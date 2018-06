CSVN Sắp Nhượng Địa Cho TC Làm Tô Giới

Vi AnhĐảng CSVN, Nhà Nước CSVN, Quốc Hội Đảng cử dân bầu của CSVN không có tư cách, không có quyền, không có lý do gì để cắt đất, dâng biển, sang nhượng minh thị hay mặc thị cho bất cứ cá nhân hay tập thể người ngoại quốc nào. Trá hình cho ngoại quốc mướn 99 năm thực chất là hành động nhượng địa cho ngoại quốc làm tô giới với 99 năm. Tai hại thay đây lại là dự thảo luật mà CSVN dùng cái tên dông dài là đề án Luật Đơn vị Hành chính-Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, hay gọi tắt là Luật Đặc khu theo kiểu tuyên truyền của CS ‘dụng danh đạt quả’, và cái Quốc Hội đảng cử dân bầu mà đồng bào VN trong nước thường chơi chữ gọi là “quốc hại” đang thảo luận và biểu quyết. Và người dân trong ngoài nước đủ mọi tầng lớp xã hội đang tập trung nỗ lực chống đối bằng nhiều cuộc đấu tranh.Về hình thức và nội dung dự luật gọi tắt là Luật Đặc khu nếu cái gọi là Quốc Hôi của CSVN có biểu quyết thông qua 100% thì đó cũng là một văn kiện vi hiến, phi pháp, và phi đạo lý. Trên pháp lý nó vô hiệu lực, tức coi như chưa bao giờ có luật này. Những người gọi là ‘đại biểu nhân dân’ thực ra là những đảng viên CS đảng cử dân bầu vào cái Quốc Hội đảng cử dân bầu đang thảo luận trong kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XIV. Đây là lần đầu tiên thời hạn cho thuê đất dành cho các dự án đầu tư của nước ngoài được đề nghị tăng thêm đến 99 năm, thay vì 70 năm theo luật hiện hành của CSVN.Về thời hạn 99 năm dành cho ngoại quốc mướn gọi là sử dụng 99 năm. Cũng không khác thời hạn Nhà Mãn Thanh tự Mãn Châu Quốc đánh chiếm Trung Hoa cai trị cả trăm năm, suy sụp, liệt bại bị Thực dân Tây Phương ép buộc phải nhượng địa cho Thực dân Anh, Pháp, Bồ đào Nha làm tô giới ở Hồng Kông, Thượng Hải, Macao, như Hồng Kông thuộc Anh 99 năm. Nhà Thanh làm vậy là để tự cứu không bị Tây Phương tấn công, còn có thể cai trị Trung hoa để áp bức bóc lột Trung Hoa để như Thủ Tướng CSVN nói cán bộ đảng viên CSVN tham nhũng, ăn cắp của công, ăn hối lộ của dân là đang ‘thu vén cuối đời’.Đặc khu của CSVN liên quan đến địa chánh trị và tương quan ngoại giao với ngoại quốc khiến ai cũng dễ dàng liên tưởng đến các tô giới, nhượng địa tức phần đất nằm trong một quốc gia có chủ quyền nhưng bị một nước khác quản lý, vào thời chủ nghĩa thực dân còn hoành hành trên toàn thế giới những thế kỷ trước.Về lịch sử tô giới, nhượng địa (hay Đặc khu) thường được các cường quốc áp đặt và thiết lập lên trên lãnh thổ của những quốc gia bạc nhược, mất hẳn tinh thần độc lập dân tộc, nặng tinh thần lệ thuộc hay thống thuộc.Về thực tế và hiện tình, từ lâu TC lãnh thầu các công trình ở VNCS, thì TC đưa người, công nhân qua có thể trá hình làm đội quân thứ năm, lập làng xóm riêng, như một quốc gia TQ trong quốc gia VNCS. Ở VN bây giờ không ai biết có bao nhiêu người TQ, bao nhiêu công trình do người TQ được thầu, nắm giữ như chủ nhân ông thực thụ.Số đất đai, cơ sở, công trường mà TQ mướn đất để làm ở các tỉnh vùng biên giới Việt-Trung từ lâu coi như vào tay, thuộc quyền kiểm soát của TC rồi, coi như TC đã thôn tính