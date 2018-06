Hoằng Pháp: Dạy Thiền Trong Tù, Học Đường, Nhạc Thiền…

Triển lãm sách Lotus Media

Từ trái, ba nhac sĩ: Nghiêm Phú Phát, Võ Tá Hân, Ngô Tín

Từ trái: Vương Hương (đàn piano), Nam Trân, Thầy Thích Thiện Tâm, Thu Vàng

Thảo luận sôi nổi. Hình phải: nhà báo Huỳnh Kim Quang. Hình trái: Hồng Sâm (áo vàng)

Từ trái: Nguyễn Thanh Huy, Bạch Xuân Phè, Võ Tá Hân, Ngô Tín, Triết Trần

Lưu niệm

WESTMINSTER, Calif. (VB) – Một buổi sinh hoạt Có Mặt Cho Nhau đã thực hiện hôm Thứ Bảy ngày 2 tháng 6/2018 tại Viet Bao Gallery ở thành phố Westminster đã hoàn mãn với nhiều kết quả tốt đẹp.Buổi sinh hoạt với nhiều chủ đề -- “để chia sẻ, học hỏi, thảo luận một số đề tài liên quan đến công việc Hoằng pháp, Giáo dục, Văn học Nghệ thuật Phật Giáo, và Ra Mắt Sách chung” -- đã gợi ra nhiều suy nghĩ cho có thể là những hướng đi hoạt động tương lai của những người quan tâm về hoạt động Phật pháp.Ban đầu là trình bày và thảo luận đề tài liên quan đến công việc Hoằng pháp, trong đó Thầy Thích Thiện Tâm nói về việc làm tuyên úy và dạy Thiền tỉnh thức trong các trại giam cho tù nhân, và rồi Tiến sĩ Bạch Xuân Phẻ (Tâm Thường Định) nói về việc dạy Thiền này cho các giáo viên và học sinh.Những con số thống kê được nêu lên, và người tuyên úy Phật giáo trong tù thực ra vẫn phải mượn chiếc dù phái đoàn Thiên chúa giáo để vào trại giam hướng dẫn Thiền cho tù nhân, vì hệ thống trại giam California hiện thời chưa công nhận Phật giáo là tôn giáo – và chỉ mới công nhận 5 tôn giáo: Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, Do Thái Giáo, Hồi Giáo, Đạo Thổ Dân Bản Xứ. Thầy Thiện Tâm đã thường xuyên vào hướng dẫn tù nhân trong 7 trại tù, và thấy trại nào cũng cho người Việt trong đó.Trong khi Tâm Thường Định chia sẻ kinh nghiệm rằng những người hoằng pháp nên hướng tới tuổi trẻ nhiều hơn, vì bản thân anh trong các năm dạy ở trung học đã biết hay quen trực tiếp 5 em học sinh tự sát, và đó là những điều làm anh xúc động. Anh nói hiện thời đang có nhiều thiếu niên Mỹ gốc Việt trong các trại giam, và chính phủ tốn kém trung bình 250,000 đôla/năm cho một thiếu niên trong tù.Tham dự trong buôi sinh hoạt có nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát, nhạc sĩ Võ Tá Hân, nhạc sĩ Ngô Tín, nhac sĩ Vương Hương… Các ca sĩ Nam Trân, Thu Vàng, Diệu Trang, Ngọc Mai… đã trình diễn các ca khúc xuất sắc.Trong những người tahm dự cũng thấy có Đào Ngọc Phong, Phùng Anh Kim, Trần Dạ Từ, Nhã Ca, Lê Quang Dật, Huỳnh Kim Quang, Phan Tấn Hải, Hồng Quang, Phan Trung Kiên, Hồng Sâm… Người MC của chương trình là Tâm Thường Định BXP, Triết Trần, Phan Thành Chinh…Trong buổi sinh hoạt ngoài Thầy Thích Thiện Tâm là tăng sĩ, không thấy có Thầy nào khác tham dự, tuy rằng theo nhà báo Nguyễn Thanh Huy, Thư Mời đã trao tận tay nhiều tu sĩ. Có thể vì các