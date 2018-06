GHPGVNTN/Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu Lên Tiếng: Phản Đối CSVN Định Cho Thuê 3 Đặc Khu Trong 99 Năm

Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt

Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa

Hòa Thượng Thích Bảo Lạc

Hòa Thượng Thích Bổn Đạt

WESTMINSTER (VB) -- Trong những ngày qua, dư luận người Việt trong ngoài nước lên tiếng phản đối dự luật đặc khu kinh tế mà Quốc Hội CSVN sắp đưa ra thảo luận và thông qua. Để góp tiếng nói cùng với toàn dân Việt phản đối dự luật này, Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu thuộc 4 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Âu Châu, Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan và Canada cũng vừa công bố Bản Lên Tiếng vào ngày 8 tháng 6 năm 2018.Sau đây là nguyên văn Bản Lên Tiếng.Bản Lên TiếngVề Dự Luật Đơn Vị Hành Chánh – Kinh Tế Đặc Biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong Và Phú QuốcQua báo chí truyền thông, trong và ngoài nước, chúng tôi được biết quý vị đại biểu Quốc hội đang chuẩn bị ký thông qua Dự luật về “Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt” (tức Dự luật về “Đặc khu kinh tế,” xin viết tắt ở đây là ĐKKT) vào ngày 15 tháng 6 năm 2018, và nếu được thông qua, luật sẽ “có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2018” (Điều 85, Chương VI, Điều khoản thi hành – Dự thảo Luật trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV).Dự luật ĐKKT cho phép thành lập ba đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) và Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) với những đặc miễn lao động, miễn thuế hay giảm thuế tối đa, cho phép nước ngoài đầu tư hàng ngàn ki-lô-mét vuông đất liền và rừng núi, cũng như hàng chục ngàn ki-lô-mét vuông mặt biển, thềm lục địa thuộc lãnh hải Việt Nam. Dự luật ĐKKT cũng cho phép các nhà đầu tư kinh doanh thiết bị, quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, phương tiện chuyên dùng quân sự, v.v... (thứ tự số 4 trong 131 ngành nghề, trong “Danh mục kèm theo dự thảo Luật trình Quốc hội kỳ 4 và 5”). Ngoài ra, dự luật cũng sẽ tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức nước ngoài thủ đắc quyền sử dụng đất và biển dài hạn đến 99 năm với quyền chuyển nhượng dễ dàng cho cá nhân, tổ chức thuộc bất cứ quốc gia nào khác (Điều 32, Mục 2, Chương III).Theo phân tích và cảnh báo từ nhiều chuyên gia về kinh tế, an ninh quốc phòng, cũng như hàng ngàn nhân sĩ trí thức trong và ngoài nước, cùng ý kiến phản đối của hàng vạn người dân trên các mạng xã hội, chúng tôi hết sức quan ngại về những mối nguy cho đất nước và nhân dân chắc chắn sẽ xảy ra một khi các đặc khu được chính thức ký ban hành.Ý kiến chung của giới sĩ phu và đồng bào, đồng hương trong và ngoài nước, xin chia sẻ với quý vị đại biểu Quốc Hội và Chính phủ Nước CHXHCNVN như sau:1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt, lo củng cố, bảo vệ biên thùy, biển đảo, chứ không lý nào lại tình nguyện tự hiến 3 trọng điểm hiểm yếu của an ninh quốc phòng tại 3 miền Bắc, Trung, Nam cho họ.2) Với việc miễn thị thực dài hạn lên đến 180 ngày/một năm, các đặc khu kinh tế sẽ dễ dãi cho phép triệu người nước ngoài tràn vào để du lịch, đầu tư, lao động, sinh sống; khuyến khích việc tìm đất di dân của hàng trăm triệu người láng giềng Trung quốc, tạo điều kiện thuận lợi (qua ngõ đầu tư đất đai, bất động sản) để họ định cư lâu dài, tiến hành kế sách tàm thực, di dân và đồng hóa dân tộc Việt như trong lịch sử nghìn năm Bắc thuộc của nước ta.3) Cho phép người nước ngoài đầu tư vào ĐKKT quyền sử dụng đất, biển đến 99 năm chính là bán nước, bán từng phần đất phần biển của Tổ quốc do tiền nhân bao đời để lại.Với 3 nhận định trên, có thể thấy trước rằng dự luật về Đơn vị Hành chánh – Kinh tế Đặc biệt sẽ ảnh hưởng tai hại và trường kỳ lên cả 4 yếu tố mà bất cứ một quốc gia độc lập nào cũng phải quan tâm: chủ quyền quốc gia, an ninh quốc phòng, môi trường và người dân.Vì vậy, trước vấn đề nghiêm trọng của nhân dân và đất nước, trong nguy cơ tiềm ẩn một cuộc xâm lăng bằng di dân và đồng hóa của Cộng Sản Trung Quốc, Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu thuộc các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, GHPGVNTN Hoa Kỳ, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, và GHPGVNTN Hải Ngoại tại Canada đồng thanhLÊN TIẾNG:1/ Kêu gọi quý vị đại biểu Quốc Hội dứt khoát không biểu quyết thông qua Dự luật Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc;2/ Trong những ngày sắp tới, nếu không thể tổ chức trưng cầu dân ý để lấy quyết định về Luật ĐKKT, yêu cầu Quốc Hội và Chính phủ nước CHXHCNVN triệt để tôn trọng quyền biểu tình đã được hiến định trong Hiến Pháp nước CHXHCNVN qua Điều 25: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định;” không ngăn cản, bắt bớ, bỏ tù những người biểu tình để đạo đạt ý dân, nêu cao nguyện vọng bảo vệ chủ quyền đất nước.3/ Kêu gọi Nhà Nước CHXHCHVN triệt để tôn trọng tự do nhân quyền, lập tức trả tự do cho những nhà hoạt động xã hội, những người bất đồng chính kiến, và những người tù lương tâm; vì chính những tiếng nói đối lập mới có thể phản ảnh trung thực tình trạng xã hội và nguyện vọng chung của toàn dân;4/ Thiết tha kêu gọi Tăng Ni và Phật tử Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại, tùy theo khả năng và hoàn cảnh, nhân danh các tổ chức Phật giáo, hoặc nhân danh tư cách là người con Phật đầy đủ Bi-Trí-Dũng, mạnh dạn cất lên tiếng nói của lương tri và công bằng trước những hiểm họa và nguy vong của đất nước.Hải ngoại, ngày 08 tháng 6 năm 2018Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống NhấtVăn Phòng Điều Hợp Liên ChâuChánh Văn PhòngĐệ nhất Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu(ấn ký)Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ(ấn ký)Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi—Tân Tây Lan(ấn ký)Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải Ngoại tại Canada(ấn ký)GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤTVĂN PHÒNG ĐIỀU HỢP LIÊN CHÂUChánh Văn Phòng: HT. Thích Tánh ThiệtParc aux Lièvres, 8, rue François Mauriac, 91000 Évry, FrancePhone: +33 1 64 93 55 56