TC Truy Bắt 50 Người Trốn Ở Ngoại Quốc, Cali Nhiều Nhất

BEIJING - Chính quyền Hoa Lục kêu gọi công chúng giúp theo dõi các đối tượng đào thoát ở ngoài nước với 1 danh sách đầy đủ tên tuổi, hình ảnh và địa chỉ của 50 người – họ là số nhân vật nổi bật trong chiến dịch diệt tham nhũng của lãnh tụ Tập Cận Bình.Nỗ lực bắt các nghi can đưa về nuớc xét xử đuợc gọi là “Lưới Trời”.Đa số nước phương tây gồm Hoa Kỳ không có hiệp ước dẫn độ với Trung Cộng, nơi toà án thuộc quyền kiểm soát của chế độ và công an thường dùng bạo lực để ép nhận tội.Cơ quan chống tham nhũng của đảng CS Trung Hoa (tên tắt CCDI) ghi: gần 50% đối tượng trốn tại Mỹ, số còn lại tại Canada, Australia, New Zealand.Trong buổi họp báo sáng Thứ Năm tại Bộ ngoại giao, phát ngôn viên họ Hua tuyên bố “Hồi hương những kẻ đào tẩu là 1 phần quan trọng của quốc sách diệt tham nhũng”.Hôm Thứ Tư, CCDI báo tin: 1 số đã đuợc thuyết phục trở về sau khi danh sách 22 nghi can đuợc công bố trong năm qua, 6 người trong số này đã bị bắt.Tiểu bang California là 1 điểm nóng với 8 trong số 23 nghi can đuợc tin là đang trốn tại lục địa Hoa Kỳ.Phóng viên Pháp cho biết: “con cá lớn” tại California là Peng Xufeng 52 tuổi, nguyên chủ tịch công ty quốc doanh Changsa Metro, bị truy tố về tội tham nhũng và rửa tiền, hiện làm chủ 1 dãy nhà tại Chino Hills.