thầy khác bận Phật sự khác. Và do vậy, thay vào các đạo từ là những ca khúc, và các nhạc sĩ như Nghiêm Phú Phát và Võ Tá Hân đã tâm sự và nêu lên vấn đề âm nhạc cho Phật giáo.Thực tế, nhiều tu sĩ không quan tâm tới âm nhạc vì truyền thống giới luật, nhưng như các nhạc sĩ và các huynh trưởng Gia Đình Phật Tử phân tích hôm Thứ Bảy, không có âm nhạc sẽ không hấp dẫn được thanh thiếu niên. Nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát cũng kể rằng trước 1975, anh từng được Thầy Thích Quảng Liên, Giám đốc hệ thống trường Bồ Đề tại VN, trao nhiệm vụ tổ chức sinh hoạt âm nhạc cho học trò. Nghĩa là, cũng có những vị trong Giáo hội quan tâm tới âm nhạc, nhưng như anh nói, cả nhiều thập niên không có những bước tiến lớn nào về vai trò âm nhạc trong các giáo hội, tuy rằng có những nhạc sĩ, như anh Võ Tá Hân, sáng tác gần một ngàn ca khúc. Nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát cũng mời gọi mọi người tập hát một ca khúc ngắn nhan đề Hiện Pháp Lạc Trú do anh phổ thơ của Thầy Nhất Hạnh.Nhà báo Huỳnh Kim Quang nêu câu hỏi về tình hình “không công nhận Phật giáo là tôn giáo” có phải riêng trong tù hay ngoài xã hội trong tiểu bang California.Thầy Thích Thiện Tâm nói, cấp Liên bang thì công nhận Phật giáo là tông giáo, nhưng tiểu bang vẫn có quyền không công nhận, vì nếu công nhận California sẽ phải thuê tuyên úy Phật giáo cho các trại tù… Thầy Thiện Tâm nói cộng đồng có thể kiện lên Liên bang để buộc tiểu bang công nhận Phật giáo, nhưng như thế lại tốn kém và mất thi giờ.Tâm Thường Định nói rằng, như thế là, tất cả chúng ta đều cần đi bầu, vì lá phiếu là sức mạnh.Tâm Thường Định mời nhà báo Phan Tấn Hải nói về công việc hoằng pháp băng song ngữ. Nhà báo PTH nói rằng anh chẳng có gì bí mật, chỉ có một đam mê là đọc Kinh Phật, viết chú giải và tu học ngày đêm thôi. Còn chuyện viết song ngữ rất vất vả, vì thế hệ thứ nhất như anh viết rất chậm, chỉ mong thế hệ thứ một rưỡi như bạn Tâm Thường Định, nhưng nếu để sang thế hệ thứ 2 thì họ không còn hiểu tiếng Việt nhiều nữa. Do vậy, việc hoằng pháp thực sự là những người như nhà báo Huỳnh Kim Quang, đang hoạt động cho giáo hội, quen biết hàng trăm vị sư, sẽ làm hiệu quả hơn.Nhà báo Huỳnh Kim Quang nói rằng bản thân anh khoa học kỹ thuật kém, nên tự thấy hạn chế về kỹ năng hoằng pháp trên mạng, thêm nữa công việc hoằng pháp cần tới quý tăng ni, và anh thực sự lạc quan vì bây giờ quý Thầy cô đã mở chùa trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, đã tổ chức các đơn vị Gia Đinh Phật Tử có thể tới hàng chục ngàn thiếu niên, nhưng trong hướng tương lai cần nuôi dưỡng thế hệ sau, cần người tiếp cận giới trẻ, như việc làm của Thầy Thiện Tâm, hay như Làng Mai hiện thờ đã mở hàng trăm đạo tràng (tăng thân) khắp thế giới, thành công rất lớn.Anh Trần Đức Châu góp ý rằng anh bi quan, vì quan trọng nhất là thân giáo, mà những việc làm của quý Thầy