rồi. Bây giờ nếu dự luật này Quốc Hội CS thông qua sẽ không những hợp thức hoá sự cắt đất nhượng biển cho quan thầy TC mà còn giúp cho TC xâm nhập một cách hợp pháp vào nội địa VN, biến lãnh thổ VN trên phương điện địa chánh trị VN là một vùng da beo của TC. Đất nước VN bị TC xâm nhập, các đặc khu sẽ là những con ngựa thành Troie, nơi trú quân, xuất quân, can cứ địa của đội quân thứ năm của TC ngay trong đất nước VN.Về chiến lược chiến thuật ba khu vực được chọn làm đặc khu là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, diện tích rộng lớn và vị trí rất hiểm yếu về mặt quân sự trên biển và đất liền. Về an ninh quốc phòng khi CSVN sang nhượng cho TC làm nhượng địa, tô giới chiếm cứ suốt 99 năm, TC sẽ thiết lập cơ sở quân sự và quân báo trá hình sâu bên trong lãnh thổ Việt Nam.Đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai), một nhà chịu khó nghiên cứu sử VN nhắc nhở “luôn luôn phải tư duy về địa - chính trị, nhất là khi 3 đặc khu được coi là "mặt tiền" của đất nước án ngữ trước biển Đông. "Tôi xem truyền hình tuyên truyền ủng hộ cho dự án này bằng những con số rất cụ thể nhưng đấy chỉ là trên giấy. Nếu cộng tất cả lợi ích đó, tôi cho là con số rất nhỏ với túi tiền của thiên hạ. Người ta sẽ tung tiền để mua. Tôi rất muốn các đại biểu của các tỉnh có đặc khu như Quảng Ninh, Khánh Hòa... nói xem bao nhiêu nhà cửa người Trung Quốc mua rồi? Tệ hại ở chỗ, chính người Việt Nam tiếp tay cho họ lách luật" - ông Quốc lo lắng.Nhìn qua các nước chung quanh, chỉ có CSVN quá dễ trong việc qui định thời hạn cho ngoại quốc mướn đất dự trù 99 năm, tức một thế kỷ. Trung Quốc tối đa 50 năm, Indonesia 30 năm, gia hạn thêm 10 năm. Campuchia 50 năm. Miến điện 50 năm có thể gia hạn thêm 25 năm. Thái lan 50 năm, cho gia hạn thêm nhưng dân chúng đang phản đối.Mở rộng và sâu tầm nhìn, thì thấy TC đang bao vây Việt Nam trong gọng kềm. Ngoài biển, hàng không mẫu hạm và tàu lặn TC ra vào căn cứ Hải Nam của TC, hầu như kiểm soát Vịnh Bắc Việt ngoài khơi Hà nội, thủ đô hành chánh của VN. Còn ở phía Nam TC đã lấy đảo Hoàng sa và Trường sa và quân sự hoá như căn cứ tiền tuyến. TC đã khống chế 90% Biển Đông bằng bản đồ hình lưỡi bò. Tờ Hoàn Cầu Thới báo của TC có lần hăm VN, từ Trường sa TQ chỉ cần hai tiếng đồng hồ là có thể tấn công Saigon thủ đô kinh tế, đầu mối vựa lúa của VN.Còn trong đất liền, ngoài Bắc dọc theo biên giới VN với Trung Quốc, TC hợp đồng mướn đất dài hạn của các Ủy Ban và Tỉnh của Đảng CSVN giáp giới với TC để làm đồn điền. Nơi đây TC lập khu vực riêng như thôn xóm Tàu, tất cả từ công nhân, máy móc, cho đến cái bàn cầu vệ sinh cũng made in China, đem từ bên Tàu qua xài. TC tổ chức công trường như như một quốc gia trong một quốc gia.Còn phía Tây, TC bao vây VN bằng các đánh bạt ảnh hưởng của VNCS ra khỏi Miên và Lào mà CS Bắc Việt và VNCS đã xây dựng từ thời Chiến Tranh VN. TC dùng chiến lược “ phóng tài hoá thu nhân tâm”, dùng viện trợ, hợp đồng kinh tế để tạo thế lực chánh trị trên chánh phủ của hai nước nhỏ này trên bán đảo Đông Dương.Nếu bây giờ Đảng Nhà Nước CSVN cho TC mướn đất làm nhượng địa, tô giới trong nội địa VN, thì coi như quốc gia dân tộc VN sớm hay muộn cũng sẽ vào tay TC./.(VA)