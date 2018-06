Tái Tạo Cử Động Gương Mặt Từ Người Này Trên Người Khác

Khoảng đầu tháng 06/2018, các nhà nghiên cứu đã thực hiện một bước tiến với công nghệ video thực tế. Nhóm nghiên cứu bao gồm các nhà khoa học ở Đức, Pháp, Anh và Mỹ, đã sử dụng AI để chuyển giao các chuyển động của đầu, biểu hiện gương mặt và những chuyển động mắt nhấp nháy của một người trong video sang một người khác trong một video khác.Nhóm nghiên cứu cũng cho biết đây là lần đầu tiên phương pháp chuyển giao chuyển động của video này sang video khác đạt được thành công, và kết quả là cho ra các clip trông rất thật.Clip:Các mạng lưới thần kinh được tạo ra bởi những nhà nghiên cứu chỉ cần vài phút video có mục tiêu xác định để đào tạo AI, và ngay sau đó nó có thể dịch ra các chuyển động của đầu, mặt và mắt của nguồn sang mục tiêu chỉ định. Trong video, có thể thấy cách hệ thống thực hiện bằng cách sử dụng video của các nhân vật như Barack Obama,Vladimir Putin và Theresa May, và một số nhân vật được chỉ định, chẳng hạn như chuyển động nghiêng, quay đầu và nhíu mày... đều được chuyển giao chính xác từ giữa các video. Nhóm nghiên cứu thậm chí còn sử dụng các phần khác nhau của cùng một video với cả nguồn và mục tiêu và kết quả tổng hợp lại là không thể phân biệt đâu là video gốc, đâu là video đã được chỉnh sửa.Nhóm nghiên cứu đã so sánh phương pháp của mình so với những phương pháp khác, bao gồm cả những phương pháp đã dùng vào năm 2017, khi sử dụng mạng lưới thần kinh để các AI có thể khớp các bản ghi âm khác nhau nhưng không khả quan. Và phương pháp mới đã tạo ra những chuyển động thật và chính xác hơn so với trước đây.Các nhà nghiên cứu cũng cho biết phương pháp mới có thể hữu ích cho phát triển thực tế ảo VR, lồng tiếng phim hoặc hậu kì nói chung, nhưng đồng thời cũng nói rõ những lo ngại về mặt tiêu cực mà nó có thể mang lại. Justus Theis, một trong những nhà nghiên cứu của dự án mới, cho biết: “Tôi nhận thức được ý nghĩa đạo đức của những dự án tái hiện chuyển động mới. Đó là lí do tại sao chúng tôi công bố kết quả nghiên cứu của mình. Tôi muốn mọi người nắm rõ khả năng vô tận của kỹ thuật số hiện nay.”Nguoivietphone.com.