ngủ dậy, thường rối bời, nhưng nét đẹp vẫn ẩn hiện trong vẻ “rối bời” đó nếu biết lợi dụng trong nghệ thuật làm tóc, nhất là tóc dài. Mái tóc rối mang một vẻ đẹp hoang dại rất quyến rủ.Cách tạo vẻ hoang dại: Tối hôm trước, thoa từng nhánh tóc lớn với mousse, dùng loại cuốn tóc ống kính to, cuốn từng lọn. Sáng hôm sau, pha nước với thuốc dưỡng tóc, xịt đều lên toàn bộ mái tóc, và dùng ngón tay chải tóc cho tóc bung rời ra. Bạn sẽ có một mái tóc trông có vẻ rối bời nhưng thật sự rất đẹp. Cách nầy cũng làm cho mái tóc thơm và mướt, mềm mại, nhờ chất dưỡng tóc thường có mùi (conditioner).Son đỏ:Màu son đỏ trở về trong năm nay nầy, theo các chuyên viên trang điểm.Bí quyết giữ cho màu son đỏ tươi sáng hơn bằng cách thoa một lớp phấn bóng mắt màu cam (màu neon càng đẹp) lên đôi môi trước khi thoa son màu đỏ. Cách nầy sẽ giữ màu son bền hơn, và màu cam sẽ làm dịu màu đỏ, gần với màu da hơn. Lối trang điểm nầy chỉ thích hợp vào ban đêm.Son môi hiệu Mac màu đỏ rất đẹp.VB Ngọc Anh