Luật Sư Nguyễn Văn Đài Bị Áp Giải Sang Đức, Phụ Tá Là Cô Lê Thu Hà Cũng Bị Đưa Đi Đức

BERLIN, Đức quốc -- LS Nguyễn Văn Đài đã bị áp giải ra khỏi nhà tù, đẩy lên phi cơ và trục xuất sang Đức quốc.Bản tin từ Vietnam 21 cho biết rằng vào lúc 23:06 giờ tối thứ năm 07.06.2018 bà Marina Mai, ký giả báo TAZ, Berlin, vừa cho hay luật sư Nguyễn Văn Đài đã được trả tự do.Nhà nước Cộng sản đưa LS Đài ngay lên máy bay trực chỉ Đức quốc.Sẽ hạ cánh tại phi trường Frankfurt am Main lúc 5:52 sáng thứ 6, ngày 8.6.2018.Số chuyến bay: VN037 (Vietnam Airlines).Ngày 06 tháng 4 năm 2018 bà Marina Mai đã viết một bài về LS Đài đăng trong báo TAZ, Berlin với tựa đề “15 Jahre für den Wunsch nach Rechten“ ngụ ý “LS Nguyển Văn Đài bị kết án 15 năm tù vì đòi hỏi công lý“.Trong khi đó, bản tin từ Chân Trời Mới Media cho biết:“NÓNG: LS Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà trên đường đến Đức.Tối 23 giờ ngày 7 tháng 6, LS Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thu Hà đã được đưa thẳng từ nhà tù ra phi trường Nội Bài để sang Đức.Sáng sớm tinh mơ, giờ Đức, ngày 8.6 vợ chồng LS Đài và cô Thu Hà sẽ đến phi trường quốc tế Frankfurt, trước khi đi tiếp đến Berlin. Nhiều dân cư mạng trên FB đang í ới gọi nhau ra phi trưòng Tegel ở Berlin để đón vợ chồng LS Đài và cô Thu Hà.LS Đài và cô Thu Hà bị bắt hơn 2 năm nay và đã bị tuyên các bản án nặng nề trong phiên tòa xử 6 thành viên Hội Anh Em Dân Chủ vào ngày 5.4.2018. Các bản án vô lý này đã bị thế giới lên án mạnh mẽ.”Theo bản tiêåu sử trên mạng Wikipedia, anh Nguyễn Văn Đài (sinh năm 1969) là một luật sư và nhân vật bất đồng chính kiến người Việt Nam. Ông từng bảo vệ nhiều vụ án nhân quyền và tôn giáo như vụ xử Mục sư Nguyễn Hồng Quang và nhà truyền đạo Phạm Ngọc Thạch năm 2004.Năm 2007 Nguyễn Văn Đài đã bị xử tù 4 năm về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam", thời gian quản chế 4 năm, từ ngày 16.12.2015 ông lại bị bắt giam và đến tháng 4 năm 2018 ông bị xử tù 15 năm, quản chế 5 năm với tội danh "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".Tuy đang bị Việt Nam khởi tố, tạm giam, ông Đài được tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trao giải Nhân quyền 2017 của Hiệp hội Thẩm phán Đức vào ngày 5 tháng 4 năm 2017. Đúng 1 năm sau, vào ngày 5.4.2018, ông Đài bị xử 15 năm tù, 5 năm quản chế về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".Luật sư Nguyễn Văn Đài đã góp phần đáng kể cho sự ra đời của Khối 8406 và Tuyên ngôn Tự do Dân chủ 2006. Ban đầu nhóm chỉ có 118 thành viên là người Việt trong nước. Đến ngày 22 tháng 8 năm 2006, số thành viên công khai đã lên đến 1951 thành viên là người Việt trong nước. Ngoài ra, nhóm cũng đã có 3881 thành viên công khai là người Việt đang sinh sống ở nước ngoài. Cùng với 139 chính khách quốc tế bao gồm đại diện các tổ chức, 50 nhân sĩ Hiến chương 77 Tiệp Khắc và 50 dân biểu, nghị sĩ Hoa Kỳ. Ngoài ra, Luật sư Nguyễn Văn Đài cũng đã hỗ trợ cho sự ra đời của các tổ chức công nhân và bảo vệ nhân quyền như "Công đoàn Độc lập", "Ủy ban Nhân quyền Việt Nam", "Liên minh dân chủ nhân quyền Việt Nam". Trước khi bị bắt, ông làm biên tập viên cho báo Tự do dân chủ và cộng tác viên của báo Tự do ngôn luận. Ông đã được nhận giải thưởng nhân quyền Hellman-Hemmet của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, và Giải Nhân quyền Việt Nam 2007 của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam.Trong bản thông cáo gửi báo chí ngày 10/12/2015, Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (Reporters Sans Frontières - RSF) cho rằng luật sư Nguyễn Văn Đài và nhiều nhà hoạt động khác trên đường về Hà Nội đã bị "công an thường phục" chận xe đánh đập gây thương tích nặng sau buổi nói chuyện về nhân quyền nhân ngày Quốc tế Nhân quyền 10 Tháng 12 tại tư gia của nhà hoạt động Trần Hữu Đức ở huyện Nam Đàn, Hà Tĩnh. RSF cho rằng nhóm công an này đã lấy tiền bạc, điện thoại di động của luật sư Đài và bỏ ông xuống đường cách nơi hội thảo 50 km.