thực sự chưa lạc quan, vì nhìn kinh nghiệm suy yếu của Phật giáo Trung Hoa và PG Nhật Bản tại Hoa Kỳ thì cũng hình dung ra tương lai PGVN nơi đây cũng mệt, vì các em ở hải ngoại đi chùa thường khi chỉ để làm hài lòng ba mẹ thôi.Nhạc sĩ Võ Tá Hân nói về những kỷ niệm vui buồn trong đời sáng tác nhạc Thiền của anh, một chuyên gia ngân hàng nhiều thập niên sống ở Đông Nam Á vì công việc, tới khi về hưu mới về Quận Cam an trú.Anh Đoàn Tâm Thuận nói rằng những kinh nghiệm trong Gia Đình Phật Tử cho anh biết rằng nếu không có âm nhạc, là không giữ được trẻ em.Anh Lê Quang Dật cao hứng đứng lên, hát vang bài ca “Buông bỏ…” và nói rằng, anh đi đâu và sinh hoạt với nhóm nào, anh cũng hát bài này.Bạn Triết Trần giải thích về hoàn cảnh làm nhà xuất bản Lotus Media, vì mấy năm trước thấy các nhà xuất bản Phật giáo như An Tiêm, Văn Nghệ đóng cửa… và rồi Thầy Tuệ Sỹ hối thúc quý vị giới trẻ phải làm việc đi chớ, “quý vị không in được thì cứ viết, cứ gửi bản thảo về, rồi tôi in cho”… Đó là một nguyên nhân trực tiếp để bạn Triết làm việc in ấn trên mạng Amazon.Bạn Triết Trần nói, “Có lẽ trong một kiếp xa xưa nào, tôi từng là con mọt trong Tàng Kinh Các, cứ gặm kinh sách mãi, nên bây giờ phải cống hiến lại bằng cách in kinh sách.”Nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát nói rằng anh sực nhớ rằng “hôm any là ngày 2 tháng 6, và tôi nhớ một ngày trong tháng 6/1963, tôi có cơ duyên và chính mắt tôi chứng kiến nơi góc đường Phan Đình Phùng/Lê Văn Duyệt Hòa Thượng Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, sao không thấy hải ngoại mình làm gì để tưởng niệm…”Nhà báo Nguyễn Thanh Huy nói, mấy năm trước có kỷ niệm 50 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức, và nhà báo Phan Tấn Hải nói rằng bản thân anh và vài người bạn đã dịch một cuốn sách tổng hợp các hồ sơ giải mật của chính phủ Mỹ về năm 1963.Nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát nói, anh có phổ nhạc bài thơ “Lửa Từ Bi” của thi sĩ Vũ Hoàng Chương, và anh mời ca sĩ Diệu Trang lên hát bài này.Chị Hồng Sâm, Giám đốc Đài Truyên Hình Asian World Media, trình bày rằng bản thân chị vẫn làm từ thiện tại Việt Nam và hiện nay chị đang bảo trợ 130 em mồ côi tại quê nhà. Chị Hồng Sâm là bạn học cùng trường vơi Bạch Xuân Phẻ tại một đại học Nebraska. Chị nói về một chương trình vui học cho trẻ em trên chương trình Viet Youth ở truyền hình AWM. Độc giả quan tâm xin gọi: 888-316-1606.Cũng nên nhắc rằng, chương trình cũng độc đáo với sự góp mặt lặng lẽ của họa sĩ Ann Phong: 4 tấm tranh sơn dầu trừu tượng với đề tài Đức Phật của nữ họa sĩ treo trên các bức tường đã tạo không khí trang nghiêm, thanh nhã, và đạo vị.Được biết, chương trình này có sự bảo trợ và giúp đỡ của: BHD GĐPT Hoa Kỳ và BHD Miền Quảng Đức, Việt Báo, Thư Viện Hoa Sen / Ananda Viet Foundation, Asian World Media, Nguyệt San Chánh Pháp, Thao Bach Foundation.