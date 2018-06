Thông Tin Thẩm Mỹ: Thanh Tra Tiệm Thẩm Mỹ...

• 5 Hướng Dẫn Thanh Tra Quan Trọng

Trình giấy tờ tùy thân hợp lệ của quý vị do Tiểu Bang cấp.



Đảm bảo tất cả giấy phép, bằng hành nghề hiện hành và cập nhật, và được trưng bày ở nơi luật pháp quy định.



Sẵn sàng các sổ vệ sinh spa chăm sóc bàn chân.



Dán nhãn đúng cho tất cả dụng cụ đã khử trùng/sạch/dơ bẩn.



Đảm bảo salon và các khu vực làm việc của quý vị được sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp.

VB Ngọc AnhMục Đích Thanh TraHội Đồng Thẩm Mỹ (HĐTM) muốn bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của khách hàng, do đó, phải đảm bảo rằng tất cả các tiệm thẩm mỹ và trường học thi hành đúng những luật lệ về vệ sinh và an toàn theo các điều luật của Tiểu Bang.Thanh Tra Gồm Có Những GìSau khi đến, thanh tra của H ĐTM sẽ trình thẻ ID Tiểu Bang và thông báo cho quý vị biết rằng họ có mặt để thanh tra salon, hay trường Thẩm mỹ của quý vị.Trong lúc thanh tra, quý vị có thể tiếp tục làm việc với khách hàng của mình! Thanh tra HĐTM không muốn làm gián đoạn công việc của bạn.Thanh tra sẽ yêu cầu được nói chuyện với người được cấp phép phụ trách salon. Người được cấp phép phụ trách tiệm, hay trường, có thể là người chủ, người quản lý, hoặc một nhân viên có giấy phép là người sẽ có trách nhiệm mở các tủ khóa, cửa, hoặc ngăn kéo, để thanh tra có thể kiểm tra kỹ theo chương trình. Người được cấp phép phụ trách không chịu trách nhiệm đối với các vi phạm của chủ cơ sở. Ngoài ra, thanh tra sẽ yêu cầu xem giấy tờ tùy thân có dán hình hợp lệ của tất cả nhân viên.Thanh tra sẽ so sánh giấy tờ tùy thân với giấy phép của HĐTM, giấy phép này phải được trưng bày tại vị trí làm việc chính để đảm bảo rằng các nhân viên đang làm việc được cấp phép thông qua HĐTM.Thanh Tra cũng sẽ kiểm tra để xem liệu giấy phép của salon hay trường có được trưng bày ở khu vực tiếp tân của salon và khách hàng có thể nhìn thấy giấy phép đó hay không.Báo Cáo Thanh TraSau khi kiểm soát, nhân viên thanh tra sẽ xem xét kết quả và giải thích bất kỳ vi phạm nào đã được lưu ý. Một trong những mục tiêu chính của thanh tra là đảm bảo rằng quý vị hiểu rõ ràng bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe và sự an toàn sẽ được giải quyết. Do đó hãy đặt câu hỏi! Các thanh tra của chúng tôi muốn giúp quý vị hiểu rõ.Sau khi xem xét, quý vị sẽ được yêu cầu ký tên vào báo cáo thanh tra. Điều này không có nghĩa là quý vị đồng ý với kết quả thanh tra; đó chỉ là cách để HĐTM biết rằng quý vị đã nhìn thấy báo cáo. Nếu có dấu hiệu vi phạm, HĐTM sẽ gửi giấy phạt đến quý vị khoảng 45 đến 60 ngày, sau thanh tra.Thông Tin Về Giấy PhạtHĐTM sẽ gửi giấy phạt tiệm, hoặc các cá nhân, đã được xác định là không theo đúng luật pháp của tiểu bang California. Một khi quý vị nhận được giấy phạt và xem xét các vi phạm được liệt kê, quý vị có hai lựa chọn:• Quý vị có thể đồng ý với giấy phạt và nộp phạt.–HOẶC–• Quý vị có thể không đồng ý và muốn xét lại.Nếu quý vị không đồng ý, vui lòng đọc thật kỹ các hướng dẫn trên giấy phạt. Thời gian kháng cáo rất hạn chế và quý vị phải theo đúng luật pháp California.Chuẩn Bị Trước Khi Bị Thanh TraViệc chuẩn bị trước khi bị thanh tra rất quan trọng, để có thể tránh vi phạm những luật lệ hành nghề của tiểu bang California, phải đóng tiền phạt rất nặng. Quý vị có thể tự làm bằng cách thực hiện những việc sau:Cập nhật thông tin bằng cách thường xuyên truy cập trang web của HĐTM: www.barbercosmo.ca.govThực hiện tự kiểm tra ngẫu nhiên tại salon của mình.Mẫu đơn kiểm tra mẫu được cung cấp tại link:www.barbercosmo.ca.gov/forms_pubs/selfinsp_worksheet.pdfNhắc nhở nhân viên của quý vị, thỉnh thoảng nên có buổi họp để thảo luận về trường hợp có thanh tra.*Vài thắc mắc thông thường:Hỏi-: Bạn có thể sắp xếp ngày kiểm soát hay không?.-Không, ngày giờ kiểm soát do HĐTM quyết định.Hỏi- Sau khi tiệm bị thanh tra, tôi phải làm gì?-Bạn sẽ nhận được giấy phạt, trong thời gian 45 tới 60 ngày, gởi thẳng tới tiệm salon, hay trường nếu có vi phạm luật.Hỏi- Bằng hành nghề của tôi đáo hạn, cùng lúc với giấy phạt, tôi có thể xin bằng mới được không?-Không, chỉ sau khi bạn đã nộp phạt đủ, bạn mới được cấp bằng hành nghề mới.Hỏi: Tôi có thể nộp tiền phạt qua hệ thống mạng cho nhanh chóng được không?-Được, xem trên link: www.breeze.ca.gov., hay gọi cho số : (916) 574-7575, để được giúp đở nếu cần.VB Ngọc Anh, theo http://www.barbercosmo.ca.gov/forms_pubs/inspection_vi.pdf