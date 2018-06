Andover: 1 Nữ Luật Sư Gốc Việt Ra Tranh Ghế Dân Biểu Mass.

LS Tram Nguyen (Photo votetram.com)

ANDOVER, Mass.--Một nữ luật sư gốc Việt chính thức khởi động chiến dịch tranh cử tuần naà, và chiến dịch sẽ kéo dài tới ngaỳ tổng tuyển cử là ngày 6 tháng 11/2018.Báo The Andover Townsman ghi rằng bà Tram Nguyen, một cư dân Andover, cũng là đảng viên Dân Chủ, đã sẵn sàng để tranh ghe của đương nhiệm Dân biểu Tiểu bang Cộng Hòa Jim Lyons.Khoảng 150 người đã có mặt trong quán Palmers Restaurant and Tavern trên đường Elm Street đêm Thứ Tư để ban vận động của bà Nguyen khởi động.Bà Nguyen đã thông báo từ hôài tháng 4/2018 về chương trình tranh cử giành ghế của Lyons để đại diện cho khu vực “18th Essex District“ trong đó bao gồm các thị trấn Andover, North Andover, Boxford và Tewksbury.Bà Nguyen vào Mỹ khi mới 5 tuổi cùng với gia đình trong cương vị tỵ nạn chính trị từ Việt Nam. Nguyen, 31 tuổi, đã xin tạm nghỉ 7 tháng từ công việc luật sư troọ giúp pháp lý tại hội bất vụ lơ5ợi Greater Boston Legal Service để toàn lực tranh cử.Nguyen trước giờ giúp cho những ngừi bị bạo hành trong gia đình, công nhân, cựu lính Mỹ, người già, di dân và trẻ em.Bà Nguyen tin rằng cần thay đổi để giúp thăng tiến cộng đồng, và bà đã làm nhiều việc trước giờ, trong đó có việc giúp thông qua Dự luật giáo dục song ngữ hôài tháng 11/2017 như một thắng lợi lớn, mà Lyons là lá phiếu duy nhất chống dự luật đó. Và đó cũng là lý do bà Nguyen thấy cần tranh ghế của Lyons.Nhiều vị dân cử đã có mặt trong buôåi khởi động tranh cử tuần này để góp tiếng giúp bà Tram Nguyen.Trong đó có Thượng nghị sĩ tiểu bang Barbara L’Italien, cựu thượng nghị sĩ tiểu bang Barry Finegold, và Dân biểu tiểu bang Diana DiZoglio.Ngaỳ tuyển cử chức vụ này sẽ là ngày 6 tháng 11/2018, và Đảng Dân Chủ hy vọng rằng với sùc năng động của bà Nguyễn sẽ tranh được ghế của Lyons.Trang web của bà là:nơi đăng nhiều thông tin, và chính sách bà sẽ thực hiện nếu đắc cử.Andover là thị trấn chỉ cách Boston 30 dặm.